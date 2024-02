Oroscopo del 22 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lavoro, soldi, amore ma non solo: è il tuo segno zodiacale uno tra i più fortunati nel corso di questa giornata? Scoprilo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Iniziare la giornata scoprendo cosa riservano per il tuo segno zodiacale gli astri? Puoi farlo seguendo, segno per segno, l’oroscopo di oggi, 22 febbraio.

ARIETE Questo mese promette soddisfazioni con Urano, Saturno, Giove e Nettuno a sostegno. In amore, incontri interessanti e passioni rinnovate. Sul lavoro, accelerazione e innovazione sono favoriti, soprattutto per compleanni tra il 7 e il 14 aprile. Possibili novità professionali legate all'ambiente e alla tecnologia. Buone possibilità di vincite al gioco con numeri dispari.

TORO Buon mese per i taurini, con beneficio da Giove e Sole. Amore favorito da Urano e Nettuno per nuove emozioni. Lavoro impegnativo ma ben retribuito, specie per compleanni dal 5 al 12 maggio. Finanze in crescita dal 21 al 27 aprile.

GEMELLI Oggi è il momento ideale per far emergere la vostra personalità e lasciare il vostro marchio distintivo in ciò che fate. Saturno può creare ostacoli, specialmente per chi festeggia il compleanno tra il 26 maggio e il 5 giugno. In amore, concentratevi sulla costruzione di un legame solido; sul lavoro, dimostrate il vostro impegno e realizzate le vostre ambizioni; e, per quanto riguarda i soldi, potete osare un po' al gioco.

CANCRO Oggi il cielo vi sorride, Pesci! La giornata promette bene con la presenza favorevole di diversi pianeti in Acqua. Attenzione alle aspettative troppo alte per i single, rimanete con i piedi per terra. Per i nati in luglio, mostratevi sensibili e coinvolgenti con il partner. Periodo faticoso ma ricco di successi grazie a un nuovo progetto professionale da Urano. Energia e entusiasmo vi accompagneranno, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 7 e il 14 luglio. Risparmiate parte dei guadagni attuali per affrontare eventuali difficoltà future, consigliato dagli astri Urano e Giove.

LEONE La Luna nel vostro segno vi dona fascino solare e romanticismo. Saturno nei Pesci crea clima benefico. Aggressività equilibrata in arrivo. Fortuna e amore totale vi aspettano. Viaggio nel futuro con il partner in regalo. Possibilità di emergere in settori come pubblicità e vendita. Compleanni dal 25 luglio al 5 agosto attenti a paure irrazionali. Controllate le spese, evitate impulsività. Pianeti ostili potrebbero causare eccessi.

VERGINE Febbraio impegnativo con Sole, Saturno e Nettuno nei Pesci, gestire famiglia con equilibrio. Momento di coesione nella coppia, sciogli dubbio con dialogo sincero. Disciplinati nel lavoro, ordinate progetto con cura, precisione. Ottima occasione finanziaria con Giove e Urano.

BILANCIA L'energia positiva del team astrologico attiva la tua determinazione, specialmente se sei nato nella prima o seconda decade dell'Aquario. Plutone ti invita a cogliere le opportunità e a mantenere un equilibrio. Nei rapporti familiari regna la tranquillità e l'ottimismo. Se sei un creativo, oggi è il momento ideale per migliorare la tua attività. Una proposta di investimento immobiliare potrebbe cambiare la tua vita, chiedi consigli a un amico fidato.

SCORPIONE Quadro astrologico giornaliero di febbraio: Urano nel segno opposto non vi scalfirà, lasciandovi soddisfatti. Passione e desiderio in primo piano, soprattutto per chi è nato tra il 16-20 novembre e 26-31 ottobre. Momento favorevole per liberi professionisti e settori come banche, politica, cinema. Attenzione a decisioni finanziarie con Giove e Urano dissonanti oggi.

SAGITTARIO Febbraio rimane dinamico e veloce con la Luna nel Leone che porta relax. In amore, novità interessanti e ritorno di fiamma per le coppie. Al lavoro, promettenti svolte per chi lavora in comunicazione, commercio e vendita. Buona fortuna al gioco per i nati a novembre.

CAPRICORNO Oggi è una giornata trionfale per voi, con Giove, Nettuno, Urano e Saturno a favore. Esprimete la vostra passionalità nascosta nell'amore e godetevi successi erotici. Il lavoro vi regala leggerezza e freschezza nei rapporti. Nettuno vi consente di spendere con tranquillità.

ACQUARIO Febbraio regala energia, buonumore dopo alti e bassi, risoluzione problemi familiari con pazienza. Amicizia ritrovata, cuori solitari apprezzano flirt. In coppia, sintonia mentale e fisica. Lavoro preciso con Saturno guida. Prudenza nei soldi, evitate rischi al gioco.

PESCI Trionfo di pianeti amici per i Pesci. Vivacità, amore per l'arte, raccomandazione per la salute dei piedi. Amore normale e prospettive affettive promettenti. Successi nel commercio e nella pubblicità. Buoni influssi finanziari per gli nati nella seconda decade.