Oroscopo del 27 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

ARIETE Una bella Luna illuminerà la vostra sensibilità e intuizione. Un transito di Marte, Sole e Plutone può creare fraintendimenti con la dolce metà per tutte e tre le decadi. Mantenete un atteggiamento equilibrato e evitate di lasciarvi dominare dall’emotività. Con Urano, state concludendo il mese con serietà e responsabilità. Oggi dovrete affrontare una complicata situazione patrimoniale e riallacciare i rapporti con parenti che non vedete da tempo. Essere flessibili vi aiuterà grazie all’influenza positiva di Nettuno.

TORO Oggi il vostro prospetto astrale è positivo grazie agli effetti di Urano nel vostro segno. Saturno vi invita a godervi la compagnia dei vostri cari e della vostra dolce metà, con possibili feste coinvolgenti. Condividete momenti di intimità e divertimento insieme alla persona amata. Preparate l'agenda per i prossimi mesi autunnali e liberate la mente da preoccupazioni. Presto dovrete prendere decisioni riguardo a questioni finanziarie familiari.

GEMELLI Oggi, il Sole favorisce portando energia positiva e vitalità. È importante trovare equilibrio tra spirito e corpo per raggiungere l'armonia interiore. I Gemelli single potrebbero incontrare nuove persone interessanti, soprattutto per coloro nati nelle prime due decadi. I rapporti con i superiori sono positivi, favorendo la crescita professionale. Lavorate con impegno e disciplina per ottenere risultati soddisfacenti. Chi è nato tra il 24 maggio e il 4 giugno potrebbe fare passi importanti verso la stabilità finanziaria.

CANCRO L'oroscopo di oggi si preannuncia positivo. Nell'amore, Venere vi renderà irresistibili e sensibili alle esigenze del partner. Sul lavoro, avrete un bello sprint grazie a Marte, Saturno, Urano e Nettuno, con capacità di difendervi dagli imprevisti dell'ultimo minuto. In ambito finanziario, Urano vi protegge dalle difficoltà economiche, ma è consigliabile essere prudenti con le spese, specialmente quelle legate al piacere.

LEONE Fine settembre luminoso, energia sportiva ravvivata da Marte e Sole. Ottimo stato di salute e armonia familiare grazie a Giove. Calore passionale ritorna, risolve incomprensioni. Single della terza decade leonina, provate nuove avventure coinvolgenti. Soluzioni organizzative grazie al Sole. Venere in contraria per la prima decade: attenzione ai tempi se siete indipendenti. Maggiore parsimonia nelle spese.

VERGINE Il cielo di fine settembre porta benefiche energie, soprattutto della prima decade, grazie alla presenza di Venere nel segno. In questo periodo sarete irresistibili grazie alle influenze positive di Plutone, Urano, Venere e Marte. La vostra carica d'energia sarà evidente nei vostri impegni lavorativi, grazie ai valori Vergine che vi spingono a fare bene il vostro lavoro. Grazie a Urano avrete la possibilità di mostrare la vostra vera natura generosa e altruista.

BILANCIA Il vostro profilo celeste indica una giornata favorevole grazie alla congiunzione Mercurio-Sole, che vi regala curiosità e svaghi. La vostra sensibilità si amplifica, soprattutto nei rapporti amichevoli. Giove vi rende affettuosi e inclusivi con il partner. Se siete single, il Sole nel vostro segno vi rende dinamici e comunicativi nell'incontrare nuove persone. Il Sole vi garantisce un clima disteso sul luogo di lavoro. Siate cauti negli investimenti e evitate affari rischiosi.

SCORPIONE Oggi, uno splendido Nettuno vi alleggerisce e vi prepara ad affrontare la giornata con uno spirito rinnovato. Ricordate che l'amore non deve essere solo per i propri comodi, ma anche un gesto altruistico. Venere e Marte vi renderanno rispettosi del partner e interessati ai suoi successi professionali. Schiarite le idee e concludete con successo i vostri affari. Nettuno vi darà la carica necessaria per realizzare grandi imprese. Con un ottimo Saturno, i nati a novembre hanno un approccio equilibrato e attento alla gestione del denaro.

SAGITTARIO Oggi, con Mercurio benefico, troverete nuovi stimoli e emozioni. Il Sole favorisce gli amori nati in estate per i nativi di novembre. Venere vi regala una maggiore capacità di ascolto; attenzione però agli alti e bassi d'umore. Venere vi sostiene, non lasciatevi abbattere dalle pressioni dei superiori. La costanza e la serietà porteranno i risultati desiderati. Saturno potrebbe rendervi più parsimoniosi del solito, specie se appartenete alla seconda decade. Attenzione a evitare eccessi di spese o economie estreme.

CAPRICORNO Con un bel Saturno e un ottimo Plutone in congiunzione con il vostro segno, potete permettervi di osare nelle attività fisiche. Settembre si conclude con successi erotici di primordine grazie a Nettuno e Urano. Urano vi offre opportunità di emergere, soprattutto se svolgete un lavoro legato all'arte e alla creatività, specialmente se nati nella terza decade. I vostri conti sono in ordine e si prospettano ottime opportunità finanziarie per i mesi autunnali, soprattutto se siete liberi professionisti.

ACQUARIO Il cielo di fine settembre brilla per voi. Mercurio favorisce la profonda sintonia di coppia e il fascino ritorna se siete in una relazione a lungo termine. Per i single della terza decade, Venere potrebbe rendervi più riservati, ma il vostro magnetismo ritorna presto. La vostra generosità vi distingue, aiutate un collega in difficoltà e vi distinguete per le competenze tecniche. Non lasciatevi tentare da acquisti compulsivi a fine settembre.

PESCI Sul finire del mese di settembre, il vostro segno si trova scattante e carico di energie grazie a Marte, Venere, Urano, Nettuno, Plutone e Saturno. Saturno può portare momenti di solitudine temporanea, precedenti a un grande amore in arrivo. Non lasciate che situazioni in stallo distolgano la vostra attenzione da un momento professionale soddisfacente e sereno. Con Urano a fianco come vostro alleato, potreste avere l'opportunità di grandi acquisti.