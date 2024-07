Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 luglio segno per segno

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: sarà densa di colpi di scena? Lavoro, amore e finanze proporranno notizie entusiasmanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 9 luglio.



Un periodo propizio per valorizzare la vostra intelligenza e allargare gli interessi culturali e scientifici. Venere e Sole influenzano positivamente l'amore, mentre Mercurio e Giove spingono al successo nel lavoro, soprattutto per nati nella prima e seconda decade. Buona fortuna nelle finanze con Mercurio favorevole.



Urano e Nettuno, pianeti evolutivi e forze esterne, influenzano positivamente la vostra giornata di luglio. Urano aumenta la vostra combattività, mentre Nettuno vi spinge ad intraprendere nuove strade a livello affettivo, familiare e spirituale. In amore, sarete autentici e seducenti. Sul lavoro meglio sostenere un nuovo collega. Finanziariamente, nuove opportunità di divertimento e vincite.



Luna in Leone promette armonia familiare e amicizie significative. Salute ottimale per affrontare questioni del passato. Amore intenso, lavoro in crescita per nati dal 12 al 17 giugno. Opportunità lavorativa da valutare con esperti. Giocate responsabilmente.



Vi sentirete sereni e in forma grazie a Venere, ma attenzione a non esaurire le vostre energie. In amore, terza decade vivrà passioni intense, mentre compleanni dal 25 giugno al 5 luglio richiedono comunicazione ravvicinata. Lavoro creativo e divertente grazie a Nettuno, con possibilità di guadagni extra.



Oggi è una giornata fortunata per chi è nato nella prima decade del segno. Buonumore garantito con Luna e Mercurio congiunti nel vostro segno. Amore: Giove dà slancio di iniziativa ai maschietti del segno. Lavoro: Mercurio vi promette successi. Denaro: provate la sorte al Lotto per possibili sorprese.



Oggi con Marte al tuo fianco, la forza di volontà si esprime al meglio. In famiglia impegno costruttivo. Energia vitale e risolutezza grazie a Venere e Urano. In amore, conquista di una persona speciale. Lavoro con cambiamenti positivi. Finanze prudenti. Buonumore e soddisfazione morale.



I rapporti familiari sono oggi ispirati alla tenerezza, alla comunicazione delicata tra conviventi, in particolare madre-figlia e madre-figlio. La Luna vi favorisce. In amore, Giove vi invita all'esclusività, mentre al lavoro vi attendono successi. Potete divertirvi al gioco del calcio.



Sensazioni contrastanti con Marte in conflitto nel Toro; risolvere questioni familiari richiederà profondità e comprensione. In amore, Nettuno porta cambiamenti e Urano suggerisce valutazioni importanti. Sul lavoro, favoriti arte, cultura e transazioni positive. Decidete saggiamente sugli investimenti.



Plutone vi dona uno scatto decisionale vincente, Mercurio innalza la concentrazione razionale, Luna porta ottimismo. In amore, temperatura erotica in aumento, prove di legame serio. Lavoro avvincente e sfide da accettare. Finanze: attenzione alle spese e all'equilibrio.



Il vostro segno di Terra può essere influenzato da Venere nel Cancro, portando una visione ideale e generosa. In amore, intensità emotiva e attenzione sono fondamentali. Sul lavoro, Urano favorisce il successo economico. Attenzione ai giochi d'azzardo, potreste sorprendere con un atteggiamento meno razionale.



L'elemento Aria favorisce la comunicazione e la socialità, con una buona fortuna e armonia spirituale. Giove nel segno dei Gemelli incrementa i sentimenti autentici e porta successo nel lavoro, soprattutto per chi è nato tra il 21 gennaio e il 2 febbraio. Plutone porta guadagni inattesi per i liberi professionisti Aquari legati alla comunicazione.



Il team di Venere e Sole nel Cancro porta ottimismo e sorrisi ma attenzione a Giove e alla comunicazione online. Amore avventuroso per le Pesci di seconda e terza decade, con transiti favorevoli per la passione. Nel lavoro, sfide stimolanti e supporto planetario, ma attenzione alle finanze con Giove contrario.