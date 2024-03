Oroscopo settimanale, le previsioni dal 4 al 10 marzo

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati di questa settimana? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Sarà una settimana positiva per te e per il tuo segno? Lavoro, soldi e amore andranno per il verso giusto? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 4 al 10 marzo.

ARIETE Molta grinta e energia per affrontare la settimana, sia fisicamente che emotivamente. Passione e disponibilità in amore, creatività e idee nel lavoro. Attenzione agli investimenti finanziari, l'intuizione può portare a buoni risultati. Serenità e soddisfazione in arrivo. Mantenendo un equilibrio tra emozioni, lavoro e denaro, riuscirete a gestire al meglio le sfide della settimana. Un mix tra passione e razionalità vi condurrà al successo.

TORO Fasi altalenanti questa settimana: inizio concentrato e veloce, poi potenziali momenti nervosi. Cuore turbolento, importanti investimenti possibili. Lavoro costante e fruttuoso, mantenersi concentrati. Sicuri nelle decisioni finanziarie, weekend sereno e appagante. Preparatevi a una settimana ricca di opportunità e successi!

GEMELLI Giorni intensi e potenzialmente pericolosi in arrivo, attenzione alle parole e alle azioni impulsivi. Momenti critici all'inizio e alla fine della settimana, meglio pensare prima di agire. Nel mezzo, attimi piacevoli con affetti favoriti. Amore intenso ma attenzione alle gaffe, lavoro impegnativo ma con impegno si supera. Finanze prudenti, evitate investimenti rischiosi. Consapevolezza e buon senso vi guideranno al successo.

CANCRO Questo periodo promette grande intuito, razionalità e creatività. Decisioni azzeccate in tutti i settori, ma concentratevi su quelli più problematici. Tempo libero ricco di novità. Amore con complicità e progetti importanti. Lavoro con risultati positivi e opportunità attese. Finanze in crescita, fidatevi del vostro istinto.

LEONE Settimana agitata, necessità di pazienza e risolutezza. Possibili dispute familiari e relazioni tese. Amore delicato, evitare litigi. Lavoro impegnativo ma possibile successo. Attenzione alle finanze, evitare investimenti rischiosi. Calma e prudenza, il fine settimana porterà tranquillità. Per affrontare le sfide imminenti, sarà necessario mantenere la calma e la pazienza.

VERGINE Le stelle questa settimana incitano a sfidare la logica per abbracciare l'immaginazione e l'intuito. Accettate il caos, osate il cambiamento e apritevi alle sorprese. In amore, create momenti speciali. Nel lavoro, gestite imprevisti con calma. Nelle finanze, prudenza e realismo. Fate attenzione agli errori di distrazione e siate flessibili di fronte agli imprevisti.

BILANCIA Settimana piena di energia e vitalità, con giovedì e venerdì pieni di sorprese positive. In amore, passione e disponibilità vi renderanno irresistibili, mentre nel lavoro sarete efficienti e creativi. Finanziariamente stabili, con guadagni garantiti dal lavoro. Tenete d'occhio possibili liquidazioni o eredità in arrivo che potrebbero portare vantaggi.

SCORPIONE Giornate con alti e bassi: astuzia e prontezza mentale vi aiuteranno a superare imprevisti e discussioni familiari. In amore, emozioni turbolente da affrontare con razionalità. Al lavoro, mantenete la calma e la determinazione per migliorare le vostre finanze, lavorando su una strategia efficace per superare le difficoltà attuali.

SAGITTARIO Dinamismo a mille questa settimana, attenti a non dimenticare impegni importanti. Amore intenso e sensuale in arrivo, abbandonatevi alle emozioni. Lavoro preciso e concentrato, attenzione agli errori. Prudenza nei passaggi finanziari, consultate un esperto prima di firmare documenti importanti.

CAPRICORNO La settimana vi porta ispirazioni creative per organizzare eventi e vi invita ad aprire la mente ad intuizioni personali. In famiglia, cercate empatico dialogo per migliorare i rapporti. Amore profondo e comunicazione empatica in vista, azione per single. Lavoro creativo e preciso, successo finanziario in vista.

ACQUARIO Le stelle promettono grande energia questa settimana, trasformandola in entusiasmo, passione e vitalità. Sarà un ottimo momento per dedicarsi all'attività fisica, mantenendo sempre il movimento come parte integrante della vostra routine. Settimana d'oro per l'amore, con possibili novità in arrivo. Sul lavoro, armatevi di pazienza e evitate fretta. In crescita la voglia di risparmiare.

PESCI Autostima e sicurezza in crescita, decisioni ponderate dopo lunedì incerto. Approfondite relazioni amorose o professionali nel tempo libero, migliorando la complicità e progettando il futuro. Settimana concentrata su comunicazione, concentrazione e opportunità finanziarie.