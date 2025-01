Oroscopo settimanale, cosa prevedono gli astri dal 20 al 26 gennaio

Ecco puntuale un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 20 al 26 gennaio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Un momento difficile potrebbe mettere alla prova i vostri rapporti, sarebbe meglio evitare discussioni. Concentratevi sull'attività fisica o sui vostri interessi personali per ridurre lo stress. Amore e lavoro saranno influenzati positivamente dagli astri, tenete la calma per gestire al meglio le finanze.

TORO Settimana di cambiamenti e novità: in amore, possibili passi importanti o passioni ritrovate. Il lavoro sarà decisivo con nuove opportunità da cogliere. Gestite le finanze con oculatezza per investimenti vantaggiosi. Mantenete ottimismo e determinazione per raggiungere successi personali e professionali.

GEMELLI Pronti per una settimana all'insegna dell'ottimismo e dell'energia! Cominciate con il piede giusto grazie a nuove opportunità emozionanti. Fate tesoro di queste giornate leggere e spensierate per ricaricare le energie! Verso la fine della settimana potreste sentire un po' di confusione, ma prendetevi del tempo per voi stessi.

CANCRO Questa settimana potrebbe iniziare in modo turbolento, con possibili equivoci o imprevisti familiari. Tuttavia, evitate che situazioni passeggere creino problemi con i vostri affetti. Ricordate di essere chiari e razionali nei dialoghi, specialmente se trattate argomenti legati ai sentimenti. Attenti alle spese inutili.

LEONE Settimana di alti e bassi: iniziate con affetto e serenità, affrontate tensioni a metà settimana, ma ritrovate allegria e amicizia nel weekend. Amore stabile e riflessivo, lavoro organizzato e positivo, finanze in crescita con nuove opportunità in arrivo.

VERGINE Iniziate la settimana con energia e chiarezza mentale, ideali per riflettere razionalmente. Amore dolce ma prudente, lavoro impegnativo con gratificazioni in arrivo. Gestite con attenzione le finanze aspettando tempi più favorevoli.

BILANCIA Settimana luminosa sotto le stelle: siete al centro con progetti e cuore come protagonisti. Fastidi quotidiani saranno superati da momenti di coccole e piaceri. In amore e nel lavoro servirà pazienza, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

SCORPIONE Settimana ricca di ottimismo e nuove possibilità: amore, viaggi e progressi lavorativi vi attendono. Esprimete sentimenti e comunicate apertamente. Momento ideale per perseguire ambizioni finanziarie. Restate aperti e pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

SAGITTARIO Settimana di trasformazioni e crescita personale: emozioni e ideali in evoluzione vi apriranno a nuove prospettive. In amore, la pragmaticità previene illusioni. Lavoro tranquillo con impegni regolari. Denaro in fase di allerta, ma è solo temporanea.

CAPRICORNO Settimana turbolenta inizialmente con polemiche e nervosismo, ma giovedì e venerdì portano sorprese piacevoli, soprattutto in amore. Nuovi incontri e grinta sul lavoro. Rischio di spese, quindi la razionalità finanziaria è necessaria per affrontare al meglio la situazione.

ACQUARIO Iniziate la settimana con entusiasmo e novità, ma mercoledì potrebbero esserci distrazioni da evitare. Da venerdì, tempo libero e allegria. In amore priorità al partner. Nel lavoro in arrivo grandi opportunità di cambiamento. Possibile inaspettata fortuna finanziaria.

PESCI Settimana all'insegna di allegria e consapevolezza, con equilibrio e serenità. In amore, desiderio di sorprendere il partner. Sul lavoro, periodo favorevole per cercare impiego o affrontare cambiamenti. Finanze da gestire con attenzione, evitando eccessi.