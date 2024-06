Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 giugno

Tutto pronto per una nuova giornata: le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una nuova giornata è ai nastri di partenza: gli astri saranno benevoli? Lavoro, amore e finanze saranno ricchi di novità inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 27 giugno.

ARIETE Giornata promettente per voi, con successi imminenti grazie a Giove - Plutone. Amore favorito dalla Luna in Pesci, ma attenzione a Venere ostile. Nel lavoro ottime prospettive grazie al Toro. Attenzione alle spese, Venere non favorevole.

TORO Oggi vi aspetta armonia fisica e emotiva grazie ai corpi celesti favorevoli, con uno sprint in ogni ambito della vita e successo in carriera. L'amore è al centro, con possibilità di aumentare le risorse finanziarie. Siate prudenti con le finanze e accogliete i cambiamenti con tranquillità.

GEMELLI Giornata di serenità e equilibrio con sostegno celeste, tranne per Saturno, Nettuno e Luna. Famiglia al primo posto con leggere preoccupazioni, focus sull'educazione dei figli. Amore intenso e gioioso per chi è in coppia, cambiamenti per i single. Lavoro personalizzato, attenzione alle finanze.

CANCRO Sotto l'incanto di una Venere solare dal Toro, siete pronti ad abbracciare le novità con Marte come personal trainer. In amore, offrite ascolto e riceverete ricambi. Sul lavoro, il vostro estro è il vostro gioiello. Finanziariamente, giocherete al rialzo con successo.

LEONE Oggi, Marte potrebbe rendere la giornata un po' complicata per il vostro segno, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Venere porta serenità in famiglia, mentre nel lavoro la competizione può essere uno stimolo positivo. Attenzione alle spese, Urano potrebbe suggerire di impostare un limite.

VERGINE Un mese discreto per voi, con Venere in Cancro che influisce positivamente sulla vita pratica. Dedicate tempo alla famiglia, valorizzate le relazioni affettive. Nel lavoro, modera le ambizioni. Attenzione alle spese eccessive, soprattutto se del 29 agosto al 6 settembre.

BILANCIA Una giornata di gratificazioni e disinvoltura in ogni campo, salute e bellezza in primo piano. In amore, corteggiamenti fortunati grazie a Giove e Plutone, fascino irresistibile anche per i single. Lavoro con alti e bassi, ma equilibrio e intesa rimarranno vostri punti di forza. Buoni influssi economici per le Bilance di settembre.

SCORPIONE Venere e Luna vi sostengono nell'affermarvi nella dimensione sociale, Saturno vi aiuta a ottenere successi. Amore favorito da Luna, Venere, Nettuno e Saturno, lavoro ben gestito con leggerezza e precisione. Evitate investimenti rischiosi, risparmiate con saggezza.

SAGITTARIO Giornata positiva con qualche nuvola passeggera. Impegno familiare richiesto, decisione amorosa urgente da prendere con Plutone favorevole ai nati dall’Acquario dal 23 al 26 novembre. Orgoglio sul lavoro e buona fortuna finanziaria in arrivo grazie a Plutone per i nati dal 23 al 27 novembre.

CAPRICORNO Orizzonte luminoso grazie ai transiti planetari. Luna benefica in Pesci stimola l'intuito. Nuove opportunità d'amore si presentano, non lasciatele sfuggire. Dimostrate efficacia e produttività nel lavoro, valorizzando la disciplina. Risparmiate per il futuro in un periodo economicamente favorevole.

ACQUARIO Luna benefica portatrice di sensibilità e intuito. Condivisione nel nido e armonia nei rapporti familiari. Giove e Nettuno portano nuove risorse economiche. Passionali e coinvolgenti in amore con Plutone. Impegno professionale riconosciuto. Prudenza nei finanziamenti con Marte e Urano.

PESCI Giornata in cui la Luna nel vostro segno incrementa l'intuito, supportata da Saturno per un giudizio chiaro. Marte vi dona saggezza in famiglia, attenzione alle insidie sociali di Giove nei Gemelli. Amore sensuale con il Toro, lavoro promettente grazie a Saturno, investimento economico favorevole da Urano.