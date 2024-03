Oroscopo del 5 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Sarà una giornata da ricordare o una da dimenticare? Se sei curioso di saperne di più, ecco cosa prevedono gli astri, per il tuo segno, nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Giornata positiva con molti pianeti alleati. Energie mentali e organizzative in evidenza. In famiglia, attenzione all'equilibrio emotivo. Amore appassionato e lavoro dinamico per Ariete. Restate cauti nelle finanze, evitate affari rischiosi.

TORO Giornata altalenante, Marte in Aquario turbare quiete, evitate polemiche. Ritrovate tranquillità familiare. Amore: siate voi stessi, seducete con determinazione. Lavoro: emergete con immagine, moda, fotografia. Denaro: scelte oculate, mano felice con Luna in Capricorno.

GEMELLI Configurazione planetaria favorevole, con Sole, Nettuno e Saturno in Pesci ostacoli alle iniziative. Carisma e brio nel campo amoroso, tranquillità per chi è nato a maggio. Ottimo contatto con colleghi in lavoro, affare fruttuoso in vista.

CANCRO Oggi, nonostante un lieve malumore causato dalla Luna nel Capricorno, il cielo è sereno. Sole, Mercurio, Nettuno, Giove, Saturno e Urano supportano la vostra crescita personale e portano successo inaspettato. Amore equilibrato e prudente, successo lavorativo e guadagni attesi.

LEONE Oggi, pianeti contrastanti influenzano la vostra giornata. Il vostro ottimismo e la fiducia in voi aumentano, ma Plutone, Urano, Giove, Marte e Venere possono offuscare il vostro giudizio. Le energie vitali dei Leoni possono portare a eccessi, specialmente per quelli nati nell'ultima decade. In amore, la comunicazione è chiara e serena. Nel lavoro, evitate ambizioni eccessive. Fate attenzione alle spese e cercate di risparmiare.

VERGINE La Luna in Capricorno e Giove in Toro promettono armonia familiare e dialogo coniugale. Inquietudini sul lavoro per Saturno e Nettuno. Amore: nuovi sentimenti e rinnovamento, coraggio e intuito. Lavoro: precisione e libertà d'azione, sviluppi promettenti. Finanze: affare promettente con consulenza amica.

BILANCIA Una giornata intensa vi aspetta, con risultati positivi che vi confermeranno come leader. Venere in Acquario vi donerà lucidità, ma non trascurate le relazioni familiari. In amore, apritevi a nuove opportunità. Organizzazione e entusiasmo saranno fondamentali sul lavoro. Evitate rischi finanziari.

SCORPIONE Mercurio in Pesci aumenta l'intelligenza per risolvere problemi; successo professionale e incontri culturali. In amore, passione libera senza vincoli. Venere imbronciata per terza decade. Ambizioni contenute nel lavoro. Finanze in crescita con opportunità di investimento, magari immobiliare.

SAGITTARIO Oggi pianeti contrastanti portano contrattempi e inciampi, ma il morale alto vi aiuta a superare le sfide con allegria. Con Venere – Marte, nuovi stimoli e intuito vi guidano efficacemente. In amore, riflettete su valori Fuoco e chiedete consigli. Al lavoro, prendete responsabilità con garbo. Evitate spese eccessive.

CAPRICORNO Il duo di Giove e Urano, supportati da Mercurio e Nettuno, realizza i vostri desideri. Amore, prosperità economica, serenità familiare; evitate l'insaziabilità e l'ambizione e siate grati. Luna saggia vi consiglia di innaffiare costantemente l'amore e perseverare con il lavoro, sfoggiando risultati.

ACQUARIO Una giornata di primavera vi dona una grinta speciale, con buona salute emotiva e fisica grazie a Marte, Sole, Venere e Mercurio. Attenzione a non esagerare nei piaceri e a non esporre troppo le vostre opinioni. In amore, romanticismo e crescita. Al lavoro, riconoscimento e opportunità.

PESCI Gli astri vi favoriscono con Sole, Saturno, Mercurio, Luna e Nettuno. Rinascita vitale, stabilità mentale e completa affettività. Amore romantico e avventuroso, lavoro senza urti e complicazioni, introiti inaspettati grazie a Nettuno. Sensazione di rinascita e grinta.