As Ever, Meghan Markle lancia un nuovo brand di prodotti lifestyle

Meghan Markle appare nuovamente in un video, al naturale, con i capelli raccolti, un paio di jeans e una camicia in lino bianca, per annunciare il suo ultimo progetto: la creazione di un nuovo marchio. “Alcuni di voi avranno sentito delle voci su ciò che ho creato”, esordisce, con il suo cane sullo sfondo e visibilmente a piedi nudi nell'erba, mentre si percepisce che sta girando il video in modo autonomo. Questo stile semplice e genuino è parte integrante della sua nuova strategia di comunicazione, che punta sull’autenticità.

L'annuncio sui social

"Tra due settimane sarà finalmente disponibile la mia serie su Netflix (che era stata rinviata a causa degli incendi che hanno colpito Los Angeles -ndr), ma c'è qualcos'altro su cui sto lavorando. Sono emozionata di presentarvi As Ever, il marchio che ho creato e al quale ho dedicato il mio cuore" scrive Meghan in un post su Instagram. "As Ever significa 'come è sempre stato' o, come dicono alcuni, 'nello stesso modo di sempre'. Se mi avete seguita fin dai tempi di The Tig, saprete che questo è perfettamente in sintonia con quello che sono". La moglie del principe Harry fa riferimento al blog di lifestyle che gestiva quando era attrice, dove condivideva suggerimenti su viaggi, cibo e altre passioni personali. "Questo nuovo capitolo", continua, "è l'evoluzione del mio linguaggio dell'amore, intrecciando tutte le cose che amo: la cucina, il giardinaggio, l'intrattenimento, la vita meditativa e la ricerca delle piccole gioie quotidiane. Condividerò con voi i retroscena del lancio e non vedo l'ora che possiate scoprire tutto ciò che abbiamo creato".

La strategia commerciale

In realtà, il nuovo brand di Meghan non è del tutto nuovo, ma si tratta di un rebranding del suo primo tentativo imprenditoriale, American Riviera Orchard, legato a un profilo Instagram che, di fatto, è stato in pausa per un lungo periodo. Il cambiamento di nome è stato necessario, secondo quanto si dice, a causa di problemi burocratici legati alla registrazione del marchio, troppo simile ad altri, in particolare a quello della rivale "Royal Riviera". Il nuovo brand offrirà una vasta gamma di prodotti per la casa, tra cui candele, tovaglie, piatti, posate, articoli di cancelleria e accessori per le attività che Meghan ama, come tappetini per yoga e meditazione, attrezzi da giardinaggio e le sue famose marmellate bio, già assaporate in anteprima da amiche celebri come Abigail Spencer, Chrissy Teigen, Mindy Kaling e Kris Jenner.