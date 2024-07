Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 luglio segno per segno

Si parte con una nuova settimana ma anche con una nuova giornata: le stelle saranno favorevoli? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

La settimana riparte dall'inizio: oggi gli astri ti sorrideranno? Lavoro, amore e finanze saranno fonte di sorprese inaspettate? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 22 luglio.

ARIETE Oggi il Sole entra nel Leone, portando rinnovamento in ogni campo. Genitori e figli vivono un momento di grazia, mentre l'eccellenza della salute è garantita ma attenzione a non esagerare. In amore, l'Ariete conquista cuori, al lavoro è primo, e con il denaro si possono concedere piccoli lussi.

TORO La giornata vi stimola a realizzare i vostri obiettivi, ma con moderazione. Ascoltate gli altri per trovare soluzioni a eventuali questioni familiari o tra amici. In amore, Urano vi rende irresistibili, mentre Saturno vi spinge ad aiutare chi ne ha bisogno. Siate prudenti nelle spese.

GEMELLI Giornata equilibrata grazie al Sole nel Leone, avrete occasioni di crescita personale e relazionale. Nell'amore, connessione profonda con il partner. Sul lavoro, successo e gratificazioni economiche. Attenzione alle spese extra, ma non rinunciate ai piaceri.

CANCRO Se siete nati dal 14 al 19 luglio, Urano vi spinge verso nuove scoperte; Giove porta rinnovamento e entusiasmo. In amore, cuore appassionato; al lavoro, creatività con Nettuno; prudenza finanziaria con il Sole Leone. Tenetevi al riparo da conquiste azzardate.

LEONE La giornata si prospetta fortunata grazie al Sole nel vostro segno, amplificando magnanimità e piaceri. In amore, Giove vi guida verso obiettivi affettivi e oggi è facile parlare di progetti di coppia. Sul lavoro, Plutone e Urano vi rendono esigenti e distratti. Attenzione alle spese eccessive.

VERGINE La giornata all'insegna dell'equilibrio e della razionalità. In amore, sintonia e conquiste facili per i single. Sul lavoro, apprezzamento e successo nel commercio per la prima decade, attenzione alle influenze negative per la terza. Spese eccessive da evitare, meglio gestire riserve monetarie con saggezza.

BILANCIA Un nuovo giorno di fine luglio porta allegria e voglia di nuove imprese, ideale per un segno con tante iniziative. Con il Sole come amico costante, riunite persone care creando rapporti positivi e risolvendo questioni pratiche. Amore coinvolgente e lavoro gratificante in arrivo.

SCORPIONE Oggi, siate pronti a ricevere novità in diversi settori, compreso quello affettivo. Attività programmate con razionalità e equilibrio. In amore, sintonia e conquiste per i nati nella prima decade. Sul lavoro, apprezzamento e attenzione necessaria per evitare sprechi.

SAGITTARIO Un'energia vitale in crescita vi rende leader con entusiasmo e dinamismo. Sole nel Leone promuove ospitalità e generosità. In amore, vi aspetta un incontro speciale. Sul lavoro, apprezzamenti e successo se siete liberi professionisti. Finanze stabili, investite in passioni culturali.

CAPRICORNO Oggi avvertirete una certa stanchezza e vorrete ricreare la vostra pace interiore. Prediligete l'affetto dei vostri cari e evitate situazioni troppo affollate. In amore, cercate di comunicare con profonda sintonia. Lavoro in saldo grazie a Urano, mentre le finanze vi favoriscono per piccoli piaceri e regali.

ACQUARIO Una fantastica configurazione planetaria vi promette successi e vitalità. Saturno vi offre una vita sociale prestigiosa e incontri di alto livello. In amore, condivisione di interessi culturali e coinvolgimento in iniziative umanitarie. Lavoro di primordine con Luna favorevole. Generosità economica ai massimi.

PESCI Oggi possibili contrattempi familiari e pratici, soprattutto per la prima decade. Saturno vi dona lucidità e adattabilità davanti alle circostanze imprevedibili. In amore, evitate pretese e gelosie e coltivate la fiducia con tenerezze. Lavoro gestito con abilità e ordine, attenzione alle questioni economiche familiari.