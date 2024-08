Oroscopo del 13 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Ai nastri di partenza una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze porteranno a svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 13 agosto.

Ambizioni e percezione dei limiti vi guidano. Amore coinvolgente grazie a corpi celesti positivi. Lavoro arricchito con lettura stimolante. Finanze gestite con parsimonia. Carattere generoso ed espansivo, vitale e vivace, siete in armonia con le vostre finanze.



Il cielo del giorno vede la presenza favorevole di Mercurio, Giove, Marte e Venere per gli ascendenti in Vergine e Gemelli. Un'energia positiva vi accompagna, regalandovi benessere sia fisico che mentale. In famiglia siete un punto di riferimento per tutti.



Una bella configurazione planetaria porta armonia in famiglia. In amore, cercate l'anima gemella complementare. Opportunità di divertimento e socialità in ferie. Gestite il denaro con razionalità, evitando sprechi eccessivi. A volte, evitate spese superflue per soddisfare solo i desideri personali.



Le qualità di attenzione e senso critico non mancano mai, in particolare per chi festeggia il compleanno dall’11 al 19 luglio. La grande positività dei segni amici (Toro, Pesci, Vergine) continua a influenzarvi. Venere offre amore intenso, la Vergine vi rende efficienti nel lavoro e il vostro spirito scanzonato vi stimola verso le finanze.



Cielo di buon auspicio astrologico, il Sole nel segno rinforza sicurezza e desiderio di protagonismo. Venere in Vergine favorisce nuove passioni e momenti emozionanti. Pianeti in Vergine danno energie per sbrigare faccende domestiche con ottimismo. Finanze oscillanti tra prodigalità e avarizia.



Oggi Mercurio vi guida con lucidità mentale e capacità decisionale, soprattutto se festeggiate compleanni dal 24 al 29 agosto. In amore, attrazione intensa e spirito battagliero vi sostengono. Sul lavoro, abilità manuali e concretezza vi portano al successo. Finanziariamente prudenti e ambiziosi.



Ottimismo e energia per i Bilancia con Giove favorevole. Relazioni familiari e amicali possono avere piccoli problemi, ma la serenità regna. In amore, nuove opportunità e divertimento per chi è nato tra settembre e ottobre. Lavoro: relax prima di riprendere, denaro utilizzato come strumento pragmatico.



Con un cielo astrale favorevole, siete spinti verso avventure mentali e spirituali, con sicurezza in voi stessi e creatività per affrontare ogni impresa. In amore, Venere favorisce innamoramenti facili, mentre Urano porta lucidità e criticità. Nel lavoro, pianeti intelligenti vi supportano per una programmazione attenta e rigorosa. Nella gestione del denaro, trovate equilibrio tra sperpero e risparmio.



Una giornata di agosto energica e positiva grazie ai valori del Fuoco. Il Sole nel Leone dona calma e concentrazione, mantenendo sempre lucida la mente. In amore, momenti intuitivi con la Luna in Bilancia. Nel lavoro, ripresa post-vacanze noiosa. Dinamiche finanziarie altalenanti.



Concentrazione dei pianeti favorevole, in particolare Mercurio nella Vergine vi dona buon senso e dinamismo. Predilezione per tempi ponderati, specialmente per nati dal 21 al 29 dicembre. Amore generoso e lavoro senza stanchezza, attenzione alle finanze se appartenete alla terza decade.



La giornata di mezzo agosto per voi Aquario si prospetta intrigante, con influssi positivi da Giove e Gemelli. In amore, espansione emotiva da Plutone, Saturno e Nettuno, ma evitate ambizioni e dosate la fortuna. Lavoro stabile con rigore e normalità. Finanze discontinue, urge trovare un equilibrio.



Il vostro segno oggi è influenzato positivamente da pianeti lenti come Plutone, Nettuno, Urano e Saturno. Il forte desiderio di affetto e rinnovamento vi accompagna in amore mentre la stanchezza post-vacanza influisce sul lavoro. Inoltre, l’approccio emotivo ai soldi può causare alti e bassi finanziari.