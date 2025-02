Meghan Markle, Trump sul principe Harry: "Non lo caccerò dagli Usa"

Il principe Harry può tirare un sospiro di sollievo: Donald Trump non ha intenzione di cacciarlo dagli Stati Uniti, contrariamente a quanto temuto. Tuttavia, la ragione di questa decisione non è certo positiva, soprattutto per Meghan Markle. Il presidente ha, infatti, commentato che Harry ha già abbastanza problemi con sua moglie, definendola “tremenda”. Una nuova critica verso la duchessa, che sembra ormai essere diventata un bersaglio per molti. Per quanto riguarda Harry, la questione del suo visto sembra essere ormai archiviata. La Heritage Foundation aveva minacciato di avviare una causa legata alle confessioni di droga e alcol contenute nel libro Spare del principe, ma Trump ha chiuso la faccenda, confermando che non avrebbe preso provvedimenti contro di lui.

Tentativi di consenso

In passato, Trump aveva dichiarato di non voler proteggere Harry, accusandolo di aver tradito la regina e definendo il suo comportamento imperdonabile. Tuttavia, sabato ha cambiato tono: rispondendo alle domande dei giornalisti americani, ha detto di non voler intervenire sul caso. Nel frattempo, ha puntato i riflettori su Meghan Markle, la quale, già criticata aspramente dal giornale Vanity Fair, ha suscitato nuove polemiche con un post su Instagram. La duchessa si è vantata di aver procurato una t-shirt di Billie Eilish a una ragazza che aveva perso la casa negli incendi in California, suscitando commenti scettici sul fatto che una maglietta possa realmente sostituire un tetto sopra la testa. Meghan sta preparando anche un nuovo show su Netflix, che, dopo un rinvio dovuto ai disastri causati dagli incendi in California, sta per essere lanciato. Il programma, intitolato With Love, Meghan, si concentra su come diventare la perfetta padrona di casa e include temi come fiori, candele e ospitalità. Questo è il suo ultimo tentativo di onorare il contratto da 10 milioni di dollari con Netflix, dopo i fallimenti dei documentari prodotti da Harry riguardanti i giochi Invictus e il polo. Eppure, l'assenza più notevole in questo programma è proprio quella di Harry, che appare solo in poche occasioni e viene menzionato a malapena. Questo sembra confermare che Meghan ha fatto un passo indietro rispetto al suo ruolo di membro della famiglia reale, per concentrarsi su quello che sembra essere il suo obiettivo originario: diventare una influencer di lifestyle.