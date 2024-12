Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri da 2 all'8 dicembre

Il calendario propone un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

E' ufficialmente cominciata una nuova settimana. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore proporranno svolte inattese? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 2 all'8 dicembre.

ARIETE Questa settimana avrete un mix di emozioni contrastanti, con cielo incerto sia per la passione che per la gelosia. Per i single, un periodo movimentato senza certezze. Sul fronte lavorativo, dimostrerete precisione, efficienza e determinazione, con buone possibilità di successo e innovazione. Per quanto riguarda le finanze, potreste concludere affari vantaggiosi ma dovete considerare anche possibili aumenti e spese extra. In sintesi, una settimana piena di energie e opportunità!

TORO Questa settimana sarà caratterizzata da alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda l'umore e l'energia. Le stelle consigliano di non spingere troppo oltre e di ascoltare il bisogno di riposo. Priorità alla sincerità e al sentimento, evitando di farsi ingannare dall'attrazione fisica. Attenzione a non commettere errori che potrebbero compromettere il futuro della relazione. Anche se le festività sembrano lontane, non perdete di vista i vostri obiettivi. Potreste attraversare un periodo complesso ma temporaneo.

GEMELLI Questa settimana potrebbe iniziare con confusione e distrazioni, ricordate di prestare attenzione ai dettagli. Tuttavia, avrete anche momenti energici e piacevoli, perfetti per mettere in mostra la vostra determinazione. Siate diretti e evitate i pettegolezzi per evitare equivoci con il partner o la persona che vi interessa. Mostrate passione e determinazione. La vostra forza di volontà sarà un punto di forza, ma prestate attenzione alla precisione e alla concentrazione per evitare errori.

CANCRO L'oroscopo di questa settimana promette chiarezza e sorprese. Martedì e mercoledì richiedono pazienza, ma gli imprevisti potrebbero portare a risultati positivi inaspettati. Il weekend potrebbe superare le vostre aspettative, offrendovi nuove opportunità. Preparatevi ad emozioni intense e mettetevi in gioco senza paura del cambiamento. Evitate affari importanti questa settimana e fate attenzione agli investimenti.

LEONE Il cielo è favorevole alla vostra determinazione e alla comunicazione, offrendo molte opportunità questa settimana. L'Amore sarà caratterizzato da passione e comunicazione, rafforzando la complicità. Sul lavoro potreste ricevere proposte vantaggiose e ottime opportunità. Mentre per il Denaro, potrebbe essere il momento di concludere affari vantaggiosi.

VERGINE Questa settimana potrebbe essere caratterizzata da buone intenzioni e confusione. Concentrarsi sui sentimenti potrebbe portare serenità in amore. Seguite il cuore anziché la razionalità per evitare dubbi e incertezze. Confusione e distrazione potrebbero creare tensioni sul lavoro. Siate attenti ai dettagli e cercate di essere presenti in ogni situazione per evitare errori. La confusione generale potrebbe influenzare anche le questioni finanziarie.

BILANCIA Il vostro segno zodiacale questa settimana vi promette emozioni e novità, con incontri speciali e momenti unici da vivere. Sarà un periodo perfetto per iniziare attività fisica e prendervi cura di voi stessi. Le stelle promettono passione e erotismo, anche se potrebbero esserci interferenze emotive da parte della famiglia o della gelosia. Per i single, il consiglio è di usare il tempo a proprio vantaggio. Sarete pronti e ingegnosi, risolvendo problemi con soluzioni brillanti e innovazioni di alto livello. Mostrate il vostro talento e non abbiate paura di competere.

SCORPIONE Questa settimana potrebbero esserci situazioni snervanti in ambito privato, evitate risposte brusche. Giovedì inizio di un periodo più leggero. Attenzione alla gelosia, potrebbe mettere a rischio la fiducia reciproca. Evitate partner possessivi. Stress pre-festività, ma settimana positiva. La vostra tenacia sarà un punto di forza.

SAGITTARIO L'oroscopo della settimana promette entusiasmo, energia e positività. Sarà una settimana intensa, con grande complicità mentale e passione che vi porteranno a vivere ogni emozione senza remore. Sarete persuasivi e ingegnosi, riuscendo a distinguervi dagli altri per il vostro talento e originalità. Metterete a punto strategie vincenti e darete il meglio di voi stessi in ogni situazione.

CAPRICORNO Le stelle favoriscono l'amore e la dolcezza, ma forse avete remore legate al passato. Siate coraggiosi, lasciate andare ciò che vi fa soffrire e apritevi a una nuova storia amorevole. Se siete in fase di pianificazione, assicuratevi di valutare attentamente i risultati e di apportare eventuali modifiche per un miglioramento futuro. Potrebbe essere una settimana stabile per le finanze, senza sorprese negative.

ACQUARIO Settimana intensa in arrivo! Dicembre porta stress e richieste ma sarete abbastanza astuti da gestire tutto con intelligenza. La complicità mentale sarà fondamentale per affrontare la settimana. Parlate, chiedete, chiarite. Mantenete viva l'interesse reciproco. Sarete abili ad accontentare tutti ma attenzione allo stress. Gestite più compiti ma evitate di arrivare distrutti a fine settimana. Nonostante il periodo complicato, potreste ricevere buone notizie economiche.

PESCI Dicembre è arrivato e con esso arrivano le richieste e le responsabilità. La settimana potrebbe essere intensa, ma con un po' di organizzazione tutto si risolverà nel migliore dei modi. I sentimenti saranno intensi e duraturi, ma è importante non nutrire dubbi e incertezze che potrebbero compromettere la relazione. Organizzazione e concentrazione vi permetteranno di affrontare la settimana con successo.