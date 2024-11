Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 novembre segno per segno

Si parte con una nuova settimana e una nuova giornata. Sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 25 novembre.

ARIETE Attraversate un periodo favorevole con Mercurio e Giove, aiutati da Saturno e Nettuno. Tenete la calma con Marte ma sfruttate la sensibilità per capire le emozioni degli altri. Agilità mentale e decisione sul lavoro. Soluzione di questioni economiche in famiglia.

TORO Scenario zodiacale gioioso con Saturno, Venere e Nettuno. Il team Marte-Plutone stimola socialità. In amore scegliete tra amici di sempre o nuove conoscenze e tranquillità con il partner. Idee creative favorite da Nettuno e Venere nel lavoro. Attenzione alle finanze.

GEMELLI Oggi brillate con sicurezza e attrattiva. In amore, la giornata promette passione e flirt per i single, con conquiste audaci e civetteria irresistibile, ma attenzione a non esagerare. Sul lavoro, il successo sorride a chi opera nei media e nelle comunicazioni. Sul fronte finanziario, l’intuizione di Giove vi guida verso opportunità vantaggiose.

CANCRO Saturno porta sensibilità e ironia per affrontare le sfide quotidiane. In amore, Venere suggerisce di non puntare troppo in alto se siete single, meglio mantenere un profilo basso e avere pazienza. Sul lavoro, Urano nel Toro vi infonde vitalità. In ambito finanziario, Nettuno e Giove sorridono a chi è nato dal 16 al 22 luglio ma attenti a non esagerare.

LEONE La giornata promette buone energie planetarie per voi del segno del Leone, con particolare attenzione all'attività pratica e alle emozioni. Momento favorevole per i single, ma attenzione agli incontri superficiali. Sul lavoro, nervosismo contrastato da positività e decisione. Nelle finanze, evitare sprechi eccessivi.

VERGINE La giornata si prospetta positiva con opportunità e ostacoli da affrontare con calma e determinazione. In amore, favoriti da Venere per emozioni intense. Sul lavoro, sarai guidato dalla capacità di decidere al momento giusto. Fate attenzione alle spese.

BILANCIA Combinazione di energia positiva e sfide leggere. La razionalità e l'intelligenza vi guideranno con tranquillità, aiutandovi a concludere progetti rapidamente e a risolvere enigmi con successo. Giove e Saturno vi sostengono con pazienza e dedizione, mentre Mercurio favorisce il completamento delle vostre attività. Concentratevi sulle opportunità finanziarie.

SCORPIONE Oggi sarete favoriti da Venere con un’energia positiva. Sarete più affettuosi e romantici grazie agli influssi di Saturno e Nettuno, ma attenzione a non esagerare con le battute, potrebbero creare distanza. Sul lavoro, risolverete conflitti con umorismo e arguzia, ottenendo successi sotto l’influsso di Mercurio. In ambito finanziario, è meglio mantenere prudenza ed evitare rischi.

SAGITTARIO La scena astrale è fortunata e intrigante grazie a Mercurio. In amore, attenzione a non confondere passioni momentanee con amore duraturo, mentre le coppie stabili vivranno successi e gratificazioni. Sul lavoro, Mercurio e Plutone vi donano rapidità, risolutezza e abilità diplomatica. In ambito finanziario, è meglio evitare rischi poiché Giove non è favorevole.

CAPRICORNO Novembre si sta per concludere con transiti planetari favorevoli che portano serenità. Mercurio in Sagittario accentua la sensualità, con i single della terza decade di gennaio propensi all’avventura, mentre le relazioni si equilibrano tra amore e amicizia. Saturno favorisce la pianificazione e il raggiungimento di obiettivi, con il settore artistico e dello spettacolo in particolare risalto. Venere vi ispira a osare anche nelle finanze, guidandovi verso scelte prudenti senza cercare fortuna in modo eccessivo.

ACQUARIO Oggi i corpi celesti portano piccoli imprevisti che potrebbero risultare divertenti. Sole, Giove, Plutone e Saturno favoriscono intese emozionanti e passionali, soprattutto per le prime due decadi. Saturno supporta le professioni legate alla cultura, ai media e al web.

PESCI Oggi potrete contare su intuizione e sensibilità rinnovate. La giornata sarà vivace e piena di sorprese, con alti e bassi che non impediranno di vivere momenti stimolanti. In amore. Venere, Nettuno, Urano e Plutone vi assistono nell'aspetto sentimentale. Sul lavoro, Saturno vi regala una visione serena, risolvendo dissidi positivamente. In denaro, Nettuno vi rende generosi, invitandovi a fare spese con chi amate.