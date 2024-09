Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana: sarà piena di soddisfazioni per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Puntuale ecco giunto un nuovo lunedì e quindi inizia una nuova settimana. Sarà condita da novità inattese? Lavoro, soldi e amore ti saranno favorevoli? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 9 al 15 settembre.

ARIETE L'oroscopo della settimana prevede importanti cambiamenti nel vostro cielo, che influenzeranno le vostre azioni e reazioni. Preparatevi a turbamenti emotivi, accoglieteli con comprensione e disponibilità. Single o in coppia, vivrete meglio questa fase senza preoccuparvi troppo. Concentratevi sul lavoro, sfruttate le occasioni per farvi valere e realizzare le vostre ambizioni senza rinunciare. Potreste avere maggiori spese in arrivo, pianificate le spese e cercate di risparmiare per sfruttare al meglio i vostri risparmi.

TORO Energia in arrivo per affrontare sfide quotidiane con determinazione. La settimana promette determinazione e grinta per fare il primo passo verso la persona che vi interessa. In coppia, potete ravvivare l'amore con una ventata di sensualità. Fate attenzione a errori di distrazione nei progetti e comunicazione. Scrivere le cose potrebbe aiutare a evitare equivoci. Moderazione negli acquisti! Privilegiate la qualità e stabilite un budget per non superarlo. Essere prudenti è la chiave per evitare problemi finanziari.

GEMELLI La settimana presente sarà ricca di emozioni positive, benessere, allegria e fortuna. Le stelle favoriscono giorni gradevoli e piacevoli momenti di relax e divertimento. Le giornate migliori potrebbero essere nella seconda parte della settimana. Un periodo magico per il cuore, anche per i più scettici. Possibili flirt e romanticismo in vista. Attenzione alle novità e ai cambiamenti in arrivo. Potreste ottenere ciò che desiderate, ma dovete essere pronti a cogliere l'opportunità al volo. Periodo fortunato anche dal punto di vista finanziario. Possibile miglioramento professionale o investimenti produttivi da considerare.

CANCRO Iniziate la settimana con nuova energia e grinta, pronti a affrontare le sfide che vi attendono. Evitate di lasciarvi travolgere dall'eccitazione e tenete a bada la suscettibilità. Un week end divertente e sereno vi attende, con possibilità di nuovi incontri e viaggi in vista. Le emozioni saranno intense e la passione esplosiva, ma attenzione a contraddizioni e confusione. Vivete nel presente per evitare dubbi logoranti. Definite i vostri progetti e preparatevi al successo professionale imminente. Mostrate fiducia, calma e competenza nei colloqui, presto riceverete buone notizie. La pianificazione e gli investimenti porteranno frutti interessanti. Coltivate con cura il vostro denaro, ma ricordate che non esiste l'albero dei soldi.

LEONE Questa settimana si prospetta all'insegna delle emozioni positive come la fiducia e l'entusiasmo, offrendo la possibilità di pianificare attività quotidiane con successo e concedendovi momenti di svago in compagnia di nuovi amici. Tuttavia, è importante prestare attenzione agli imprevisti, evitando reazioni impulsive. In amore, il cielo favorisce i sentimenti profondi, mentre nel lavoro potrebbe aprirsi la strada a promozioni o cambiamenti di carriera significativi. Per quanto riguarda il denaro, è consigliabile essere cauti e discernenti per cogliere eventuali opportunità fortunate senza cadere in facili tentazioni.

VERGINE Settimana ricca di cambiamenti positivi, con l'energia delle stelle che vi sostiene. Sarà un periodo in cui potrete finalmente superare le difficoltà e progettare il vostro futuro con grinta e determinazione. L'amore sarà al centro dell'attenzione, con la passione che vi riempie di fiducia e vi permette di vivere momenti romantici e divertenti. Sul lavoro, potrebbe essere il momento di riconsiderare le vostre ambizioni e pianificare nuove strategie. Dal punto di vista finanziario, è il momento ideale per pensare a nuovi investimenti e pianificare un futuro più prospero. Passate del tempo a valutare il vostro budget e le vostre entrate per ottenere i risultati desiderati.

BILANCIA Questa settimana si prospetta ricca di opportunità da cogliere al volo! Concentratevi sul lato positivo della vita e godetevi gli incontri fortunati che potrebbero arricchire il vostro bagaglio personale. Il vostro cuore sarà diviso tra sentimenti sinceri e circostanze ostacolanti. Potreste vivere momenti di tensione alternati a giorni di tranquillità. Lasciate fiorire le emozioni e sarete ricompensati. Darete il massimo sul lavoro e potreste ricevere proposte interessanti o informazioni che potrebbero far decollare la vostra carriera. Fate affidamento sulla vostra determinazione, le stelle saranno dalla vostra parte. Il vostro portafoglio potrebbe ricevere un colpo di fortuna, evitando spese inutili o ricevendo entrate inaspettate. La Fortuna vi sorriderà, quindi mantenete l'ottimismo e cogliete le opportunità che si presenteranno.

SCORPIONE Questa settimana vi aspettano sorprese e novità, anche se potrebbero esserci imprevisti fastidiosi. Troverete ispirazione per rendere la vita più interessante. Le emozioni possono scorrere tranquille, con qualche piccola incomprensione. Arrivano passioni e sensualità, con un cielo audace e ricco di grinta ed erotismo. Momenti ideali per ravvivare le giornate amorose. È consigliabile procedere con cautela e verificare con attenzione mail e conti. Prevenire problemi vi permetterà di proteggere i risultati. Settimana confusionaria anche dal punto di vista finanziario. Attenzione agli investimenti e ai possibili errori.

SAGITTARIO Pianeti favorevoli per un periodo di serenità e novità. I sentimenti sono in crescita, con la possibilità di iniziare una nuova fase emozionante. Single o in coppia, l'amore sarà al centro della vostra vita con nuove prospettive da esplorare. Settimana tranquilla sul fronte professionale, con la possibilità di concludere le attività senza intoppi. Alcuni potrebbero ricevere proposte interessanti o superare con successo un colloquio. Momento di ripresa anche per le finanze, con la necessità di una riorganizzazione delle spese. Siate prudenti e pensate a lungo termine per evitare di esporre i vostri risparmi.

CAPRICORNO La settimana inizia con un focus sulla chiarezza e l'efficienza. Tuttavia, attenzione alle nuvole che potrebbero portare nervosismo e polemiche a partire da mercoledì sera. Il nervosismo potrebbe influenzare l'amore. È importante comunicare chiaramente con il partner e proteggere la vostra relazione dagli interferenti esterni. Nonostante le tensioni, potete mantenere la vostra produttività e ottenere risultati soddisfacenti. Dedicatevi con impegno e la ricompensa arriverà. Tenete sotto controllo il vostro budget e pianificate le spese in modo oculato. Evitate di sperperare i risparmi a causa di decisioni affrettate.

ACQUARIO Questa settimana potrebbe portare un mix di emozioni, fortuna e qualche problema di comunicazione. L'umore sarà positivo, ma attenzione ai travagli nelle conversazioni e nei trasporti. Momenti spensierati potrebbero arrivare tra mercoledì e sabato, con la possibilità di buone notizie in arrivo. Clima rilassato che favorisce l'amore, ma attenzione a possibili equivoci dovuti alla comunicazione. Coppie litigiose potrebbero avere tensioni, mentre i single potrebbero avere ritardi nelle relazioni. Possibili intoppi e imprevisti, ma una mano amica o la fortuna potrebbero trasformare una situazione complicata in un'opportunità. Settimana fortunata per l'ambito economico, con investimenti remunerativi o buone transazioni immobiliari. Attenzione a come si gestiscono i soldi.

PESCI Questa settimana inizierà con alcuni ostacoli e incertezze, ma si concluderà con buone notizie e emozioni positive. Dall'inizio della settimana fino a mercoledì, potreste affrontare tensioni. Tuttavia, nei giorni successivi, l'oroscopo prevede un miglioramento con maggiore fiducia e vitalità. Il weekend sarà il momento chiave per sentirvi ottimisti e pronti a iniziare una nuova fase positiva. Se avvertite una mancanza di passione o complicità, sappiate che il cambiamento delle stelle porterà nuove emozioni e possibilità interessanti. Attenzione alle rivalità sul lavoro, specialmente all'inizio della settimana. Nonostante l'ottimismo generale, fate attenzione agli affari rischiosi e ai possibili finanziamenti con clausole poco chiare.