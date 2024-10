Un nuovo lunedì in calendario coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà da ricordare? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

Puntuale ecco giunto un nuovo lunedì e quindi è ufficialmente iniziata una nuova settimana. Sarà ricca di sorprese? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 21 al 27 ottobre.

Cambiamenti in vista, con umore suscettibile e impulsivo. Occhio alle decisioni frettolose! In amore, accogliete le emozioni con comprensione. Nel lavoro, concentratevi sulle vostre ambizioni. Prevedete aumenti di spesa, pianificate e ottimizzate i risparmi.

Una settimana ricca di energia e determinazione. Momento ideale per attività fisiche e progetti casalinghi. In amore, coraggio e determinazione porteranno soddisfazione. Nel lavoro, attenzione agli errori di distrazione. In finanza, moderazione e attenzione al budget.