Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di eventi fortunati per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Puntuale, ecco giunto un nuovo lunedì che dà il via ad una nuova settimana. Sarà ricca di novità significative? Lavoro, soldi e amore ti riserveranno sorprese gradevoli? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 30 settembre al 6 ottobre.

ARIETE Durante questa settimana sono previsti importanti cambiamenti che influenzeranno le tue azioni e reazioni a lungo termine. Sarai più suscettibile, impulsivo e impaziente, quindi sii prudente e riflessivo. Preparati a turbamenti emotivi, accoglili con apertura. Concentrati sulle tue ambizioni e cogli le opportunità per farti valere. Pianifica le spese, ottimizza i risparmi e investi con cautela per garantire risultati sicuri.

TORO Questa settimana vi darà la possibilità di dedicarvi con successo agli impegni quotidiani. Se avete una cotta segreta o volete riaccendere la passione nella coppia, sarete più determinati che mai a seguire il vostro cuore. Approfittatene per esprimere i vostri sentimenti senza riserve. Anche se siete pieni di entusiasmo per i vostri progetti, state attenti a non commettere errori banali per distrazione. Fate attenzione a non eccedere con gli acquisti impulsivi e a rispettare il vostro budget.

GEMELLI Settimana piena di emozioni positive! Un mix di benessere, allegria e fortuna vi attendono, sia che vi godiate una pausa o siate immersi nella routine. Le stelle vi sorridono, in particolare dalla seconda metà della settimana. Periodo magico per il cuore, con possibilità di incontri romantici e flirty. Siate pronti per novità e opportunità di crescita. Potenziale periodo fortunato anche per le questioni finanziarie e professionali. A voi cogliere le occasioni!

CANCRO Benvenuti a una settimana piena di vitalità e grinta, pronti a salutare la stanchezza! Emozioni intense e passione in aumento, ma attenzione a possibili contraddizioni. Definite i vostri progetti e siate pronti per il successo. Mantenete fiducia e competenza nei colloqui, presto arriveranno buone notizie. Favoriti i progetti finanziari e gli investimenti pianificati con cura. Raccoglierete frutti interessanti in futuro, ma ricordate di coltivare con attenzione.

LEONE Settimana di emozioni positive, come fiducia, entusiasmo e determinazione. Una buona base per pianificare le attività quotidiane e godersi qualche momento di svago in compagnia di nuovi amici. Il cielo sorride ai sentimenti profondi, arricchendoli di significato. Vivrete un periodo di fascino e potenziale innamoramento oppure di rafforzamento del legame di coppia. Prontezza, efficienza, grinta e possibilità di successo professionale. Potrebbe arrivare una promozione, un incarico di rilievo o un cambiamento significativo nella carriera. È importante essere prudenti nell'approccio finanziario.

VERGINE Questa settimana si prospetta carica di energia e grinta. Vi sentirete più fiduciosi e creativi, pronti a affrontare nuove sfide e progettare il futuro. L'amore sarà al centro dell'attenzione, con possibilità di riscoprire la passione e la complicità con il partner. Sul fronte lavorativo, è tempo di valutare nuove direzioni e pianificare eventuali investimenti finanziari. Concentratevi sulla progettazione del futuro e prendete decisioni oculate per migliorare la vostra vita in generale. Sentitevi pronti a dare il meglio di voi stessi e cogliere le opportunità che si presenteranno.

BILANCIA Questa settimana sarà importante mantenere un atteggiamento positivo e concentrarsi sulle cose che funzionano bene. Il tempo libero e la socializzazione saranno favoriti, con nuove conoscenze in arrivo. Sentimenti contrastanti potrebbero portare a giorni tesi. Darete il massimo e potreste ricevere buone notizie o proposte interessanti. Una spesa evitata o un'entrata inaspettata potrebbero migliorare la vostra situazione finanziaria.

SCORPIONE Settimana di grandi novità, tra imprevisti e momenti dinamici. Nel week end, comunicate con gesti e gentilezze per rendere speciali le emozioni. Passione e sensualità in arrivo! Le stelle promettono audacia ed erotismo, con ore ideali per vivere momenti appassionati, che regaleranno coraggio anche ai più timidi. Cautela e attenzione necessarie per evitare incomprensioni e garantire sicurezza nei controlli. Un po' di impegno extra sarà ricompensato con risultati protetti. Settimana confusionaria anche economicamente.

SAGITTARIO Settimana favorevole, con emozioni positive all'orizzonte. Le prime giornate potrebbero essere un po' agitate, ma tutto si risolverà. I sentimenti saranno in ottima forma, con una spinta positiva verso nuove esperienze emozionanti. Una settimana di lavoro tranquilla, con l'opportunità di ricevere proposte interessanti o affrontare con successo nuove sfide professionali. Momento ideale per una riorganizzazione delle finanze, con un'attenta gestione delle spese e una visione chiara sui risparmi.

CAPRICORNO La settimana inizia con la necessità di chiarezza e precisione. Sarà importante prendere in mano le redini delle faccende, stabilire obiettivi e tempistiche. Il nervosismo potrebbe influenzare la sfera sentimentale. Parlate chiaramente con il partner per evitare conflitti e eventuali interferenze esterne. Nonostante le tensioni, mantenete la calma e concentratevi sui vostri obiettivi. Con impegno e sacrificio, raggiungerete i risultati desiderati. Organizzate il vostro budget ed evitate spese superflue.

ACQUARIO L'oroscopo di questa settimana promette emozioni positive e una spruzzata di fortuna. Il vostro umore sarà alto, permettendovi di affrontare le situazioni con ottimismo. Il clima rilassato favorisce l'amore, ma attenzione ai problemi di comunicazione che potrebbero causare equivoci e tensioni nelle coppie litigiose o ritardi nei corteggiamenti. Possibili intoppi e ritardi, ma una mano amica o la fortuna potrebbero trasformare le difficoltà in opportunità. Questa settimana è fortunata per le finanze.

PESCI Le prime giornate potrebbero essere turbolente, ma presto arriveranno novità positive e emozionanti. Se avete avuto fastidi e incomprensioni, preparatevi ad emozionanti cambiamenti. I single potrebbero sentirsi più attraenti e sicuri, attrattivi per gli altri. Fate attenzione alle rivalità sul lavoro, soprattutto all'inizio della settimana. Prevenite le mosse sleali e state all'erta contro i problemi imprevisti. Nonostante il cielo favorevole, state attenti agli affari ambigui e ai finanziamenti insidiosi.