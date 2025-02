Salt Bae aprirà la steakhouse al Casa Brera Hotel di Milano

Il ristorante di carne di Nusret Gökçe, meglio conosciuto con il suo pseudonimo Salt Bae, sbarcherà anche a Milano. Il celebre ex-macellaio turco, famoso per il gesto del braccio a cigno che usa per salare la carne, aprirà al Casa Brera Hotel nel capoluogo lombardo. Lo chef, come rivela lui stesso con un post su Instagram, ha firmato un accordo con i proprietari della struttura in cui si trova il noto albergo. “Finalmente oggi abbiamo firmato per aprire il nostro ristorante presso l'Hotel Casa Brera di Milano. Complimenti, Sig. Giuseppe Statuto, faremo un ottimo lavoro insieme”, si legge nella didascalia che accompagna il post di Salt Bae.

Nusret Gökçe

Trentadue ristoranti in giro per il mondo e un nome d'arte virale: Salt come sale e Bae acronimo di before anyone else, "prima di chiunque altro". Nusret Gökçe è nato in Turchia da padre minatore. Inizia a lavorare nei ristoranti come aiuto lavapiatti e poi a tagliare carne in una steakhouse e, proprio in quel periodo, arriva la fama. Diventa celebre quando un cameriere lo riprende mentre sparge il sale su una bistecca, con una mossa del polso: il famoso braccio a cigno che sala la carne. Nel 2017 “un cameriere mi ha fatto un video e lo ha postato. La mattina dopo milioni di followers mi chiamavano Salt Bae”, ha raccontato il re della carne “Oggi è il mio timbro, come Ronaldo dopo un goal”.