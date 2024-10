Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 ottobre

Si parte con una nuova giornata: le stelle oggi ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata. Sarà memorabile? Lavoro, amore e finanze ti riserveranno sorprese inaspettate? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 15 ottobre.

ARIETE La giornata di ottobre si annuncia entusiasmante e divertente, anche se Plutone e Marte mettono qualche ostacolo. In amore, riflettete su un passato incontro e cogliete le opportunità offerte dal destino. Nel lavoro, mantenete la calma e sorridete alle provocazioni. Nelle finanze, cercate di essere prudenti.

TORO Transiti astrali favorevoli per danno energia creativa e fantasiosa. In amore vicinanza preziosa per il partner, ascoltate e divertitevi. Nel lavoro avrete fiuto vincente per affrontare le sfide. Risparmiate per avere una sicurezza finanziaria.

GEMELLI Nella splendida giornata autunnale, l'energia gioiosa di Giove vi invita a divertirvi con amici e in amore, promette momenti appassionati e intensi. Sul lavoro riceverete approvazione e progressi. Siate prudenti con le finanze, ma approfittate delle opportunità di risparmio.

CANCRO L'influenza di Marte, fortunato e spigliato, sostenuto da Sole e Plutone. L'amore, per chi è nato a giugno, avrà un'atmosfera romantica e propizia all'amore. Al lavoro diplomazia con chi alza la voce, soprattutto se nati a luglio, per far valere le proprie idee. Attenzione alle spese.

LEONE Cieli sereni grazie al Sole dalla Bilancia. Venere e Urano sfidano la vostra eleganza. Giove e Sole supportano l'amore con divertimento e vitalità. Urano porta piccoli ostacoli nel lavoro. Attenzione alle spese, preferite il risparmio.

VERGINE Buoni influssi astrali, con lievi disturbi da Saturno in Pesci. Attenzione agli imprevisti per la seconda decade. Amore favorevole per nati a settembre. Lavoro in evidenza per i Vergine, capaci di emergere. Abili nel gestire le finanze.

BILANCIA Giornata favorevole per eventi sociali, grazie al vostro charme e signorilità. Il Sole vi sostiene per successi personali e relazionali. Nelle relazioni, maggiori momenti di condivisione e amore. Nel lavoro superate gli ostacoli con determinazione. Risparmiate e state attenti alle finanze.

SCORPIONE Il vostro segno, protagonista della rinascita dalle difficoltà, trova sostegno da transiti planetari favorevoli. Saturno vi dona la forza morale per superare ostacoli e ricostruire, con beneficio specialmente per i nati a novembre. Amore, lavoro e denaro vi sorridono, con Luna e Venere a proteggervi.

SAGITTARIO Vi orienterete verso scelte sagge per stabilizzare la vostra vita. Il Sole favorisce la ponderazione della Bilancia, aiutandovi a valutare le situazioni con lucidità. In amore, apritevi alla comprensione reciproca, mentre nel lavoro concentratevi sui compiti senza coinvolgervi in pettegolezzi. Controllate le spese.

CAPRICORNO Il vostro segno, nell'attuale fase lunare, si trova favorito da diversi pianeti, tra cui Plutone. Venere vi renderà generosi in amore, mentre nel lavoro dimostrerete grande prontezza. La vostra capacità di risparmio è notevole, sebbene qualche vicinanza con il segno del Sagittario possa spingervi alla spesa.

ACQUARIO Il Sole e la Luna portano simpatia e slancio sociale, favorendo nuovi progetti. Nettuno in Pesci vi protegge. In amore, promesse realizzate e incontri fortunati. Sul lavoro, gestione impeccabile del tempo. Finanze equilibrate.

PESCI La Luna, astro prediletto, è oggi nel vostro segno positivo e vi favorisce in molti ambiti, specialmente in quello intuitivo e sensibile. Urano, sempre nel vostro segno, vi porta positività e creatività. Sarà una giornata di divertimento e stile, con scherzi e situazioni imprevedibili.