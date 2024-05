Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 maggio segno per segno

Cosa ti aspetta oggi? Sarà una giornata piena di sorprese? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa succederà nella giornata di oggi? Lavoro, amore e finanze possono proporti novità inaspettate? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 17 maggio.

ARIETE Il vostro segno si distingue per la sicurezza e la determinazione. Movimenti affettivi in arrivo e successo nel lavoro grazie alle vostre abilità. Attenzione alle spese, impostate un limite per gli acquisti. Celebrate progetti con entusiasmo.

TORO Oggi è una giornata influenzata da un Mercurio benefico che favorisce la socialità e i rapporti familiari. Alcuni nati tra il 21 e il 25 aprile potrebbero avere piccoli problemi fisici. Amore stabile e passioni durature per compleanni tra il 9 e il 14 maggio. Lavoro creativo e finanziamenti sicuri con Giove.

GEMELLI Giornata soddisfacente con Marte in Ariete. Charme in crescita per la seconda decade, atmosfera familiare allegra. Venere porta dolcezza e cura affettiva, Plutone sponsor del lavoro creativo. Opportunità finanziarie positive con Giove in Toro per la terza decade.

CANCRO La dolcezza e l'armonia familiare saranno le chiavi per un periodo di festa e progetti futuri di viaggio. L'agilità mentale vi aiuterà a conciliare le divergenze. In amore, nuove opportunità, e al lavoro, il vostro tocco risolutivo vi distinguerà. Intuito vincente nei numeri del Lotto.

LEONE Plutone nel segno opposto all'Aquario può causare alti e bassi emotivi, anche se l'energia positiva è presente. In amore, coppie stabili vivranno momenti passionale, mentre i single avranno opportunità di incontri. Sul lavoro, attenzione a evitare conflitti. Evitate rischi finanziari.

VERGINE Un Mercurio sensibile e un Urano potente vi promettono emozionanti avventure amorose. Nel lavoro, godetevi i favori planetari e mettete in mostra la vostra creatività. Gestite con sicurezza le finanze, facendo acquisti mirati e vantaggiosi.

BILANCIA Plutone in Acquario amplifica la vostra personalità eccentrica e magnetica. Venere vi spinge a cercare amore avventuroso, mentre la Luna vi aiuta a pianificare per il futuro. Attenzione agli investimenti proposti e alle scelte di gruppo.

SCORPIONE Per chi è nato a novembre, si consiglia cautela e prudenza per evitare ostacoli, ma la giornata offre soddisfazioni. Amore coinvolgente e incontri significativi in arrivo. Lavoro in crescita grazie a nuove opportunità. Finanze in attesa di buone notizie.

SAGITTARIO Marte in Ariete favorisce chi è nato dal 2 al 9 dicembre, per progetti promettenti. Plutone porta novità sentimentali per festeggiati a novembre. Buon accordo con superiori per chi festeggia dal 4 al 13 dicembre. Luna in Vergine consiglia moderazione nelle spese per terza decade.

CAPRICORNO Un giorno di metà maggio movimentato per voi. Energia negativa di Marte rende difficile l'equilibrio interiore, ma alla fine recuperate la serenità. In amore, la tranquillità è la vostra forza. Lavoro: ostacoli con Marte, ma il vostro impegno sarà premiato. Finanze: attenzione alle spese superflue.

ACQUARIO Iniziate una giornata piena di ottimismo e opportunità grazie a Marte e Plutone. La Luna vi guiderà nelle relazioni amorose, mentre Marte vi aiuterà a comprendere le vere emozioni. Sul lavoro, nuove sfide vi favoriranno, ma attenzione alle spese impulsiva.

PESCI Ultimo giorno di transiti sfavorevoli della Luna, ma Marte porta buonumore all'Ariete. Buoni rapporti familiari e capacità di comprensione. Amore favorevole per i nati a marzo. Lavoro conciliante, possibilità di accordi. Finanze per investimenti in vacanze per i figli.