Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 marzo

Sei curioso di sapere cosa riservano per te gli astri oggi tra lavoro, amore e soldi? Ecco cosa può succedere! Scoprilo nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Vuoi sapere cosa riservano per te, oggi, gli astri su argomenti quali lavoro, soldi e amore? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 14 marzo.

ARIETE Il cielo di metà marzo mostra combinazioni celesti varie sul vostro orizzonte, portando piccole scaramucce familiari. Marte, Venere e Saturno beneficiano il vostro segno, mentre Urano, Giove e la Luna vi infondono ottimismo e freschezza. In amore, agite con cautela e strategia per conquistare, mentre nel lavoro potete affermare i vostri estri artistici con facilità grazie a Venere nei Pesci. Mettete ordine nei conti domestici, mostrando efficienza e attenzione ai dettagli, specialmente se della prima decade.

TORO La configurazione planetaria beneficia i taurini, soprattutto per chi compie gli anni ad aprile. Luna, Venere, Saturno e Nettuno vi supportano, ma Plutone e Marte possono creare tensioni. Fate attenzione ai rapporti familiari, specialmente per chi festeggia il compleanno a maggio. Regolate il sonno per affrontare la giornata rinfrescati. In amore, siete favoriti con una buona intesa e prospettive promettenti, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Nel lavoro, settori legati allo sport e alla ricreazione hanno successo grazie a Urano e Giove. Risolvete le questioni burocratiche patrimoniali con pazienza, portando tranquillità in famiglia.

GEMELLI Gli influssi positivi di Mercurio nell'Ariete portano sensibilità familiare e saggezza. I rapporti con i familiari maschi sono protetti, mentre Plutone in Acquario favorisce l'affettività. La salute è stabile, tranne per i nati nella terza decade con Nettuno contrario. In amore, continuate a vivere emozioni profonde e stabili, ma evitate nuove avventure se siete della seconda decade. Nel lavoro, affrontate alti e bassi con una tendenza alla pigrizia se siete dipendenti. Nella gestione finanziaria, evitate spese eccessive, soprattutto se nati nella prima decade.

CANCRO Con la Luna positiva in Toro, la vita familiare diventa centrale, offrendo supporto e confidenze. Il team Venere-Nettuno nei Pesci porta benefici, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade, permettendovi di unire intimità familiare con profondità psicologica. In amore, cercate fedeltà e costanza, con progetti condivisi che vi avvicinano alla vostra dolce metà, specialmente se nati tra il 2 e il 16 luglio. Sul lavoro, una giornata tranquilla con un collega divertente che vi distoglie dalla routine. In finanza, gli astri favoriscono la fortuna al gioco, anche con un semplice gratta e vinci.

LEONE Con Mercurio nell'Ariete, godete di verve e humor, facilitando i rapporti familiari fluidi e comprensivi. Se praticate sport come la corsa o la vela, avrete momenti divertenti e allenanti. In amore, c'è complicità con la persona amata grazie alla posizione benefica del Sole nei Pesci, suggerendo un'uscita all'aria aperta per godersi la primavera. Sul lavoro, Mercurio vi permette di produrre più velocemente, specialmente se della prima decade. In finanza, pensate a un viaggio in famiglia con i proventi del vostro lavoro come liberi professionisti.

VERGINE La Luna in Toro promette serenità familiare, alleviando tensioni recenti. Se avete bambini o amate gli animali domestici, oggi sarà un giorno delizioso di contatto e affetto. In amore, Luna e Giove portano una serata piena di passione e tenerezza con la vostra dolce metà, mentre per i Vergine della prima decade possono esserci brevi scappatelle. Sul lavoro, come liberi professionisti, lavorate con impegno davanti al computer o nel vostro ambiente abituale, sfruttando un'ottima energia produttiva, soprattutto se appartenete alla prima e terza decade. In finanza, attenzione alle spese impreviste, specialmente in beni edonistici o per la bellezza, sotto lo sguardo un po' severo di Venere.

BILANCIA L'ottimo aspetto di Plutone in Acquario, soprattutto per i nati nella prima decade, vi porta a dedicarvi con sollecitudine alla casa e alla famiglia. La Luna nel Toro, sebbene non direttamente connessa al vostro segno, vi offre equilibrio e affettività nel comfort domestico, ma attenzione agli eccessi gastronomici, specialmente dolci. In amore, bilanciate le esigenze familiari con quelle del partner, trovando armonia sia in famiglia che con la persona amata. Sul lavoro, ricevete apprezzamenti dai collaboratori per la vostra competenza e la capacità di gestire imprevisti. In finanza, evitate speculazioni e investimenti rischiosi, specialmente se nati nella prima decade, poiché Mercurio è contro di voi dall'Ariete.

SCORPIONE È una giornata di quasi piena grazia astrologica, con Venere nei Pesci portatrice di armonia familiare e coesione. Nonostante la Luna imbronciata, mantenete il vostro equilibrio, con buoni rapporti soprattutto con le figure femminili della vostra vita. In amore, l'eros attivo si combina con profondi sentimenti, grazie al Sole nei Pesci che infonde grinta agli Scorpioni della terza decade, facilitando emozioni romantiche intense con l'assistenza di Venere, Nettuno e il Sole. Sul lavoro, vi sentite a vostro agio e ottenete risultati eccellenti grazie a una configurazione astrale favorevole. In finanza, fate attenzione a non esagerare con lo shopping se siete nati nella terza decade, poiché Urano, Luna e Giove potrebbero mettere a rischio il vostro conto in banca.

SAGITTARIO Oggi è un giorno perfetto per recuperare rapporti e amicizie che sembravano persi, grazie alla positiva configurazione planetaria per voi Sagittario. Nonostante la Luna nel Toro non sia in diretto rapporto col vostro segno, vi sentirte a vostro agio, potendo osare di più soprattutto nell'ambito sociale. In amore, le tensioni recenti si dissolvono grazie ai buoni influssi di Marte in Acquario, permettendovi di essere autentici e espressivi, soprattutto se nati a dicembre. Sul lavoro, Plutone in Acquario vi dà la spinta per concludere incarichi noiosi, mentre i commercianti nati a novembre ottengono successi grazie a Mercurio benefico. Approfittate di questa ottima configurazione astrale per finalizzare impegni lasciati da parte. In finanza, non lasciatevi tentare da acquisti futili, ma tesaurizzate ciò che avete guadagnato con fatica.

CAPRICORNO La Luna felice nel Toro, vostro amico, vi aiuta a superare facilmente le difficoltà e a mostrare le vostre abilità organizzative e pianificative, specialmente per i nati nella terza decade. In amore, Venere e la Luna creano un clima romantico che vi spinge ad accettare richieste di momenti più intimi e lirici nella coppia. Sul lavoro, trovate soluzioni efficaci per concludere gli impegni, senza temere carichi di lavoro imprevisti. Come buon segno di Terra, benedite il lavoro e chi lo manda. In finanza, cercate modi per far fruttare i recenti guadagni, con l'aiuto di un esperto del settore bancario per avere consigli appropriati.

ACQUARIO I transiti planetari vi rendono un po' più pigri e tranquilli del solito, con Mercurio in aspetto favorevole dall'Ariete, specialmente per i nati nella prima decade, che vi dona espansività e altruismo. Potreste anche godere di sorprese inaspettate nella sfera familiare e amicale. In amore, Saturno, Venere e Nettuno nei Pesci vi danno lo slancio per conquistare chi vi interessa, soprattutto se nati a gennaio, mentre sul lavoro, Venere favorisce l'espressione artistica, specialmente per gli Acquario nel cinema, comunicazione, moda e design. In finanza, organizzate un viaggio con i vostri cari, pianificando attentamente il budget.

PESCI Oggi siete nuovamente tra i segni favoriti dalla fortuna. Con Luna, Giove e Urano nel Toro, vi attende una giornata quasi fiabesca. In amore, con Venere nel vostro segno e se nati a febbraio, potreste riscoprire una persona del passato, riaccendendo una passione improvvisa, soprattutto se nati tra il 2 e il 10 marzo. Le coppie consolidate sperimentano una profonda intesa mentale e un gioioso abbandono dei sensi. Sul lavoro, una buona configurazione planetaria, specialmente per i nati nella prima decade, vi permette di sentirvi soddisfatti dei vostri risultati in una professione creativa o artistica. In finanza, Saturno vi rende parsimoniosi e attenti a non sprecare nulla, specialmente se nati nella seconda decade.