Oroscopo del 18 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

ARIETE Il vostro segno, con grande razionalità e aspirazioni superiori, affronta la giornata con sicurezza. Amore aperto e fiducioso grazie a Giove e Venere, lavoro gestito con adattamento e sicurezza, possibilità di vincite in arrivo grazie a Mercurio.

TORO Giornata serena con contrasti astrali di Mercurio e Plutone, ma con Nettuno, Saturno e Urano a proteggervi. In amore, esprimete tenerezza e completezza nei sentimenti. Lavoro favorevole per le persone nate nella seconda decade taurina. Finanze: osate con prudenza.

GEMELLI Marte e Venere influenzano positivamente il vostro segno. Oggi potreste sentire il bisogno di prendervi un momento di riposo. In amore, romanticismo intenso per nati in maggio, decisioni importanti per chi è nato a giugno. Creatività nel lavoro per chef e artigiani. Attenzione all'eccesso di rischi finanziari.

CANCRO Una bella giornata in arrivo per voi con Marte favorevole. Sentirete un'energia positiva che scioglierà nodi passati. In amore, Saturno, Nettuno e Urano vi sostengono, portando gioia e armonia. Sul lavoro, Saturno vi darà successo e i vostri investimenti daranno frutti.

LEONE Giornata instabile con alti e bassi emotivi, possibili errori sotto l'influsso di Urano. In amore urge un cambiamento, frenesia sentimentale. Nel lavoro attenzione a discussioni e ritardi. Cautela negli investimenti, non rischiate troppo.

VERGINE Un giorno tranquillo, con qualche ostacolo da Nettuno e Giove. In amore fate attenzione a non litigare con il partner. Pazienza richiesta per affrontare alti e bassi al lavoro. Precauzione necessaria nel gestire le finanze con Saturno e Nettuno in disaccordo.

BILANCIA Il Sole e Giove vi sostengono oggi, ma attenzione ai momenti possessivi in amore. Sfruttate la vostra diplomazia al lavoro per risolvere eventuali problemi con equilibrio. Suddividete i rischi nell'investire i soldi e pianificate con attenzione il vostro piccolo tesoretto.

SCORPIONE Le influenze planetarie complesse portano cambiamenti positivi in amore, malgrado le tensioni con Urano e il Sole. Metamorfosi guidate da Saturno e Nettuno sono in arrivo. Intuito e genialità nel lavoro, evitare manovre rischiose in denaro.

SAGITTARIO Sagittario, vivace e affettuoso in famiglia, Mercurio armonizza i legami. Amore esuberante ma moderato, Saturno impedisce mosse audaci. Venere accompagna le coppie, decisioni importanti in arrivo. Lavoro con risorse per superare insicurezze, alti e bassi da gestire. Denaro: cautela negli investimenti facili.

CAPRICORNO Configurazione dei transiti di oggi: Sole agita il temperamento calmo, ma pianeti favorevoli come Nettuno, Urano, Saturno e Plutone sostengono. In amore accogliete i mutamenti con realismo per rafforzare la relazione. Superate gli ostacoli lavorativi guidati dall'istinto. Sfruttate le occasioni con Urano in Toro per quanto riguarda le finanze.

ACQUARIO Una giornata mediamente positiva, con Giove che promette risoluzioni equilibrate e vantaggi consistenti. Buon umorismo e simpatia in arrivo. Salute discreta, attenzione all'eccesso di allenamento. Amore tranquillo per coppie, successo per single. Lavoro legato a comunicazioni, moda e commercio in crescita. Finanze da gestire con prudenza.

PESCI Le stelle incoraggiano la vostra sensibilità e intuito in questa giornata estiva piena di energia. L'ottimismo vi accompagna, portandovi a vedere la bellezza nelle piccole cose e ad apprezzare le relazioni sincere intorno a voi. Sole e Nettuno regnano in cielo, regalandovi momenti di felicità e benessere.