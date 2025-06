FUNKO celebra il mese del Pride

Giugno è il mese del pride e come ogni anno è l’occasione per sottolineare l’importanza della lotta per i diritti LGBTQ+. A questo proposito, Funko, azienda globale che opera nel settore della pop culture, celebra la ricorrenza attravero i nuovi modelli Pop! in vinile. Per tale occasione infatti saranno disponibili quattro pride Pop! dedicati agli iconici personaggi DC: Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy e Tim Drake.