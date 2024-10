Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 ottobre

Al via ecco una nuova giornata. Sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata. Sarà memorabile? Lavoro, amore e finanze porteranno a svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 3 ottobre.

ARIETE Oggi l'influenza positiva di Giove vi dona un'energia vivace e una salute invidiabile. Gestite con equilibrio i rapporti, evitando eccessi di generosità. I progetti di coppia decollano, con matrimoni in vista. La vostra determinazione vi porterà a ottenere successi professionali. Chi è nato nella terza decade avrà importanti responsabilità da gestire. Grazie al supporto di Saturno, potrete ottenere successo nelle questioni finanziarie.

TORO Oggi, il duo Luna – Venere sarà ostile, portando irritabilità soprattutto ai nati nella prima decade. Urano nel segno proteggerà il legame amoroso, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Con autocontrollo, affrontate situazioni complesse in ufficio con successo. Plutone vi regala un magnetismo speciale per trovare l'anima gemella.

GEMELLI Il vostro segno zodiacale è influenzato da un cielo autunnale positivo che vi infonde ottimismo e fiducia nel futuro. Mercurio vi favorisce, specialmente se siete single, rendendovi vivaci e intraprendenti. Il Sole favorisce i lavoratori autonomi, soprattutto della terza decade, promettendo successi professionali brillanti. Evitate rischi finanziari.

CANCRO Oggi i pianeti Luna e Venere vi sostengono, date libero sfogo alla vostra determinazione e ardore nell'amore. Cambiamenti positivi e metamorfosi nei rapporti, con colpi di scena e rinnovamento dei legami. Mostrate le vostre capacità senza timori, sarete apprezzati per il vostro operato. Potrebbe essere il momento di considerare un investimento immobiliare.

LEONE Oggi, con Giove nel vostro segno, potrete esprimere al meglio la vostra personalità dinamica. Per i nati nella terza decade, un clima prudente e conservatore influenzerà le vostre relazioni. Possibili cambiamenti importanti e ribellioni a rapporti noiosi. Imporre la vostra volontà in modo deciso potrebbe portare a risultati sorprendenti in ufficio, con una maggiore efficienza e risparmio di tempo. Maggiori probabilità di successo per i nati nella seconda e terza decade.

VERGINE Oggi è una giornata favorevole per la maggior parte dei Vergine, con transiti positivi e solo alcuni nati tra il 4 e il 10 settembre che devono fare attenzione. La Luna porta nuova vitalità alle relazioni esistenti e favorisce nuovi incontri promettenti. Dimostrate il vostro valore sul lavoro con impegno e capacità di gestire situazioni complesse. Sfruttate al meglio le energie positive del giorno e godetevi le buone vibrazioni astrali per una giornata di successi e realizzazioni.

BILANCIA Profilo dei transiti planetari favorevoli. Inizia un periodo di gioia e felicità nell'amore. I legami sentimentali diventano più solidi e duraturi grazie a Mercurio. Impegno e disciplina vi porteranno successo nel campo professionale. Riuscite a gestire bene il lavoro e ottenere apprezzamenti. Luna favorevole per gli affari.

SCORPIONE I pianeti più favorevoli per il vostro segno sono Plutone, Mercurio e Marte, che vi forniranno grinta, intuito e empatia. Con Venere e Luna nel vostro segno e Nettuno vivrete storie d'amore intense e poetiche. La prima decade mostra grande intuizione per risolvere questioni lavorative complesse e elusive. Evitate rischi eccessivi per gestire i vostri soldi in modo prudente.

SAGITTARIO Buona giornata per i Sagittario. Saturno porta qualche turbolenza per i più avventurosi. Incontri stimolanti, ma frenetici, per chi cerca l'anima gemella. Fortuna per chi è nato tra il 13 e il 21 dicembre con rapporti affettivi solidi. Il Sole aiuta la seconda decade, favorisce successo e collaborazione.

CAPRICORNO Oggi le stelle Saturno e Venere vi sorridono. Per i Capricorno della terza decade, Urano vi porta fortuna, grazie alla sua posizione favorevole. Le storie attuali si rafforzeranno, e potrebbero arrivare anche sorprese inaspettate. Urano e Nettuno vi regalano un tocco di magia nelle relazioni amorose, con una forte attrazione erotica. Saturno vi assiste nel risolvere una questione complicata con un collega o il datore di lavoro, guadagnandovi stima da entrambi.

ACQUARIO Giornata contraddistinta da alti e bassi, con Venere e Urano in dissonanza ma con il supporto di Mercurio, Giove e il Sole per un approccio grintoso e protagonista. Urano impone prove da superare, anche per i rapporti consolidati. Mantenete il calmo l’atteggiamento, complicazioni sul lavoro potrebbero creare turbolenze tra colleghi.

PESCI Profilo giornaliero soddisfacente. Pianeti favorevoli permettono di raggiungere i vostri obiettivi con facilità. Eros in primo piano, con Plutone, Marte e Saturno che vi supportano in situazioni erotiche stimolanti e avventurose. Plutone, Saturno e Luna vi donano intuizione per superare ostacoli lavorativi. Evitate impegni stressanti se appartenete alla terza decade.