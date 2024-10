Oroscopo del 7 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova settimana ed una nuova giornata. Le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per in iniziare una nuova settimana ed una nuova giornata. Sarà ricca di avvenimenti degni di nota? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 7 ottobre.

ARIETE In questa fresca giornata di ottobre, la Luna vi favorisce in ogni settore, sfruttate la prospettiva diversa che vi offre. Giove e la Luna vi sorridono, ma usate delicatezza con il partner, specialmente se nati dal 17 al 20 aprile. Luna e Giove vi supportano, soprattutto se nati nella seconda e terza decade. Un successo duraturo è a portata di mano, coglietelo.

TORO Il momento astrologico di benessere favorisce il segno del Toro, con l'azione di pianeti benefici come Urano, Saturno, Marte e Plutone. Anche Nettuno apporta cambiamenti positivi. Passione e intimità sono all'ordine del giorno, con Marte, Plutone, Nettuno e Urano che regalano momenti speciali sia per chi è in coppia che per i single. Successi professionali in arrivo grazie alla stima dei colleghi e dei superiori.

GEMELLI Oggi il cielo vi sorride, anche se non tutte le posizioni planetarie sono ottimali. La vostra rapida capacità di risoluzione vi aiuterà a gestire al meglio questioni lavorative e personali. Se state cercando l'anima gemella, potreste trovarla oggi. Per chi ha iniziato una nuova storia, dimostrate il vostro affetto con gesti straordinari. Saturno porta nodi da sciogliere e problemi da affrontare nella sfera professionale. Mantenete la calma e usate le vostre doti negoziali per superarli con successo.

CANCRO L'oroscopo di oggi vi promette ottimismo e successo nel lavoro e nell'amore. Plutone porta leggere turbolenze in famiglia, da risolvere con buon senso. Mercurio influisce negativamente su chi è nato a luglio, rendendoli insicuri. Le relazioni stabili rimangono solide, ma si consiglia cautela nell'esprimere emozioni. Adattatevi alle nuove condizioni lavorative con creatività e determinazione. Periodo favorevole per liberi professionisti e creativi, con Nettuno e Urano a supporto.

LEONE Il giorno si apre con i pianeti a vostro favore, grazie alla Luna che vi invita a valutare equilibratamente il presente con sensibilità verso il prossimo. Single della terza decade, attenzione! Possibilità di incontrare la persona giusta in ambienti prestigiosi. Mercurio vi sostiene nelle relazioni già consolidate, creando atmosfere da sogno. Le vostre competenze vi porteranno al successo. I pianeti sono a vostro favore, specialmente se festeggiate il compleanno dal 15 al 22 agosto.

VERGINE Marte, ben posizionato nel vostro segno profondo, vi favorirà in varie situazioni, specialmente se appartenete alla seconda decade. Saturno sarà neutralizzato dalla vostra autoironia che rende più leggeri i momenti difficili. Venere vi spinge ad amare in modo altruistico, senza aspettare nulla in cambio. Otterrete successi professionali. Sole, Urano, Mercurio e Marte vi aprono la strada per brillanti risultati.

BILANCIA Oggi, grazie alla protezione di Venere, sarete fortunati. Marte vi mette sotto pressione, ma potrete superare le sfide. Il clima amoroso è instabile, con opportunità per chi è in coppia e sfide per i single. Sul lavoro, le comunicazioni e la vendita vi favoriscono, soprattutto se siete nati a settembre.

SCORPIONE Per gli Scorpioni c'è aria di liberazione in amore, lavoro e denaro. Venere vi benedice, ma non pensate che tutto sia scontato. Valutate le vostre aspirazioni affettive con intelligenza. Urano e Marte vi guidano nel cammino sentimentale. I risultati sorprendenti confermano la bontà del vostro lavoro. La progettazione attenta vi porta successo.

SAGITTARIO La Luna nel vostro segno vi dà energia e vitalità, mentre il Sole promuove socialità e apertura mentale. Oggi siete molto affettuosi e attenti al partner grazie alla Luna, al Sole e a Mercurio. Una sfida importante vi aspetta nel lavoro, con successo garantito se sarete costanti e disciplinati.

CAPRICORNO Giornata protetta da molti pianeti (ma non tutti) che manifestano verso di voi una grande benevolenza, nonostante qualche freno da parte di Marte. Marte vi invita a dedicare attenzione alla persona amata, senza cercare l'adorazione dell'altro. Saturno vi invita a modellare il vostro comportamento amoroso in modo costruttivo. Con tanti doni planetari, potete osare con determinazione sul lavoro.

ACQUARIO Oggi il vostro oroscopo vi promette una giornata all'insegna della positività e delle opportunità da cogliere al volo. Luna benefica e Plutone vi regalano intense emozioni e complicità erotica con il partner, specialmente se siete nati nella terza decade. L'autunno si fa sentire, ma i vostri cuori si riscaldano. Ottima giornata per ottenere risultati importanti e gestire il lavoro in modo impeccabile.

PESCI La giornata dei Pesci si apre con una positività celeste che favorisce lavoro, famiglia e amicizie. Tuttavia, in amore è necessario passare al concreto, costruendo il sentimento attraverso affiatamento e comprensione reciproca. La sfera erotica gode di un momento di intensità, soprattutto per i maschietti del segno. Sul fronte lavorativo, previste ottime prospettive per chi opera nel settore delle comunicazioni, della pubblicità e della vendita, con particolare attenzione ai nati in febbraio.