Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 luglio

Tutto pronto per una nuova giornata: le stelle ti saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

La settimana sta volgendo al termine prima del weekend: oggi gli astri saranno dalla tua parte? Lavoro, amore e finanze porteranno novità inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 19 luglio.

ARIETE Una giornata di stimoli e opportunità per il vostro segno, soprattutto se nati ad aprile. Nuove prospettive in amore, con Venere favorevole ai nati a marzo. In campo lavorativo, libertà di espressione e successo garantito. Attenzione ai consigli finanziari per evitare rischi.

TORO Fermi strateghi e determinati, con Marte e Urano al vostro fianco diventate Tori innovativi. Sarete inflessibili, ma curati con affetto. In amore, ascoltate il partner ed evolvete, mentre nel lavoro siate pazienti e tenaci per raggiungere risultati ottimali. Rischiatori fortunati al Lotto con Marte.

GEMELLI Oggi Saturno limita le scelte, con passioni travolgenti nel mondo dell'amore grazie a Venere nel Leone. Giove porta gioie e libertà al lavoro, con opportunità per diplomazia e relazioni interpersonali. Una spesa da tempo desiderata è possibile, ma attenzione agli entusiasmi e ai prezzi.

CANCRO Sicuri e premurosi, mostrate supporto alla famiglia con rassicurante attenzione. Il weekend porta relax e energie rigeneranti. In amore, incontri fortunati e leggerezza emotiva. Sul lavoro, fidatevi del vostro istinto e risolvete dubbi rapidamente. Buoni affari in arrivo, gestite il denaro con cautela.

LEONE Venere e Mercurio nel vostro ardente segno si uniscono per supportarvi. Nuovo ciclo con desiderio e dinamismo, positività astrale tocca i nati in luglio. Amore coinvolgente grazie a Venere in Leone, saggezza finanziaria con Sole in Cancro. Personalità diretta e chiara sarà il vostro punto forte.

VERGINE Configurazione astrale energica e vitale, con transiti favorevoli e qualche piccolo inciampo. Euforici e dinamici, in forma fisica al top. Amore coinvolgente, attenzione alle finanze, posizione lavorativa in miglioramento. Possibilità di provare a giocare con Marte e Urano al fianco.

BILANCIA Una giornata discreta in cui il Sole dissonante dal Cancro è compensato dall'influsso benefico di Venere dal Leone. Giove vi spinge alla prudenza e alla saggezza, regalandovi capacità di analisi e visione lucida. Amore intenso con Venere positiva, lavoro autorevole e tranquillità economica.

SCORPIONE Vi sentirete energici e competitivi grazie a Saturno e al Sole, mantenendo la calma nonostante possibili incomprensioni. In amore, Plutone e Urano vi porteranno a cedere alle tentazioni, con Venere ad intensificare l'aspetto romantico. Sul lavoro, il Sole vi guiderà al successo, con Saturno a favorire gli investimenti finanziari.

SAGITTARIO Venere e Mercurio nel segno del leone vi favoriscono, regalandovi opportunità uniche. In amore, Venere vi guida con tenerezza, mentre in carriera la vostra competenza vi porta successo. Plutone vi sostiene finanziariamente. Nati dal 23 al 30 novembre: attenti alle occasioni!

CAPRICORNO Marte, ancora nel Toro, promuove azioni ponderate per i Capricorni della terza decade. Urano vi guida con curiosità e apertura, portando nuove opportunità e amicizie. In amore, Plutone porta passioni per i nati a dicembre; Luna e pianeti offrono grinta lavorativa ai compleanni dal 13 al 17 gennaio. La fortuna sorride al gioco.

ACQUARIO Saturno benefico apre nuove opportunità per i Pesci nati nella seconda decade. Nettuno aumenta il fascino e l'entusiasmo in amore, con possibilità di incontrare l'anima gemella. La fortuna nel lavoro vi permette di concludere progetti in sospeso. Da valutare con attenzione acquisti importanti.

PESCI Sole e Urano creano un aspetto favorevole per Cancro e Toro: giornata avvincente e indimenticabile, con sfide e imprevisti. In amore, più presenza quotidiana, nel lavoro, guadagnate stima e fiducia. Attenzione alle spese, specialmente dal 22 al 27 febbraio.