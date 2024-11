Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 novembre

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per vivere ed affrontare una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti sapranno sorprendere? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 19 novembre.

ARIETE Plutone finalmente esce dal vostro segno, portando ottimismo e fiducia nell'avvenire. Novembre riporta serenità e passione in amore, lungimiranza nel lavoro. Fidatevi del vostro intuito. Ottime le finanze.

TORO Plutone e Urano influenzano il vostro segno, rendendovi emotivi e determinati. Giochi di potere in amore, ma con Venere l'armonia familiare è garantita. Nel lavoro, urgenza di miglioramenti e prudenza nelle finanze.

GEMELLI Gli astri vi donano creatività e fascino, specialmente se nati a maggio. Mercurio e Saturno causano piccole tensioni, con necessità di risolvere questioni familiari o amichevoli. Ascoltate con sensibilità in amore, mantenete pazienza e evitate sforzi inutili sul lavoro. Finanze positive.

CANCRO Iniziate la giornata con energia e positività grazie alle buone influenze astrali. Favorevoli transiti planetari promuovono il romanticismo e nuove relazioni. Successo professionale e opportunità di diffondere idee e informazioni. Fortuna finanziaria in arrivo, sfruttate le opportunità offerte oggi.

LEONE Transiti ostili di Plutone e Marte da oggi, sfide per chi è nato a luglio. Amore intenso con confronto sulla sicurezza di coppia. La Luna porta passionalità, Plutone mette alla prova la seduzione. Mercurio favorisce lavoro lungimirante. Investimento da valutare.

VERGINE Programma astrale positivo grazie alla Luna per chi è nato a settembre. Amore favorito da Venere, Sole porta incontri promettenti per single. Saturno e Mercurio consigliano cautela nelle scelte. Lavoro di successo per nativi della seconda decade di settembre. Opportunità finanziarie favorevoli con Sole, Marte e Luna.

BILANCIA Plutone vi dona equilibrio sia nella sfera pubblica che privata. Giove vi invita a concedervi un po' di più per un amore più profondo. Mercurio vi infonde dinamismo lavorativo. Gestite con saggezza il denaro, ma anche imparate a concedervi un po' di indulgenza.

SCORPIONE I pianeti si allineano favorevolmente per il vostro segno zodiacale, con Mercurio e la Luna in armonia. Il Sole porta energia positiva nel vostro segno, aumentando l'attrattiva e il romanticismo. Compleanni dal 3 al 12 novembre favoriti per progetti professionali. Investimenti consigliati.

SAGITTARIO Le stelle vi regalano un autunno frizzante e vivace, con possibilità di realizzare i vostri desideri in amore. Siate prudenti nelle finanze, evitando passi falsi e acquisti impulsivi. Lavoro favorito oggi, con capacità comunicative accentuate, ideali per convincere e incantare.

CAPRICORNO La presenza del Sole in Scorpione vi porta vitalità e generosità, creando basi significative per il futuro. In amore, Nettuno rende gli incontri più lirici, mentre Urano aumenta il fascino. Sul lavoro, una fase costruttiva si prospetta. Le finanze godono di buoni transiti planetari, soprattutto per i nati a gennaio.

ACQUARIO Plutone torna nel vostro segno, portando ardore e grinta. I single nati dal 31 gennaio al 9 febbraio troveranno l'anima gemella. Giove vi spinge a esprimere le emozioni. Nettuno e Saturno vi sostengono sul lavoro. Sfruttate opportunità finanziarie.

PESCI La Luna e il Sole favoriscono incontri amorosi intensi. Nettuno, Venere e Urano donano comprensione e adattamento generoso. Luna e Saturno portano svolte positive nella vita affettiva. Intuizioni lavorative si concretizzeranno in tempi diversi. Attenzione a proposte di guadagno facili.