Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 gennaio segno per segno

Oggi l'Ariete riceve energia positiva da Sole e Plutone, aumentando la voglia di vivere e la socievolezza. In amore, una conoscenza recente potrebbe diventare una storia seria. Sul lavoro, siete supportati da Sole e Plutone per ottenere successi. Con le finanze, gestite con grinta una situazione in sospeso.



Venere vi coinvolge positivamente in questo giorno di gennaio, ma Plutone e il Sole potrebbero portare nervosismo. Resistete con forza, il vostro segno è solido. Domani Mercurio porterà equilibrio. In amore, esprimete la vostra parte romantica. Sul lavoro, siate astuti. Risolvete dubbi finanziari con determinazione.



Il Sole e Plutone ampliano le vostre possibilità. Favorita la vita sociale e mondana, in particolare per chi è nato a maggio. Giove vi rende gentili; evitate passi falsi e sfruttate la vostra abilità e competenza. In amore, agite senza riserve. Buone prospettive finanziarie per chi è nato nella prima decade.



Giornata stimolante con amicizie a affetti in evidenza grazie alla posizione positiva di Saturno in Pesci. Eventi coinvolgenti vi intratterranno in questa giornata. Amore promettente per i single nati in luglio, lavoro soddisfacente e opportunità finanziarie con Saturno e Urano a favore.



Oggi la Luna vi favorisce, regalando lucidità mentale e forma fisica perfetta. Favoriti nuovi amori, specialmente per chi è nato nella terza decade del Leone. Concludete impegni lavorativi con serenità e sfruttate il vostro intuito per ottenere successo economico, evitando però gli sprechi.



Astrologia favorevole con sostegno da Mercurio, Urano e Marte, incentrato sul benessere psicofisico. Amicizie solide e opportunità di crescita in amore. Successo lavorativo e risparmio finanziario per investimenti personali.



Oggi la Luna è nel vostro segno, con splendide influenze da Giove, Sole e Plutone. I legami duraturi vengono supportati, con passione ed energia, favorendo nuove relazioni significative. Successo e riconoscimento sul lavoro, con progetti che superano le aspettative. Buon momento per questioni economiche.



Oggi, grazie al Sole e a Plutone potreste vivere stati d'animo contrastanti, ma non del tutto negativi. L'amore, sia per i single che per le coppie, può riservare sorprese emozionanti. Sul fronte del lavoro, una leggera stanchezza potrebbe farsi sentire, ma non compromette la vostra efficienza.Progetti redditizi influenzati positivamente da Mercurio.



Il vostro temperamento vivace è valorizzato dall'aspetto tra il Sole e Plutone, promettendo buoni auspici. La Luna favorisce un amore travolgente. Nel lavoro il vostro talento ha portato ottimi risultati, pronti a conquistare nuovi successi. Ottimi guadagni vi permettono di pianificare strategie finanziarie.



Giornata con slancio espansivo grazie a Plutone e Sole per la prima decade. Favoriti incontri con amicizie d'infanzia. Amore stabile e costruttivo con Venere positiva. Lavoro da consolidare e buone opportunità finanziare vi attendono.



Bellissima giornata per l'Aquario, con Plutone e il Sole che regalano soddisfazioni emotive. Confronto positivo per rafforzare il legame familiare. In amore, le coppie condividono idee, i single vivono incontri inaspettati. Successi nel lavoro e attenzione alle finanze.



Oggi vi aspetta una giornata gioiosa e fortunata grazie a Venere e Marte. Ottimi rapporti con vecchi e nuovi amici, con attenzione alla famiglia. In amore nascono o si rinnovano legami intensi, mentre nel lavoro raccoglierete i frutti seminati in passato. Buone le finanze ma non sprecate risorse.