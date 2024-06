Oroscopo del 21 giugno 2024, scopri cosa ti riservano gli astri

Cosa prevedono gli astri per te in vista di questa nuova giornata? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 21 giugno.



Oggi si prospetta una giornata di stanchezza e alti e bassi emotivi. Risoluzione di questioni pratiche con la dolce metà, con possibili scatti impulsivi da gestire. Imporre il proprio valore e risolvere situazioni scomode con determinazione. Invito a scommettere e provare la fortuna, soprattutto per chi compie gli anni a marzo. Buona serata di intesa e accordo con il partner. Situazioni lavorative sbilanciate corrette con garbo. Opportunità per tentare la fortuna in campo finanziario.



L’oroscopo del giorno vi promette una giornata appagante grazie all'influenza positiva di Saturno, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Non chiudetevi alle nuove amicizie e siate aperti all'amore. Venere in Cancro promette incontri significativi e una fase di fusione sentimentale con il partner, grazie a Mercurio e Sole favorevoli. Fate brillare la vostra competenza sul lavoro, sarete apprezzati sia dagli amici che dai nuovi colleghi. Urano e Saturno vi daranno la forza di superare ogni sfida professionale. Se appartenete alla terza decade, pianificate bene come investire i vostri risparmi sotto l'occhio benevolo di Urano.



La larghezza di vedute aiuta nelle relazioni. Charme per Gemelli della prima decade, avventure passionali in arrivo. Attenti e generosi in coppia, apprezzati per il buon senso pratico. Successo nel lavoro per Gemelli nati dal 23 al 26 maggio, risoluzione di problemi tecnici con calma. Scommesse e sfide soddisfano la tendenza al gioco dei Gemelli, tentare la fortuna consigliato.



Tutti i pianeti vi favoriscono, regalandovi attenzione, intelligenza e lucidità. Se siete in coppia, evitate drammi per mancanze di comunicazione. I single di luglio sono pronti a nuovi incontri grazie a Urano. Seguite la razionalità in ufficio anziché l'istinto, Saturno e Mercurio vi guideranno nelle scelte. Nettuno vi porta fortuna per un viaggio culturale, destinando una piccola somma di denaro.



L'oroscopo giornaliero per il segno dei Gemelli promette una settimana di grande energia positiva, nonostante alcune influenze turbolente. Luna e Venere favoriscono incontri romantici e passioni ardenti, ma attenzione alla gelosia se siete della prima decade. Mantenete la calma con il partner. Sole e Mercurio vi promettono successo e avanzamenti professionali se lavorate nel campo della comunicazione, pubblicità o social media. Sfruttate le vostre doti comunicative per ottenere riconoscimenti. Evitate investimenti rischiosi e manovre finanziarie importanti, soprattutto con Plutone contrario.



Oggi il Sole brilla portando ordine e chiusure necessarie. Venere favorisce la fedeltà e chiarezza nelle relazioni. Single, attenzione agli incontri istantanei. Creatività in espansione, soprattutto se nati tra il 25 e il 29 agosto. Urano promuove visibilità, soprattutto per chi è nato tra il 13 e il 19 settembre. Giornata fortunata per giochi di sorte, soprattutto per nati ad agosto. Con Mercurio e Marte favorevoli, provate con il Superenalotto.



In questa giornata, si prospetta tempo sereno con qualche nuvola in arrivo. Evitate sforzi eccessivi durante l'attività fisica per prevenire stanchezza. Attenzione alle polemiche familiari, specialmente tra fratelli e sorelle. Giove e Luna promuovono l'intesa di coppia per i nati nella prima decade; successi erotici per chi è nato in ottobre. L'ascolto delle esigenze del partner risolve piccoli dissapori. Concentrazione leggermente bassa, soprattutto per i nati nella prima decade. Buon cuore porta a investimenti per il benessere dei figli.



Per i nati nella prima decade, l'ambizione potrebbe superare i limiti reali. Nonostante le dissonanze astrali, una splendida Venere vi aiuta in amore, con sentimenti appassionati e coinvolgenti. Saturno e Nettuno sono protettori instancabili. I giovani single di novembre potrebbero avere exploit erotici e bisogna mantenere il controllo. Sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, soprattutto se lavorate nel settore delle case, dell'arredamento o dell'architettura. Con la Luna potreste tentare la fortuna al gioco. Il vostro segno è quello dell'azzardo, quindi non abbiate paura di uscire dalle convenzioni.



Moti astrali di giugno vi portano nuova energia e determinazione. Plutone vi sostiene, aumentando la vostra intraprendenza e capacità decisionali. La Luna nel vostro segno promette incontri promettenti per i single. Attenzione a non pretendere troppo e a bilanciare le condizioni offerte con i vostri limiti. Mostrate leadership in ufficio con autorità bonaria. Con Giove influente, siate fermi ma realistici riguardo alle situazioni che incontrate.

Chi è nato nella terza decade potrebbe fare ottimi investimenti. Gestite il denaro con fermezza e disinvoltura per ottenere risultati positivi.



Oggi l'oroscopo del Capricorno indica soddisfazioni in ambito familiare, grazie all'armonia portata dalla Luna. In coppia avrete un'intesa perfetta, con un'attrazione fisica e mentale al top. I single godranno di grande popolarità e desiderio, ma attenzione a non esagerare nelle richieste. La vostra operosità vi farà brillare in ufficio, dimostrando di essere leader. Sarà una giornata per aiutare i colleghi in difficoltà. Molti Capricorno saranno attratti dalle corse all'Ippodromo, dove mostreranno talento nel puntare su cavalli vincitori.



Giove vi porta fortuna. La posizione di Urano porta complicazioni, ma Marte invita alla delicatezza. Nettuno e Plutone promettono successi e più affetto. Urano mette ostacoli per comunicazione, pubblicità e vendita. Appoggi esterni rafforzano la sicurezza, soprattutto per la seconda decade. Evitate operazioni rischiose, rimandate decisioni importanti e concentratevi sulle faccende monetarie correnti per evitare problemi finanziari.



Oggi, Urano vi dà un supporto produttivo e risolutivo se siete della terza decade. Conquistatori indomabili, siete romantici e appassionati. Superate ostacoli con facilità e creatività, ricevete ammirazione dai colleghi. Giornata fortunata per movimentare le risorse economiche e tentare la fortuna al gioco. Venere e Marte vi supportano in ogni ambito. Si prospetta una giornata promettente.