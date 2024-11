Oroscopo del 29 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Pronti per affrontare una nuova giornata. Sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte con una nuova giornata tutta da vivere: sarà piena di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 29 novembre.

ARIETE Mercurio vi guida con ottimismo e porterà ottimismo e fortuna. In amore, Plutone vi da fermezza, Venere ostacola ma voi gestite con razionalità. Al lavoro, mantenete il senso del dovere nonostante nervosismo. Buone finanze per chi è nato ad aprile.

TORO Transiti planetari favoriscono il vostro segno, con Urano in aspetto positivo. Momento ideale per la vita familiare, gratificante e ricca di confidenze. In amore, Venere porta armonia; al lavoro, emergono lati creativi. Saturno vi invita ad investire nelle finanze con cura.

GEMELLI Oggi i transiti planetari vi sorridono pienamente, confermando la vostra vivacità e simpatia. In famiglia siete leader, dimostrando impegno con i figli. In amore, Giove vi dona sicurezza e libertà sentimentale, lavorativamente siete pronti a sovvertire situazioni con creatività e lungimiranza. Attenzione alle spese frivole!

CANCRO Oggi il teatro dei transiti vedrà la Luna nel segno fedele dello Scorpione, ma con complicazioni dovute alla presenza di Venere nel Capricorno, nonostante sia amato dai Cancro. Non c'è motivo di preoccuparsi, basta impegnarsi al meglio. In generale, ci sono opportunità di progresso in tutti i settori.

LEONE Giornata fortunata per voi, con Marte e Mercurio in evidenza accanto a Giove. In amore, irradiate calore e generosità. Sul lavoro, dimostrate grinta e determinazione. Prudenti nelle finanze, ma capaci di risparmiare con successo. Buon compleanno a chi festeggia nella seconda e terza decade.

VERGINE Pianeti favorevoli portano amore e successo lavorativo per la Vergine. Venere vi apre al romanticismo, Luna in Scorpione promette successo professionale, attenzione alle finanze per accumularne. Sfruttate le opportunità senza timidezza e siate prudenti nell'amore e nel lavoro.

BILANCIA Stato psicofisico ottimo grazie a Plutone attivo. Luna favorevole per incontri amorosi. Giove risveglia la sensualità. Venere porta rigidità lavorativa, flessibilità richiesta. Saturno favorisce risparmio e gestione finanziaria precisa.

SCORPIONE Per voi Scorpioni, giornata di favori lunari che vi donano calma e serenità per gestire le emozioni. In amore e lavoro, la fortuna vi sorride e vi porta occasioni d'oro da cogliere con classe. Plutone vi promette ricchezze nascoste.

SAGITTARIO Sagittario, con Plutone promette transiti favorevoli e momenti di fortuna. In amore, coraggio e uscita dalla comfort zone. Nel lavoro, velocità di esecuzione e successo per chi si occupa di comunicazione. Ottime previsioni finanziarie grazie a Giove.

CAPRICORNO Oggi avrete con un quadro astrale luminoso. Venere vi assiste nell'amore, Saturno vi protegge dalle incomprensioni. Nel lavoro, la competenza e la creatività saranno esaltate. Siete ottimi risparmiatori, ambiziosi di accumulare ricchezze.

ACQUARIO Urano, Marte e Luna ostacolano, ma vi distinguete per resilienza. In amore, divertimento e ironia caratterizzano la vostra relazione. Nel lavoro, creatività e originalità vi contraddistinguono. Saturno vi guida nelle scelte per il successo finanziario.

PESCI Forza e determinazione vi guidano nelle difficoltà. Luna e Venere stimolano passione, mentre Urano e Nettuno offrono controllo e flessibilità sul lavoro. Saturno aiuta a risolvere i problemi con razionalità. Attenti e prudenti nelle finanze, risparmiando per il futuro.