Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 maggio segno per segno

Si parte con una nuova giornata: cosa hanno previsto le stelle, per te, oggi? Lavoro, amore e finanze porteranno buone nuove? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 22 maggio.

ARIETE Un'energia sorprendente vi accompagna oggi grazie a Sole e Marte nel vostro segno. Fascino irresistibile sia per le donne che per gli uomini del segno. Siate brillanti in società, riuscite a vivacizzare i rapporti sociali e familiari con la vostra grinta e sensibilità.

TORO Atmosfera pesante si alleggerisce, favori da Venere, Giove, Urano e Mercurio. Fantastico Saturno promuove riconciliazione, coppie stabili ritornano in amore. Luna potrebbe causare conflitti in ufficio, evita polemiche. Resistere a tentazioni finanziarie, valuta attentamente investimenti immobiliari.

GEMELLI Movimenti celesti positivi oggi per voi. Venere ed il Toro portano stabilità nelle decisioni. Guidate vicende familiari, assistete anziani con attenzione. Amore delicato e consigli razionali. Lavoro: intoppi risolti presto. Finanze in crescita grazie a Giove.

CANCRO Inizia la giornata con sensibilità e desiderio di benessere per te e per chi ti è caro. La Luna nel Toro ti guida verso scelte lungimiranti. In amore, valorizza il legame di coppia. Al lavoro, guida i tuoi subordinati con responsabilità. Le finanze si stabilizzano.

LEONE Oggi è una giornata che inizia in modo tranquillo per voi, ma si trasforma in un crescendo di opportunità entusiasmanti grazie a Giove in Ariete. In amore, incontri fortunati grazie al Sole nei Gemelli. Sul lavoro, nuove realizzazioni con il Sole alleato. Situazione finanziaria ancora instabile, evitate decisioni affrettate.

VERGINE Mercurio nel Toro vi rende socievoli e espansivi, specie se avete compleanni tra il 24 e il 30 agosto. In amore, primavera ravviva i sensi, nel lavoro aiutate chi ha bisogno. Non risparmiate troppo, è tempo di concedervi qualche piccolo piacere.

BILANCIA Vi sentite determinati e desiderate stupire gli altri, evidenziando il vostro fascino naturale e la simpatia. Plutone in Acquario e il Sole in Gemelli vi favoriscono, ma attenzione a non esagerare. In amore, nuove relazioni cambieranno la vita, mentre sul lavoro risolvete situazioni complesse con astuzia e fortuna. Pensate bene prima di fare investimenti, siete maestri nel valutare pro e contro.

SCORPIONE Saturno in Pesci illumina il cammino con intelligenza e vivacità. Nettuno dona sensibilità e intuizione, suggerendo una visione senza pregiudizi. Amore intenso, lavoro disciplinato e opportunità finanziarie fruttuose. Guardate oltre, completi e prudenti.

SAGITTARIO Un inizio di mese impegnativo per chi festeggia il compleanno dal 14 al 18 dicembre. Marte favorisce passione e complicità in amore, mentre Saturno e Marte richiedono prudenza al lavoro. Attenzione ai dettagli finanziari per un giorno stabile.

CAPRICORNO La primavera nel segno si mostra armoniosa, grazie a Luna e Venere amichevoli. Attenzione alla salute per chi è nato nella seconda decade. In amore, irradierete fascino e seduzione con Giove favorevole. Nel lavoro, la calma porterà successo. Finanze stabili, concedetevi qualche spesa extra.

ACQUARIO Oggi il vostro segno si presenta dinamico e vitale, con una predisposizione alla società e alla razionalità. In amore, cercate quiete e approfondimento. Sul lavoro, date il massimo, grazie all'efficienza del Sole. Attenzione agli investimenti, siate cauti.

PESCI Cielo armonioso oggi. Nettuno porta rivoluzioni affettive, flirt che si trasformano in amore serio. Urano e Saturno promettono successo lavorativo, specialmente per chi è nato tra il 4 e il 15 marzo. Finanze in miglioramento, investimenti immobiliari consigliati da Urano, soprattutto per i nati dal 14 al 19 marzo.