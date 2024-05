Oroscopo del 31 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per una nuova giornata: cosa ti aspetta dietro l'angolo? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

31 maggio

ARIETE Ultimo giorno del mese porta novità in famiglia, vivacizzando il weekend. Amore in bilico tra scoperte emozionanti e incontri sorprendenti. Abilità diplomatica al lavoro e arrivo di una somma inaspettata che favorisce miglioramenti in casa e momenti conviviali.

TORO Una giornata coinvolgente vi aspetta con la Luna e Nettuno nei Pesci, aumentando la vostra intuitività e affinità emotiva. In amore, serata serena per i Tori, attenzione e chiarezza nel lavoro, possibilità di successo economico con fortuna a favore.

GEMELLI Una giornata in armonia grazie all'alleanza Sole - Giove - Venere - Plutone, favorisce il ménage familiare e la condivisione con amici e parenti. L'amore è protagonista con passi importanti, mentre nel lavoro si prospetta un salto di carriera. Finanziariamente favoriti, gestite con saggezza le risorse.

CANCRO La giornata si adatta ai cambiamenti in corso, sostenuti da Nettuno, Luna e Saturno. Mercurio vi dona socievolezza, rivelando la vostra ironia particolare. In amore, unite logica e sentimenti per una relazione appassionata. Nel lavoro, pianificate a lungo termine con grinta e creatività. Risparmiate per il prossimo viaggio senza intaccare il vostro patrimonio.

LEONE Plutone nel segno opposto all'Acquario può causare alti e bassi emotivi, anche se l'energia positiva è presente. In amore, coppie stabili vivranno momenti passionale, mentre i single avranno opportunità di incontri. Sul lavoro, attenzione a evitare conflitti. Evitate rischi finanziari.

VERGINE Nati nella terza decade, il Toro vi favorisce con una maggiore chiarezza emotiva e consapevolezza dei legami affettivi. Prendete decisioni risolute, con calma e serenità, concentrati sulla famiglia e i figli come fonte di felicità e ricarica. In amore, Mercurio vi supporta, mentre nel lavoro si prospettano nuove opportunità. La gestione finanziaria è positiva, con Urano che vi aiuta a mantenere stabilità e sicurezza monetaria.

BILANCIA Plutone in Acquario amplifica la vostra personalità eccentrica e magnetica. Venere vi spinge a cercare amore avventuroso, mentre la Luna vi aiuta a pianificare per il futuro. Attenzione agli investimenti proposti e alle scelte di gruppo.

SCORPIONE La giornata per gli Scorpioni si apre con Luna, Saturno e Nettuno che portano armonia e intuito. Momento di riflessione sulla salute, attenzione alle scelte alimentari. Amore in evoluzione, lavoro favorevole con focus sugli esami. Organizzate il viaggio estivo con cura.

SAGITTARIO Il giorno vi vede confrontare con pause e conclusioni imposte dal tempo, soprattutto se appartenete alla prima decade. Marte in Ariete vi offre nuove vie creative, soprattutto se della terza decade sagittariana. Amore intenso e sicuro per il compleanno dal 4 al 12 dicembre. Urano vi stimola a essere attivi in casa, senza fermarvi. Fate attenzione alle finanze, Saturno, Nettuno e Luna vi tengono in scacco.

CAPRICORNO Il vostro fascino personale è favorito dagli astri: Luna, Nettuno, Mercurio, Marte, Urano e Saturno promettono una forma psicofisica eccellente. In amore, vivrete un momento travolgente ed erotico. Sul lavoro, nuovi percorsi vi porteranno successo. Anche le finanze sorridono.

ACQUARIO Inizio weekend positivo, con Giove favorevole per sveltezza mentale ma Urano può causare mancanza di energie. Luna e Nettuno portano sorprese romantiche e opportunità emozionanti. Professione richiede attenzione e passione, mentre finanziamenti vanno gestiti con cautela.

PESCI Oggi Luna nel vostro segno vi dona tranquillità familiare e benessere emotivo. Amore: trasgressione in vista per compleanni nella prima e terza decade. Lavoro: fiducia e diplomazia vi faranno crescere tra colleghi. Fortuna al gioco, ma con moderazione.