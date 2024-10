Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 ottobre segno per segno

Si parte con una nuova settimana e una nuova giornata: sarà ricca di sorprese? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per l'inizio di una nuova giornata! Sarà ricca di notizie positive? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 21 ottobre.

ARIETE Il Sole porta una leggera pressione, soprattutto per chi compie gli anni nella terza decade. Venere promette armonia e passione per chi è nato nella prima decade. Saturno vi guida verso una posizione di successo, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Affrontate le sfide con serietà e determinazione, senza esitazioni.

TORO Una configurazione planetaria propizia per il vostro segno oggi vi dona una maggior vitalità. In famiglia regna l'allegria e le novità sono in arrivo, creando un'atmosfera stimolante. Plutone accentua la passione e l'eros, portando il desiderio al centro della giornata. È importante mostrare delicatezza e tenerezza verso il partner. Nettuno mette in risalto le vostre capacità lavorative, soprattutto se siete nati nella terza decade.

GEMELLI L'oroscopo di oggi si mostra particolarmente favorevole per voi. Giove vi promette successo e charme, mentre la Luna indica un cambiamento positivo in arrivo. La Luna vi offre nuove opportunità di incontri. Mantenetevi aperti all'amore e all'attrazione, lasciando che il cuore sia guidato dalla poesia dell'autunno. Conservate con pazienza le vostre conquiste in ufficio e modulate le richieste ai superiori.

CANCRO Marte vi porterà novità sociali e mondane. La Luna vi renderà mentalmente freschi, creando un clima rilassato e affettuoso negli ambienti che frequentate. Marte e Plutone possono portare a sensazioni di non essere apprezzati del tutto. Esplosione erotica per i nati a giugno. Buoni rapporti con colleghi e collaboratori, merito anche di Mercurio favorevole. Intensa attività lavorativa che affronterete con entusiasmo.

LEONE Mercurio porta contrarietà e malinconie, ma Venere dona socievolezza e divertimento. Possibile insoddisfazione per single o in coppia. Meditate su un incontro passato che vi ha conquistato. Approvazione del capo e supporto dei colleghi vi aiuteranno a raggiungere il successo con una strategia calma e logica.

VERGINE Oggi, l'oroscopo vi invita a tenere duro e mantenere un'attitudine positiva nonostante piccoli alti e bassi emotivi. La giornata richiede serie valutazioni e attenta analisi critica. Marte e Plutone vi aiutano a esprimere il vostro lato emotivo e a superare la fama di essere aridi di slanci emotivi. Sfruttate le energie positive per rafforzare il legame con il partner. Saturno e Nettuno possono mettere degli ostacoli sul vostro cammino professionale, ma con competenza e pazienza sarete in grado di superarli.

BILANCIA Oggi il vostro prospetto astrale è mediamente positivo, permettendovi di fare passi significativi in ambito attivo e creativo. Marte potrebbe rendervi distratti o superficiali, quindi prestate più attenzione a chi vi vuole bene. Venere, per i nati nella prima decade, amplifica il desiderio di affetto. Se siete single, prendete in considerazione l'idea di trovare un partner per condividere la vita. Ambiziosi nei vostri obiettivi lavorativi, con Giove dalla vostra parte avrete la sicurezza necessaria per perseguire i vostri sogni.

SCORPIONE Il vostro segno gode attualmente di influenze astrali che favoriscono la determinazione e la vittoria. Marte, il vostro nume tutelare, vi sostiene nella conquista dei vostri obiettivi e nel superare le sfide che vi si pongono davanti. Nettuno vi porta a vivere pienamente le emozioni, dedicando tutta la vostra energia a chi vi sta accanto. Per i single, c'è un'alta probabilità di incontri romantici. Saturno vi mette accanto a collaboratori di alto livello, garantendovi successo con minimo sforzo. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

SAGITTARIO Il vostro oroscopo di oggi vi vede pieni di energia e entusiasmo, grazie all'influenza di Venere e Mercurio. Accogliete le novità in amore e lasciatevi incantare da una nuova relazione che potrebbe portare tante emozioni nuove, soprattutto per i nati a novembre. Nonostante alcune sfide con Luna, Saturno e Nettuno, sarete comunque apprezzati e ricompensati per il vostro valore dai vostri colleghi.

CAPRICORNO Transiti planetari positivi illuminano la vostra giornata. Date spazio alle emozioni e lasciatevi trasportare dall'amore. Non temete di mostrare il vostro lato più romantico e appassionato. Osate e mettete in mostra le vostre capacità. Accettate sfide che possono portare a risultati gratificanti. Calcolate attentamente i rischi e agite con razionalità e intuito.

ACQUARIO Prosegue un cammino sereno nonostante le negatività sparse in cielo che stimolano il vostro spirito. Nettuno vi rende comunicativi, espansivi e sensuali, favorendo la seduzione e la dedizione verso il partner. Abili nel compromesso e vincenti nei rapporti, vi rendono insuperabili sul lavoro.

PESCI Oggi, Nettuno influisce sul vostro segno, rendendovi sensibili ed empatici. La giornata promette di risolvere temporaneamente le questioni familiari. Gli amici vi dimostreranno affetto, nutrendo il vostro animo sensibile con emozioni speciali. In amore, Marte e Nettuno creano atmosfere romantiche, soprattutto per le tre decadi del segno. Sul lavoro, Marte vi darà sicurezza e successo, soprattutto se siete nati a febbraio.