Oggi Marte vi invita al relax totale. Grazie agli influssi positivi di Giove, Saturno e Nettuno, sarete spinti verso progetti pratici e lavorativi. Con l'influsso positivo di Giove, esprimerete i vostri sentimenti in modo espansivo, ricevendo apprezzamenti e ricompense dalla vostra dolce metà. Grazie al vostro rigore e perfezionismo, supererete ostacoli lavorativi. Saturno sarà un buon vicino per guidarvi verso il successo.



Oggi il vostro segno è influenzato positivamente da Nettuno, Urano e Plutone, rendendovi molto attraenti e interessanti per gli altri. Nonostante un'influenza negativa di Venere, la giornata si prospetta allegra e leggera, con sorprese fortunate in arrivo. Per i single, successi entusiasmanti all'orizzonte. Saturno porta avanzamenti di carriera e miglioramenti dell'immagine professionale.



La giornata vi sorride con favorevoli influenze astrali. Sarete determinati e saggi, pronti al cambiamento e inclini alla creatività. La vostra forza decisionale vi guiderà in ogni ambito. Se siete single, l'avventura e la passione saranno al centro della vostra vita amorosa. Le vostre capacità mentali rapide e il tempismo vi porteranno al successo sul fronte professionale.



Mercurio e il Sole potrebbero ostacolare alcune vostre ambiziose iniziative. Le difficoltà vi stimolano a superarle per dimostrare la vostra abilità. Plutone potrebbe orientarvi verso la dimensione fisica dell'amore anziché quella emotiva. Assicuratevi che il partner sia sulla stessa lunghezza d'onda. Non sovraccaricatevi di impegni in ufficio per evitare la noia e ritardate progetti troppo gravosi.



Corpi celesti dissonanti rendono questa giornata altalenante, ma Giove, Mercurio e il Sole vi sostengono. Venere e Urano vi sfidano, consigliandovi di mantenere la calma in famiglia e di moderare le ambizioni lavorative. Giove, Mercurio e il Sole, invece, sono dalla vostra parte. Amore sereno e variegato, con richieste concrete di affetto dal partner. Nel lavoro, concentratevi sui risultati.



Un periodo di successi vi aspetta grazie all'azione positiva dei pianeti. Le decisioni importanti sono favorire da Venere e la buona sorte vi accompagna. I pianeti vi favoriscono, unendo le coppie in un eros coinvolgente e intenso. Nonostante possano esserci sgarbi, il vostro carattere conciliante vi aiuterà a superare le difficoltà con signorilità. Fate il vostro dovere con buona volontà e stimolerete anche i colleghi a seguirvi.



Previsto un giorno positivo con Giove favorevole e solo qualche ostacolo da parte di Plutone. La prima decade è la più favorita oggi ma attenzione a non esporvi troppo. Evitate decisioni affrettate e fate attività fisica per mantenervi in forma. Non lasciatevi scoraggiare da una giornata sottotono con il partner. Organizzate una serata romantica per ristabilire l'armonia. Momento di scioglimento di tensioni sul lavoro grazie al vostro senso dell'umorismo.



Il cielo astrologico di oggi presenta alcuni punti di tensione, ma niente di preoccupante. Venere vi dona una buona disposizione e sensibilità comunicativa con il partner, ma attenzione a possibili momenti di inquietudine. Nettuno stimola la creatività.



Malgrado la dissonanza di Giove, una bella fase di raggiungimento delle vostre mete ideali è in corso. Sole e Mercurio vi donano un'energia straordinaria, ma attenzione a non abusarne. La Luna vi infonde una grande forza di conquista e sicurezza nelle vostre capacità di seduzione, soprattutto se nati a dicembre. Sole e Mercurio vi rendono particolarmente ambiziosi e fortunati, approfittatene per scalare le vette. Razionali e disciplinati, lascerete tutti senza parole.



Oggi il vostro segno gode di un palcoscenico astrale molto positivo, con influenze benefiche da Urano, Nettuno e Luna. Questi pianeti promettono energie vitali, soddisfazioni familiari e affettive. Al lavoro, Plutone vi darà la carica per imporre il vostro pensiero, ma attenzione a non urtare sensibilità. In amore, Venere vi spinge a programmare il futuro con il partner, mentre Saturno vi garantisce successo nelle imprese sentimentali.



Il vostro segno gode di aspetti positivi, nonostante il conflitto tra Luna e Venere. Controllate la situazione grazie al supporto di Giove, Sole e Mercurio. Giove favorisce l'intuizione per superare le difficoltà sentimentali. Se nati nell'ultima decade, comunicate apertamente con il partner per evitare fraintendimenti. Urano e Luna creano tensioni sul lavoro, ma Saturno vi rende lungimiranti e pronti a superare ogni ostacolo.



Oggi il vostro oroscopo promette una giornata positiva, con favorevoli influenze astrali che possono portare a cambiamenti emozionali. I Pesci single nati a febbraio avranno successo nelle conquiste amorose, grazie a un approccio più concreto e diretto. È importante lavorare per costruire fiducia reciproca con il partner. Marte, Urano e Nettuno vi daranno la grinta e la flessibilità necessarie per affrontare situazioni complesse. La vostra estrosità e senso dell’umorismo aiuteranno ad alleggerire l'atmosfera in ufficio.