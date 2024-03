Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 marzo

Cosa aspettarsi, per oggi, su fronti quali lavoro, amore e finanze? Ci sono buone notizie dagli astri? Se sei curioso di sapere cosa può succedere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Finanze, amore, lavoro: sono in arrivo belle novità per oggi? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 22 marzo.

ARIETE Oggi il cielo vi sorride, con positive influenze planetarie a favorire i rapporti familiari e la chiarezza mentale. In amore, Luna favorevole per chi è nato tra il 2 e il 15 aprile, con la possibilità di realizzare i propri desideri affettivi e fare incontri interessanti. Sul lavoro, Plutone in Acquario garantisce efficienza soprattutto per chi è nato nella prima decade, con benefici per settori legati a contabilità e commercio. Tuttavia, attenzione agli investimenti troppo rischiosi, soprattutto per i nati nella terza decade.

TORO Oggi l'ingresso di Marte vi dona energia se siete nati in Aprile, ma la Luna può portare tensioni in famiglia se siete nati nella seconda decade. In amore affrontate questioni pratiche con il partner, o se siete single, potreste fare un incontro significativo sotto l'effetto benefico di Marte e Venere. Con Urano nell'influenza, evitate imprevisti e seccature sul lavoro. Siate cauti nelle questioni economiche e evitate guadagni facili promossi da amici.

GEMELLI La Luna benefica permette di muoversi con agilità in ogni ambito, favorendo i Gemelli nati dal 2 al 14 giugno. Mercurio porta avventure fugaci, perfette per i single Gemelli di giugno. Le coppie nate a maggio godranno di stabilità e ritorni di fiamma. Marte in Pesci porta ostilità ai nati dal 21 al 27 maggio. Evitate polemiche in ufficio e siate cauti. Plutone favorisce investimenti positivi. Coinvolgete una persona di fiducia per massimizzare il guadagno.

CANCRO Oggi, il segno del Cancro è influenzato positivamente da Giove, che intensifica la sensibilità e l'intuito, aiutando a correggere situazioni recenti. Marte vi rende più esigenti con il partner. Approfondite le relazioni che contano, lasciando perdere i flirt superficiali. Fate attenzione nel lavoro, Mercurio può rendervi distratti, soprattutto se nati nella terza decade. Marte vi infonde entusiasmo nel gioco d'azzardo, con maggior fortuna se siete nati tra il 22 e il 27 giugno. Siate prudenti nelle vostre scelte finanziarie.

LEONE Oggi, Marte finalmente esce dalla negatività. Luna nel vostro segno vi rende energici. La vita sociale si arricchisce di incontri intellettuali di qualità. Se nati nella prima decade, avrete slancio e passione sia in una relazione stabile che occasionale. Attenzione a interferenze amorose, soprattutto per i nati nella prima decade. Mostrate operosità e senso del dovere, ignorando chi vi definisce pigri. Gestite con precisione i conti familiari e il patrimonio, siete abili nel gestire pagamenti e spese.

VERGINE La Luna porterà positività, recuperando sicurezza e sarete pronti per conquiste inattese. Non tiratevi indietro con la timidezza. Il team Giove - Urano vi aiuta a comprendere situazioni delicate e trovare soluzioni adeguate in ufficio. Marte potrebbe portare sfide finanziarie, rimanete fermi e attenti agli inganni promessi.

BILANCIA Il pianeta Plutone, simbolo di creatività e rinascita, è al vostro fianco portando serietà e desiderio di verità. Luna nel Leone vi rende affabili con il partner, mentre transiti favoriscono la dolcezza per i nati nella terza decade. Attenzione per i nati nell'ultima decade, specialmente in settori legati al commercio o finanza. La massima concentrazione è consigliata. Limitate i rischi nei giochi d'azzardo con l'uscita di Marte.

SCORPIONE Cambiamenti positivi in arrivo per i nati sotto il segno dello Scorpione. Nettuno, Venere e Saturno influenzano positivamente il vostro percorso. Marte porta energia e passione, favorendo incontri romantici e successo nelle relazioni. Tuttavia, evitate di essere troppo aggressivi nelle conquiste. Novità e progressi sono all'orizzonte, ma richiedono pazienza. Siate pronti a ricevere risposte e adattatevi ai cambiamenti. State attenti alle questioni finanziarie e fate attenzione a gestire con cura il vostro denaro.

SAGITTARIO Oggi, Marte, Venere, Saturno e Nettuno si uniscono, portando piccoli intoppi nelle relazioni familiari e amicali. Luna nel Leone indica comunicazione e condivisione per i Sagittario della seconda decade. Gli altri sentiranno la passione per nuove avventure, sia single che in coppia. Mercurio e Luna aiutano il Sagittario a risolvere questioni complesse in ufficio, soprattutto per coloro nati nella seconda e terza decade. È il momento di investire saggiamente la somma riservata per ottenere guadagni. Organizzatevi accuratamente e raccogliete informazioni cruciali.

CAPRICORNO Il vostro astro dominante, Marte, vi offre supporto, specialmente se siete della prima decade. Forza, opportunità e scelte vincenti saranno il vostro pane quotidiano nei prossimi tempi. Urano porta novità e avventure per i single, mentre Venere sprona all'intimità e all'affetto con il partner. I transiti planetari indicano un periodo di riorganizzazione e successo professionale, soprattutto per la prima decade. Serietà, competenza e operosità saranno le chiavi per scalare la carriera. Con Giove, Marte, Urano, Saturno, Nettuno e Venere a favore, perché non provare la fortuna al gioco? Siete i favoriti del momento.

ACQUARIO Siete chiamati a prendere decisioni importanti, soprattutto nella sfera familiare e finanziaria, a causa del transito eccezionale di Urano nel vostro segno. Baciati dalla buona sorte, esprimete i vostri sentimenti con sincerità e riceverete onestà in cambio. "Intesa a tutti i livelli" è lo slogan per il vostro cielo sentimentale. Ottimo momento per l'attività professionale, specialmente se siete nel settore del commercio e siete nati nella terza decade. Risolvere questioni patrimoniali legate alla famiglia richiederà garbo, equilibrio e senso pratico che possedete.

PESCI Oggi l'astro Nettuno vi dona una giornata ricca di intuizione e lucidità, ideale per cogliere elementi nascosti. In amore, Plutone nel segno dell'Acquario favorisce la sensualità e il piacere erotico. Sul fronte lavorativo, Sole e Mercurio vi aiutano a risolvere problemi passati. Con l'ingresso di Marte nel vostro segno, potrete essere più audaci e tentare vincite al Lotto. Ora è il momento di seguire la vostra guida interiore e sfruttare le opportunità che vi si presentano.