Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 maggio segno per segno

ARIETE Avrete un'energia inarrestabile oggi, con Luna, Plutone, Marte e Mercurio a sostegno. Fate emergere le vostre qualità migliori, sconfiggendo i difetti. In amore, dialogo aperto e affiatamento per chi è nato dal 12 al 15 aprile. Nel lavoro, opportunità inaspettate grazie a Mercurio. Controllate le finanze per una spesa imprevista.

TORO Una Venere nel segno dell’Ariete vi dà slancio vitale, Plutone vi porta grinta dal Capricorno. In amore, perseguite l’ideale con tenacia. Lavoro: seguendo consigli, risolvete diverbi. Denaro: momenti fortunati al mattino.

GEMELLI Venere dona grinta e forma fisica invidiabile, ideale per farvi valere. Amore: dimostrate comprensione e diventate autorevoli. Lavoro: Plutone vi infonde la capacità di farvi strada, parlare chiaro rafforza la stima. Denaro: momento fortunato nelle ore serali per i Gemelli.

CANCRO Un giorno di cambiamenti in arrivo grazie al team stellare di Venere, Giove, Sole, Urano. In amore, riflessione critica porta a una nuova consapevolezza. Sul lavoro, successo senza sforzo. Cautela nelle finanze.

LEONE Attraversate una giornata dinamica e stimolante, con freni da Giove per chi festeggia tra il 12 e il 19 agosto. Amore in crescita ma cautela richiesta, lavoro in ascesa con opportunità da cogliere, saggia gestione finanziaria consigliata.

VERGINE Oggi, il Sole nel Toro vi dona gioia e flessibilità nelle relazioni, mentre Venere e Giove portano armonia in amore e lavoro. Attenzione alle nuove opportunità professionali e alla gestione finanziaria. Fortuna dalle ore 8:30-9:30 e al tramonto.

BILANCIA Una Luna favorevole dal segno dei Gemelli sostiene i vostri desideri, trasformando i sogni in realtà. In amore, la persona amata chiede più impegno, mentre nel lavoro c'è intensa produttività. Plutone vi spinge a decisioni che migliorano l'esistente. Questa giornata promette successo e opportunità finanziarie per i nati nella Bilancia.

SCORPIONE Il gruppo Venere - Giove - Sole - Urano nel segno opposto del Toro domina la giornata, con alti e bassi emotivi. In amore, fidatevi dell'istinto e siate adattabili alle sorprese. Sul lavoro, le scelte creative porteranno successo presto. Buona fortuna nelle finanze nella serata.

SAGITTARIO Nuova giornata di maggio con prospettive positive per la terza decade. Mercurio vi guida verso le sfide imminenti. Amore: Luna nei Gemelli richiede impegno. Lavoro: cambiamenti in vista. Denaro: prudenza con Saturno se nati dal 9 al 12 dicembre.

CAPRICORNO Giornata positiva con Urano, maggio pieno di propositi. Piccoli fastidi fisici tra Mercurio e Marte. In amore, scoprirete una nuova grinta grazie a Giove. Sul lavoro, prendete iniziative con il sostegno di Venere e Urano. Oroscopo previsto per le ore mattutine e tra le 13 e le 14.

ACQUARIO L'Influenza negativa dei pianeti nel Toro nonostante disturbi lievi ai nati di febbraio. Amore con Luna favorevole per chi festeggia compleanni dal 25 gennaio al 9 febbraio. Lavoro con pianificazione sagace e coraggiosi cambiamenti. Denaro favorevole tra le otto e le nove del mattino e tra le tre e le sei del pomeriggio.

PESCI Giornata soddisfacente con inquietudini amorose e desiderio di cambiamento. Astrologia positiva per il lavoro, fatevi consigliare dagli amici. Attenzione alle scelte costose e alla visione lucida. Buona fortuna nelle prime ore del mattino, a mezzogiorno e al tramonto.