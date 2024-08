Oroscopo del 5 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Ai nastri di partenza una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze portaranno a svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 5 agosto.



Estate serena e benefica, giove porta energia e vitalità. Amore intenso grazie al Sole, per compleanni dal 29 marzo al 6 aprile armonia speciale. Opportunità di incontro per chi nasce dal 16 al 20 aprile. Lavoro incoraggiante con Nettuno. Attenzione alle spese, soprattutto per chi è nato dal 4 al 12 aprile.



Oggi la positività dei transiti planetari si fa sentire, nonostante piccole disarmonie astrali. Venere in Vergine porta beneficio alle nuove amicizie e alla curiosità. In amore, più tenerezza e attenzione al partner. Lavoro intensivo ma ottimistico, con possibilità di successo finanziario.



Agosto promette sorprese luminose con Sole e Giove favorevoli. Amore e passione si fondono armoniosamente, attenzioni e sguardi ricambiati. Giove porta fortuna nel lavoro creativo e persuasivo. Marte regala successi per chi è determinato. Controllate le spese per una vacanza perfetta.



La giornata di piena estate è abbastanza serena. Una fortunata Venere ritorna a favorirvi (rimarrà fino al 29 agosto) portando armonia affettiva, salute, benessere e armonia in famiglia. In amore, Venere e Marte favorevoli per i nati nella prima decade, con incontri romantici e passionale. .



Una giornata di agosto all'insegna del dinamismo e della vitalità, con piccole tensioni familiari per chi è nato tra il 2 e il 12 agosto. In amore, momenti intensi per i nati a luglio, mentre nel lavoro si può essere efficienti nonostante la stanchezza. Attenzione alle spese e agli acquisti impulsivi.



Venere illumina il vostro segno fino al 29 agosto, portando esperienze affettive intense e profonde. Lavorate con energia e passione, specialmente se appartenete alla terza decade verginea. Attenzione alle spese extra se pianificate un viaggio.



Venere porta nuove emozioni e incontri interessanti, apriti a esperienze coinvolgenti. Amore favoloso grazie a Marte, Sole, Giove. Lavoro: completate progetti con precisione prima della pausa estiva. Finanze: pianificate e gestite le spese in modo efficiente.



Oggi lo Scorpione può contare sull'energia positiva di Venere per migliorare l'aspetto fisico e sbarazzarsi delle tossine. Per quanto riguarda l'amore, chi è nato nella terza decade potrebbe sentirsi insofferente al legame attuale e cercare nuove frequentazioni. Sul lavoro, sfruttate l'influsso positivo di Nettuno dai Pesci per coltivare interessi artistici. Attenzione a non tentare la fortuna al gioco, ma godetevi le buone energie planetarie dei prossimi giorni.



Oggi l'atmosfera astrologica si presenta ostile, ma riuscirete ad affrontarla con determinazione. In famiglia, è importante coltivare i rapporti e riprendere dialoghi interrotti. In amore, Venere vi ispira a cercare la completa armonia con il partner. Sul lavoro, concludete i compiti in sospeso con rapidità e autorevolezza, e potreste essere fortunati nei giochi di sorte.



Nuovo assetto planetario con Venere benefica in Vergine per la prima decade. Mercurio rafforza legami familiari, valori essenziali in amore sono fedeltà e stima. Saturno e Urano favoriscono la costruzione di un rapporto duraturo. Lavoro efficiente con Mercurio. Saturno garantisce risparmio oculato.



Plutone in congiunzione stimola la capacità di empatia e seduzione. Nettuno e Saturno regalano vitalità e creatività. In amore, atmosfere armoniose e flirts promettenti. Nel lavoro, relax con lettura e cinema. Prudenza nelle finanze per evitare rischi eccessivi.



Incontri piccoli ostacoli nella giornata, ma riesci a superarli brillantemente. Venere e Giove in dissonanza, ma Urano ti porta fortuna. Nuova passione amorosa, progetti futuri in ambito lavorativo, tenta la fortuna.