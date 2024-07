Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 luglio

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: gli astri saranno benevoli? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via ecco un'altra giornata: sarà ricca di avvenimenti significativi? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 16 luglio.

ARIETE Il vostro segno, in espansione con Venere e Mercurio nel Leone, porta sensibilità e lucidità mentale. Attenzione allo spreco di energie, specialmente per i più adulti. Amore intenso e lavoro promettente vi aspettano. Insegnate il valore del denaro a familiari e figli.

TORO Periodo di stanchezza e stress recenti colpiti dai transiti dissonanti di Plutone, Venere e Mercurio. Sentite il bisogno di isolamento, ma il vostro temperamento granitico è sostenuto da Urano. Compleanni dal 14 al 20 maggio favoriti, amore intenso con Nettuno, lavoro efficiente con Urano e situazione economica stabile grazie a positivi transiti.

GEMELLI Questo giorno di mezza estate porta transiti planetari positivi per voi. Mercurio vi dona energia e soddisfazione dal Leone, stimolando l'interazione sociale. In amore, Venere e Giove accendono il romanticismo. Successo professionale grazie alla capacità di mediazione. Le finanze vedranno ripianamenti presto.

CANCRO La Luna dona influssi positivi dallo Scorpione, giorno di equilibrio fisico e tranquillità. Saturno, Urano, Sole e Luna favoriscono armonia con parenti e amici. In amore, possibilità di incontrare qualcuno speciale. Lavorate con pazienza e resistenza per superare ostacoli. Finanze in aumento, risparmiate per il futuro.

LEONE Un transito di Marte poco favorevole nel segno opposto del Toro suggerisce attenzione alla casa e alla famiglia. Il duo Venere-Mercurio vi dà un ruolo chiave in ambito attivo, lavorativo e sociale. Amore profondo se il vostro compleanno è tra il 24 e il 29 luglio; lavoro soddisfacente con successo. Buone possibilità finanziarie grazie a Venere.

VERGINE Una buona salute vi accompagna oggi per risolvere questioni familiari e lavorative. Sereno equilibrio tra vitalità attiva e istintiva. In amore, irradiate serenità agli altri. In ufficio, prendete posizione grazie a Urano. Sorprendete i vostri figli con generosità.

BILANCIA Giornata contraddittoria per il vostro segno: Venere porta armonia familiare mentre il Sole in Cancro mette a dura prova la vostra diplomazia. In amore, scegliere tra amici e partner sarà il vostro dilemma. Nel lavoro bloccare progetti fallimentari vi porterà riconoscimento. Finanziariamente investire può portare vantaggi.

SCORPIONE La Luna vi dona intuito e sensibilità, mentre Marte e Venere illuminano l'amore e il lavoro. Colpi di fulmine per i single e serate romantiche per i già impegnati. Trovate pace e stima grazie alla vostra diplomazia. Pensate ad investimenti immobiliari con i guadagni.

SAGITTARIO Oggi avrete un risveglio brusco e salutare, con Venere in Leone che vi porta passionalità e avventure. Mercurio vi favorirà in ogni ambito. Amore intenso per i single nati a novembre, successi inattesi. Lavoro efficiente e pragmatico grazie al Sole. Organizzate un viaggio con i guadagni messi da parte.

CAPRICORNO Una giornata di equilibrio tra decisioni e sensibilità, in cui le relazioni richiedono attenzione e altruismo. Nettuno e Urano facilitano l'intuizione e la creatività. In amore, esprimete i vostri sentimenti con dolcezza e grinta. Lavorate in armonia e pensate al futuro finanziario per una vecchiaia serena.

ACQUARIO Giornata dinamica e divertente grazie a Mercurio in Leone, con una frenesia che vi stimola a organizzare il divertimento. In amore, seduzione al top ma difficile approccio per i single. Al lavoro, meditate su nodi complicati con intelligenza e adattabilità. Curiosi sui soldi? Provate fortuna al gioco!

PESCI Oggi la concordia familiare è favorita, con scambi affettuosi tra i membri del clan. Relazioni amichevoli con sentimenti forti e prese di posizione affettuose. Buona combinazione di Nettuno e Saturno, specialmente per i nati dal 23 febbraio al 20 marzo. Amore romantico e lirico, condividete interessi culturali con la vostra dolce metà. Nel lavoro, attenzione alle transazioni commerciali, soprattutto per i nati dal 24 al 28 febbraio. Curate gli interessi economici della famiglia con coerenza e equilibrio.