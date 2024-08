Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 agosto

Si parte con una nuova giornata: sarà piena di novità positive? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 14 agosto.

Una straordinaria giornata di successo e ottimismo per l'Ariete, specialmente per la seconda decade. In amore, coinvolgimento erotico e passionale per chi festeggia dal 14 al 20 aprile. Nella carriera, il valore della personalità e delle ambizioni sarà proporzionato alle capacità. Il rubino come pietra fortunata per la riflessione e la fiducia in sé stessi.



La giornata presenta transiti planetari dinamici e positivi per i nati in maggio. Soddisfazioni personali e amorose in arrivo insieme a fedeltà e costanza nei sentimenti. Professioni legate alla terra, biologia, gastronomia e cura dei giardini favorite. Saranno stimolate fiducia e creatività.



Vigilia di Ferragosto positiva e armoniosa per i Gemelli, con Giove che li rende affabili. Armati di seduzione, sprigioneranno energia positiva e gioia. In amore, esprimete il vostro estro lirico. Nel lavoro, sfruttate le vostre attitudini creative e di comunicazione. Scampate alle energie negative e amplificate le vostre capacità.



Le vacanze portano un disordine creativo, tipico di chi festeggia in giugno. Il caos è parte della vostra personalità, supportato da una previsione planetaria positiva. In amore, desiderio di avventura per i nati dal 16 al 20 luglio. In ambito lavorativo, diverse inclinazioni artistiche da esplorare, dalla letteratura alla moda. Creatività nelle finanze per ridurre lo stress.



Un equilibrio mente - corpo vi sostiene. Situazioni complicate sotto controllo con razionalità e sensibilità intense. In amore, energie e vitalità grazie a Giove, opportunità di incontri. Sognate in grande e puntate verso il successo e il cielo sarà il limite. Stabilità affettiva e protezione del sistema nervoso.



Giornata di intese con vecchi amici, momenti di condivisione apprezzati. Trasmettete leggerezza e gioia grazie ai transiti favorevoli, decisamente positive anche le energie in amore e lavoro. Voi, Vergine, avete il potere di risolvere ostacoli affettivi con calma e razionalità. Giornata che vi dona prosperità e successo.



Venere favorisce un'influenza positiva sui familiari, specie per nati tra il 24 e il 29 settembre. In amore, nuovo legame passionale specialmente per nati nella prima decade. Nel lavoro, attenzione al settore giuridico. Favoriti nella protezione e controllo emotivo.



Luna, Sagittario e Mercurio in Vergine portano relax e armonia familiare. Venere favorisce l'amore, potenziando l'emozione astrale. Compleanni dal 2 al 10 novembre avranno amore intenso, mentre chi è single nato dal 26 al 31 ottobre avrà avventure promettenti. Mercurio guida la scrittura noir e gialla e Plutone ispira creatività, memoria e spiritualità finanziare.

Grinta e slancio vi accompagnano, con Luna e Sole a favorire ottimismo e armonia. In amore, sensibilità e generosità creano sintonia; attenti alle sorprese, soprattutto i single. Nel lavoro, vocazioni comunicative vi si adattano perfettamente. Avrete forza e determinazione per raggiungere gli obiettivi.



Oggi, nel segno del Capricorno, l'atmosfera familiare rimane armoniosa nonostante opinioni divergenti. Luna, Mercurio, Venere e Urano portano fortuna. Venere favorisce le conquiste, soprattutto per i nati nella seconda decade. Manterrete il focus su materie tecniche e filosofiche. Cercate di favorire la concentrazione e la guarigione spirituale.



Oggi in famiglia potrebbe esserci qualche contrasto, soprattutto tra genitori e figli. Siate flessibili anche con le amicizie e evitate posizioni estremiste. In amore, una pausa è salutare prima di tornare a dare tutto con passione, in particolare se siete nati a febbraio. Lavorate bene come psicologi e musicisti, ma anche nelle relazioni pubbliche. Per quanto riguarda i soldi, attenti a gestire le emozioni, promuovere la pace e aumentare la sensibilità all'amore. Evita di dissipare energie.



In un giorno di instabilità cosmica, la forza dei pianeti nella Vergine, nei Gemelli e nel Sagittario rende la strada in salita. Plutone, Urano e la congiunzione Saturno-Nettuno in Pesci offrono sostegno. In amore, la novità arriva da Urano, nel lavoro emergono le doti artistiche dei Pesci aiutano il benessere emotivo e la crescita personale.