Natale in canoa sul Tevere, un evento unico nel suo genere in Italia che da oltre 40 anni si ripete puntuale il pomeriggio del 25 Dicembre. Accanto ad oltre 20 atleti del Canoa club Città di Castello vestiti di rosso con la divisa d’ordinanza di babbo Natale e la barba bianca, illuminati da torce, che solcheranno le acque del fiume, per circa 800 metri dalla frazione di Piosina al ponte del Tevere ci saranno le “farfalle”, dieci donne operate al seno dell'Associazione Altotevere contro il Cancro, che praticano canottaggio per il recupero psicofisico dopo l'intervento.