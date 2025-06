Pitti Immagine Uomo a Firenze: gli eventi da non perdere

L'edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 108, è pronta a prendere il via. Alla Fortezza da Basso di Firenze da oggi 17 giugno fino al 20 ospita quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni. Al centro dell'attenzione ci sono le collezioni Primavera/Estate 2026 con 740 marchi, di cui quasi la metà esteri (il 45%). Ma anche le collaborazioni, i nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo una vetrina per presentarsi a una platea di buyer. "L'edizione estiva di Pitti Uomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme", dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. "L'attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e le recenti dinamiche economiche rimane sempre alta, ma a giugno apriremo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia in tutti i nostri interlocutori. Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali".

Un calendario ricco di eventi

La fiera, che quest'anno è stata riconosciuta "marchio storico di interesse nazionale" dal ministero per le Imprese e il made in Italy e l'ufficio brevetti e marchi, conferma il suo solito layout con cinque sezioni (dal classico all'outdoor) e rilancia con un calendario ricco di eventi per attrarre i buyers internazionali: il marchio giapponese Children of the Discordance, fondato dal designer Hideaki Shikama, sfila martedì 17 giugno alla Stazione Leopolda mentre Homme Plissé Issey Miyake organizza un evento mercoledì 18 giugno presso Villa Medicea della Petraia (una sfilata e una mostra dei suoi iconici capi plissettati). Giovedì 19 giugno, invece, ci sono le sfilate del marchio Post Archive Faction (Paf), ideato da Dongjoon Lim e Sookyo Jeong, e del giovane stilista toscano Niccolò Pasqualetti, finalista del Premio Lvmh 2024 e già protagonista del calendario della moda di Parigi. Ci sarà anche un momento charity: Corri La Vita Onlus e la stilista Chiara Boni daranno vita a sfilata per sostenere la lotta contro il tumore al seno nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, con 70 abiti firmati da vari stilisti italiani e indossati da ragazze e ragazzi di tutta Italia. Nei quattro giorni di salone sono tanti i marchi a cercare uno spazio per presentare le proprie novità. Ci sarà il rilancio dello storico marchio sportivo Ellesse e quello di Daniele Alessandrini, mentre da Aeronautica Militare è atteso il pluricampione del mondo di motocross Antonio Cairoli. L'azienda pugliese 2Brothers mostrerà la prima collezione creata in licenza per il Portofino Yacht Club e quella di C'n'C Costume National, che produrrà e distribuirà a partire dalla P/e 2026 (è in licenza a Vrr Fashion). Debutta in fiera il marchio Icecream, fondato da Pharrell Williams e Nigo nel 2003, mentre Bikkembergs rilancerà la sua storica scarpa da calcio con il contributo creativo dello stilista Gosha Rubchinskiy.