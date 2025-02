Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri da 17 a 23 febbraio

Con un nuovo lunedì in calendario ecco l'inizio di una nuova settimana, tutta da vivere: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con la giornata odierna inizia una nuova settimana, da affrontare con intensità. Sarà piena di risvolti positivi? Lavoro, soldi e amore ti riserveranno sorprese inattese? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l'oroscopo dal 17 al 23 febbraio.

ARIETE Emozioni altalenanti tra voglia di pace e conflitti interiori, con momenti difficili soprattutto lunedì e domenica. In amore, potreste vivere tensioni con il partner o altre persone, tra gelosie e risentimenti. Il lavoro sarà una certezza rassicurante, ma non basterà a placare l'inquietudine. Sul fronte finanziario, potrebbero arrivare buone opportunità, ma attenzione a distinguere quelle davvero vantaggiose.

TORO Settimana ideale per affrontare le sfide con energia e lucidità. Con il Sole sarete in grado di risolvere con saggezza e tranquillità eventuali problemi. Mercurio favorisce anche la comunicazione, dandovi le dritte giuste per agire al meglio. In amore, la sintonia con il partner è al massimo, con emozioni intense che arricchiscono la relazione, soprattutto se appartenete alla terza decade. Sul lavoro, il Sole aiuta a trovare nuovi canali di comunicazione. Finanziariamente, è una settimana favorevole, con buone opportunità per fare fruttare i vostri soldi.

GEMELLI Giornate di confusione mentale: troppe congetture potrebbero portarvi a distrazioni e dimenticanze. Meglio restare presenti e godersi i momenti positivi, tra sentimenti sinceri e piccoli piaceri. In amore, le parole potrebbero mancare, ma i gesti parleranno per voi. Sul lavoro, attenzione agli errori: controllare e verificare sarà fondamentale. Per le finanze, ci saranno buone opportunità.

CANCRO Settimana dinamica e ricca di occasioni per socializzare, viaggiare e divertirsi. Energia e intuito vi aiuteranno a gestire eventuali tensioni, evitando discussioni inutili. In amore, il dialogo sarà il vostro punto di forza, con momenti di passione e comprensione. Sul lavoro, possibili successi e intuizioni vincenti, con ottime prospettive per il futuro. In ambito finanziario, i guadagni potrebbero arrivare con il tempo.

LEONE Dopo un lunedì sereno, tra martedì e giovedì potrebbero sorgere imprevisti fastidiosi, ma saranno passeggeri. Da giovedì sera torneranno fiducia ed entusiasmo, con un weekend all’insegna del relax. In amore, è il momento giusto per lasciar andare i risentimenti e dare spazio a sentimenti autentici. Sul lavoro, potrebbero arrivare proposte interessanti che richiederanno impegno. Sul fronte economico, possibili guadagni.

VERGINE Troppi pensieri e insicurezze potrebbero crearvi stress, ma con determinazione riuscirete a ritrovare l’equilibrio. In amore, evitate ansie e dubbi che potrebbero spegnere la passione. Sul lavoro, attenzione a distrazioni ed errori, meglio organizzarsi con cura. In ambito finanziario, prudenza assoluta: non è il momento giusto per spese superflue o investimenti importanti.

BILANCIA Settimana di confusione e stress, ma con determinazione riuscirete a ritrovare l’equilibrio. In amore, niente paranoie: meglio vivere le emozioni senza timori. Sul lavoro, serve concentrazione per evitare errori. Mantenete le vostre finanze sotto osservazione per tutta la settimana.

SCORPIONE Grande lucidità e comunicazione efficace, ideale per chiarire dubbi e fare nuove conoscenze. L’intuito sarà affinato e potrebbe rivelarvi verità importanti. In amore, single e coppie vivranno un periodo favorevole, ricco di fascino e sintonia. Sul lavoro, possibili opportunità inaspettate da cogliere al volo. In ambito finanziario, ottime intuizioni per investimenti futuri.

SAGITTARIO Giornate di possibili fraintendimenti. La comunicazione non sarà al top, ma le emozioni saranno intense e coinvolgenti. In amore, lasciate parlare i sentimenti e fidatevi del vostro cuore. Sul lavoro, possibili dubbi e distrazioni, ma evitate conclusioni affrettate: le cose potrebbero cambiare. In ambito finanziario, prudenza massima, tenete al sicuro i vostri soldi.

CAPRICORNO Settimana favorevole, con una maggiore socievolezza e intuizione. Tuttavia, nelle relazioni affettive serve cautela: riflettete bene prima di prendere decisioni importanti. Sul lavoro, un mix di creatività e razionalità vi aiuterà a ottenere ottimi risultati. In ambito finanziario, attenzione agli azzardi: non insistete su scelte rischiose.

ACQUARIO Buon umore e piccole gioie che rendono speciale la settimana. Alcuni fastidi domestici saranno passeggeri, mentre potrebbero arrivare novità sorprendenti. In amore, un momento di serenità con il partner, soprattutto se avete recentemente vissuto difficoltà. Sul lavoro, una settimana tranquilla con una possibile piacevole sorpresa. In ambito finanziario, buone opportunità, ma attenzione a non lasciarsi trasportare da rischi inutili.

PESCI Settimana ideale per sfruttare l'intuito e la logica, un mix perfetto per affrontare la vita quotidiana con serenità. In amore, ottimo momento per i single, mentre le coppie si sentono pronte a fare progetti importanti insieme. Sul lavoro, è il momento giusto per ottenere risultati concreti, con grande determinazione. Per le finanze, non ci sono grosse novità immediate, quindi rimanete ottimisti e gestite le spese con attenzione.