Oroscopo del giorno: le previsioni del 3 aprile, segno per segno

Ti aspetta una giornata ricca di eventi positivi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Sarà una giornata da ricordare o una da dimenticare, quella odierna? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 3 aprile.

ARIETE Oggi, grazie alla felice posizione di Marte e il Sole, il vostro segno è pieno di carica e vitalità. Potete gestire piccoli imprevisti e questioni familiari con grinta. Il vostro calore umano sarà irresistibile, abbracciate il partner con passione e slancio. Dimostrate la vostra capacità di incendiare i cuori. Fate presente ai vostri capi le vostre esigenze con garbo. Evitate toni troppo forti in ufficio, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 21 e il 25 marzo. La fortuna vi assiste con le vostre operazioni finanziarie. Siate prudenti e godetevi un discreto successo grazie a Giove, Luna, Urano e Plutone.

TORO Il vostro oroscopo del giorno vi promette una giornata di inizio aprile sotto un cielo sereno, con Giove e Urano in congiunzione favorevole e Venere presente dai Pesci. Se appartenete alla terza decade taurina, sarete particolarmente favoriti. La vostra costanza e fedeltà saranno apprezzate dal partner. Saturno vi sostiene per un comportamento amatorio coerente, soprattutto i Tori della seconda decade. Procedete con convinzione sulla vostra strada, ignorando i giudizi esterni. Fate il vostro dovere con sicurezza e vedrete riconosciuti i vostri meriti. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di scommettere, anche se la Luna potrebbe portare qualche dissonanza. Sfruttate il vostro lato sportivo e provate a giocare con il calcio.

GEMELLI Se siete nati sotto il segno dei Gemelli, la giornata sarà positiva grazie alla posizione favorevole di Luna, Mercurio, Plutone e Sole. Giove dal vicino Toro vi darà energia fisica e resistenza nervosa. La Luna vi regala una sintonia perfetta con la persona amata, con una bella intesa mentale e sensuale se appartenete alla prima decade. Successo e guadagni economici nel lavoro legato alla parola grazie a Mercurio. Ottimi rapporti con i colleghi vi portano stima nell'ambiente. Fate attenzione agli investimenti economici e non fidatevi di promesse troppo facili, cercate di essere prudenti specialmente se siete nati nella seconda decade.

CANCRO Per l'Oroscopo di oggi, transiti contrastanti con Mercurio e il Sole agitano la giornata. Tuttavia, l'influenza favorevole di Saturno, Giove, Venere, Urano e Nettuno allevia la situazione per i nativi della prima e terza decade. Un'atmosfera romantica avvolge le relazioni, grazie agli aspetti positivi di Urano e Nettuno. Evitate l'insicurezza creata da Sole e Mercurio per godervi appieno momenti passionali e unici con il partner. Successi erotici per i nati in giugno. Il desiderio di progresso vi spinge a lottare per migliorare la vostra situazione lavorativa. Evitate polemiche inutili che possono solo distrarvi dal vostro obiettivo. Grazie a Venere e Giove, i nati nella terza decade possono avere successo in giochi d'azzardo come il Lotto. Sfruttate queste energie positive per ottenere vincite significative.

LEONE Un nuovo giorno pieno di entusiasmo e energia! Le coppie di lungo corso vivono momenti di intesa e passione, mentre chi ha appena iniziato una relazione vivrà emozioni intense e coinvolgenti. Il Sole favorisce l'efficienza sul lavoro e la capacità di collaborare in team, dimostrando stabilità e concretezza. Otterrete la fiducia dei colleghi. Attenzione a non farsi ingannare da affari che sembrano promettenti ma che in realtà nascondono insidie. Evitate scelte avventate e prendete decisioni oculate.

VERGINE Giove e Urano presenti nel Toro portano soddisfazione. Venere in opposizione dai Pesci potrebbe creare contrasti, quindi fidatevi dell'intuito. Venite consigliati a superare le interferenze esterne e a concentrarvi sui sentimenti solidi. Apprezzati in ufficio, ma manca scambio tra colleghi per cause esterne. Evitate i giochi d'azzardo, concentratevi su interessi più produttivi. Seguite l'intuizione per una giornata positiva.

BILANCIA Uno stato fisico di generale benessere accompagna la giornata odierna, grazie ai buoni rapporti di Plutone che stimolano energia e resistenza fisica. La Luna in congiunzione porta sorprese che toccano cuore e mente, con benefici soprattutto nella vita familiare. La Luna in angolo positivo dall'Acquario favorisce il relax e la condivisione di intenti con il partner, con possibilità di scambiare opinioni su diversi temi. Cambiamenti nel lavoro vi stimolano ad essere proattivi per cogliere nuove opportunità. Plutone e la Luna vi favoriscono la fortuna al gioco, in particolare se siete appassionati di calcio e giochi di squadra.

SCORPIONE Nettuno nel segno amico dei Pesci porta benessere interiore ed esteriore. Le energie oggi favoriscono le ambizioni, ma non tutte. Momento intrigante, grazie a Venere benefica. Con sicurezza nei mezzi, scalate montagne sentimentali considerate insormontabili. Armatevi di eloquio raffinato e pazienza. Evitate azioni rischiose oggi, specialmente per chi svolge attività autonoma. La libera professione è un ottimo modo per esprimersi al meglio. Evitate di stuzzicare troppo la fortuna, meglio aspettare tre giorni per le decisioni finanziarie. Luna e Plutone consigliano cautela.

SAGITTARIO Con Venere in Pesci, potreste sperimentare alti e bassi emotivi oggi. Tuttavia, mantenete la vostra socievolezza e godetevi una tranquilla serenità. Una buona forma fisica vi spronerà a lunghe passeggiate primaverili. Plutone in Acquario favorisce le avventure romantiche, specialmente per i nati dalla terza decade. Usate il vostro fascino con saggezza e gentilezza. Sole e Mercurio vi danno vantaggio in ufficio. Giocate le vostre carte con intelligenza per emergere. Fate attenzione alle transazioni finanziarie. Nettuno potrebbe trarvi in inganno. Evitate gli affari rischiosi e fidatevi del vostro istinto imprenditoriale.

CAPRICORNO La prospettiva astrale odierna per i nativi del Capricorno risulta discreta. Le influenze planetarie favoriscono l'amore, il lavoro e il denaro. La salute è buona, ma è consigliabile prestare attenzione all'apparato cardiocircolatorio e osteoarticolare se festeggiate il compleanno nella terza decade. I rapporti amorosi prosperano grazie all'influsso positivo degli astri. La tenerezza dei nativi del Capricorno si unisce all'estro appassionato, rendendo le relazioni romantiche e coinvolgenti. Saturno offre la possibilità di superare le sfide lavorative con successo, in particolare per i nati nella seconda decade. Gestire situazioni complicate diventa più semplice grazie a questo influsso benefico. I nativi del Capricorno si dimostrano generosi con gli amici, soprattutto nei confronti delle persone a cui tengono di più. Giove favorisce la generosità economica, portando benefici nelle questioni finanziarie personali.

ACQUARIO Oggi i transiti sono positivi per il vostro segno, con la Luna in congiunzione a garantire equilibrio e fluidità nelle relazioni interpersonali. Con lungimiranza e ottimismo, mantenete la relazione investita e sperimentate momenti di grande intesa anche di fronte a ostacoli esterni. Se single, il vostro gusto per l'avventura non vi darà tregua. Plutone, Luna e Saturno vi supportano nella vostra attività professionale, ampliando il vostro giro d'affari. In particolare, se imprenditori o con un'attività indipendente. Giornata ideale per vincite, soprattutto per i nati in gennaio. Scommesse consigliate al Lotto o al calcio.

PESCI Forte energia positiva e successo zodiacale garantito. Nervosismo passeggero e disturbi digestivi curabili. Sex appeal in crescita per conquiste erotiche appassionanti. Attenzione a non farsi trascinare troppo dai sogni romantici. Ottimo rapporto con collaborazioni promettenti e contratti vantaggiosi. Strategie vincenti in vista per chi esercita la libera professione. Osare è la chiave per il successo finanziario. Giocate d'azzardo e investimenti saggi consigliati.