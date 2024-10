Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 31 ottobre

Si parte con una nuova giornata: sarà memorabile? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per affrontare una nuova giornata: sarà densa di novità? Lavoro, amore e finanze riserveranno sorprese gradite? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 31 ottobre.

ARIETE La giornata si apre con soddisfazioni personali e familiari, specie per la seconda decade. Espansivi e spiritosi, facili nuove amicizie, con Venere che dona prontezza di spirito e facilità nelle relazioni. Maggiore ricettività verso il partner, calma le ansie possessive. Favoriti gli Arieti di aprile, con cambiamenti positivi nelle relazioni. Sorridete alle pressioni negative, successi per i liberi professionisti della terza decade. Seccature iniziali possono essere superate con determinazione.

TORO Belle opportunità in arrivo. Saturno vi regala momenti romantici con la persona amata, nonostante qualche imprevisto a causa del Sole. Recupererete presto. Grazie a Urano, collaborazione armoniosa con i colleghi e lavoro appagante. Intraprendenza e passione vi portano al successo.

GEMELLI La vostra energia è al massimo, e riuscite a percepire tutto ciò che vi sta intorno. Luna effervescente vi mantiene in splendida forma se siete nati nella terza decade. Ristabilire sintonie inaspettate e preparare il cuore a ogni battito. Marte vi darà soluzioni diplomatiche in ufficio.

CANCRO Oggi il segno assapora i favori del duo Mercurio – Sole, rivoluzionando la vita temporaneamente. La giornata scorre placida e armoniosa, con affetti sinceri e condivisione con familiari e amici. Splendida giornata per i sentimenti, con Marte e il Sole che vi immergono in un'atmosfera da favola. Non dimenticate però di restare con i piedi per terra. I pianeti aprono nuove opportunità lavorative in occasioni piacevoli come cene e feste.

LEONE Oggi l'energia di Giove dona un dinamismo eccezionale, in particolare a coloro nati ad agosto. In amore, ricordate che l'ascolto è fondamentale per una buona intesa. Sul fronte lavorativo, la Luna favorisce rapporti gentili con i colleghi e un ambiente armonioso. Tuttavia, Marte nel Cancro potrebbe portare a spese eccessive.

VERGINE Sotto l'influenza positiva di Urano, oggi il vostro umorismo e la spigliatezza vi portano a ampliare i vostri contatti sociali. Marte vi rende irresistibili in amore, approfittatene per vivere nuove emozioni. La vostra instancabile vitalità vi porta a affrontare il lavoro con energia e determinazione. Urano vi ricompensa con entrate economiche.

BILANCIA Emozioni intense e nuove passioni in arrivo, feste e eventi sociali da non perdere. Anima gemella in vista per chi festeggia a settembre. Atmosfera armonica e lieta con Venere. Progetti futuri da organizzare con competenza e passione.

SCORPIONE Previsioni positive per il vostro segno zodiacale. Siate pronti a sfruttare la vostra agilità mentale e il senso dell'umorismo nelle relazioni amorose. Approfondite il rapporto di coppia con creatività e entusiasmo. Ignorate i dissapori in ufficio e seguite la vostra strada con coerenza e responsabilità. Saturno vi sostiene. Buone opportunità finanziarie.

SAGITTARIO La Luna vi spalleggia in amicizia e rapporti familiari, soprattutto se avete il compleanno nella terza decade. Tuttavia, Nettuno potrebbe creare complicazioni per la terza decade. I single della seconda decade godono di momenti di felicità, ma attenzione ai flirt superficiali che non vi soddisfano. Giove, Saturno e Nettuno creano ostacoli ai vostri progetti d'amore, soprattutto se nati nella seconda e terza decade. Venere vi sostiene se nati tra il 5 e il 13 dicembre, dimostrando agli altri il vostro vero valore in futuro. Sole e Plutone vi donano sicurezza e autonomia nelle scelte professionali.

CAPRICORNO Le stelle oggi si allineano per voi in modo dissonante, con Marte e la Luna ostili. Dovrete essere pronti a fronteggiare le sfide con determinazione. I single sono favoriti dagli incontri e dalle nuove relazioni, mentre le coppie consolidate potrebbero godere di una scossa positiva per ravvivare il rapporto. Urano e Saturno sono favorevoli per il vostro segno, garantendo successo e stabilità sul fronte lavorativo per tutte e tre le decadi. Approfittatene al meglio.

ACQUARIO Spirito vivace e energico grazie alla Luna e Giove, soprattutto per i nati a febbraio. Fascino in crescita, ma incertezze nelle scelte amorose, specialmente per chi è nato dal 13 al 18 febbraio. Le storie stabili vivono un momento di dolcezza cui concedersi. Buon rapporto con i superiori, soprattutto per chi svolge un lavoro dipendente, grazie a Saturno in posizione favorevole.

PESCI L'oroscopo promette energie positive grazie al transito favorevole di Marte. La Luna nel segno amplificherà l'empatia e l'intelligenza intuitiva. Con la Luna mostrate il vostro romantico e lirico lato al partner per consolidare la vostra relazione. Nettuno vi regala storie d'amore intense se siete nati nella terza decade. Saturno allevia le pressioni sul fronte lavorativo, facilitando i rapporti con colleghi e superiori.