Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 agosto

Una giornata entusiasmante vi attende, specialmente se nati tra il 16 e il 20 aprile. Venere porta riflessione, equilibrio e fortuna agli Arieti. In amore, siate generosi; al lavoro pazientate per i risultati. Consapevoli delle tentazioni finanziarie, ma con sole solarità e gioia.



La Luna porta un'aura magica e sensibile per il Toro. Amore intenso con Urano, avventure intriganti per i single di aprile. Lavoro creativo e comunicativo vantaggioso. Saturno vi consiglia la prudenza finanziaria.



Giornata altalenante tra sfide familiari e romantiche, con consigli di Mercurio e Saturno per mantenere la calma. Amore favorevole dal Leone, lavoro instancabile ma gratificante, attenzione alla gestione del denaro con prudenza e raccolta dei frutti.



Periodo positivo con affetti stabili e Luna favorevole. In amore, giornata appagante per single in cerca di avventure. Lavoro favorevole per comunicatori. Attenzione alle spese: evitate acquisti superflui e mantenete i piedi per terra.



Il cielo vi porta alti e bassi emotivi, da gestire con equilibrio. Amore: avvicinatevi con dedizione alla persona amata. Lavoro: prendetevi una pausa per ricaricarvi. Denaro: fate attenzione alle spese, siate prudenti. Astrologicamente, giornata da gestire con cautela.



Giove vi osserva con sguardo severo, potreste percepire una lieve perdita di intuizione. Casa e famiglia sono fonte di relax, connessione profonda con il partner grazie a Mercurio. Lavoro instancabile, attenzione alle spese e alla generosità.



La generosità di Giove e Venere offrono entusiasmo ai Bilancini. In amore umorismo e simpatia riaffermano il legame. Compleanni dal 15 al 22 ottobre promettono passione. Nettuno favorisce artisti e stilisti. Gestione finanziaria oculata consigliata, non disperdere inutilmente.



Inizio agosto luminoso con Luna favorita. Fascino e bellezza in crescita per nati a novembre. Amore delicato con Urano ostile, lavoro efficiente e generosità consigliata. Attenzione a non essere troppo risparmiatori, riflettete sul dare.



Momento favorevole con Sole e Plutone per iniziative coraggiose. Generosi e altruisti con parenti e estranei. Compleanni dal 23 novembre al 7 dicembre: esuberanza in amore da condividere. Attenzione a Saturno per questioni passionali e finanziarie.



Mercurio e Saturno vi supportano per una giornata di agosto positiva. Socializzate con famiglia e amici, mantenendo equilibrio e razionalità. Attenzione alla possessività in amore, gestite le relazioni professionali con agilità e attenzione alle spese.



La giornata presenta transiti altalenanti, ma benefici da Plutone e Nettuno in amore. Nel lavoro, prendetevi una pausa per ricaricarvi e affrontare le sfide con serenità. Plutone vi ha favorito economicamente, ma attenzione agli atteggiamenti verso il denaro. Compleanni dal 31 gennaio al 9 febbraio in bilico finanziario.

Oggi la Luna e Urano portano benefiche energie nel vostro segno, favoriti gli incontri amorosi per i nati nelle prime tre decadi. Nel lavoro, siete in crescita ma evitate eccessi. La generosità finanziaria è in aumento, da dimostrare con parenti e amici.