Il principe Harry gira video per i WellChild Awards dalla California

Con un video dalla sua villa di Montecito, in California, il principe Harry lancia un invito alle persone in merito alla nomina dei WellChild Awards di quest'anno. Si tratta di un'associazione benefica per l’infanzia britannica, che si occupa di bambini e giovani con esigenze mediche complesse, di cui il Duca di Sussex è patrocinante dal 2007. Il reale quarantenne ha detto che gli spettatori dovrebbero “nominare le persone eccezionali che vi ispirano”, esortando la nomina di persone che sostengono e si prendono cura dei giovani.

WellChild Awards

I premi Well Child sono stati istituiti nel 2005 per celebrare lo straordinario coraggio di bambini e ragazzi del Regno Unito, che hanno affrontato contro ogni previsione una grave malattia o disabilità. I ​​WellChild Awards celebrano anche i badanti e gli operatori sanitari che si impegnano al massimo per fare la differenza nelle vite di chi si prendono cura. Le categorie dei giovani si concentrano su bambini e ragazzi di età compresa tra i quattro e i diciotto anni, che hanno dimostrato eccezionale resilienza, determinazione e successo nell'affrontare sfide mediche significative. Il premio si espande anche ai fratelli o sorelle dei sofferti, di età compresa tra sei e diciotto anni e che, nonostante tutte le sfide, sono prosperati. Mentre le categorie professionisti si dividono tra infermieri pediatrici, professionisti che hanno lavorato in modo straordinario per bambini e giovani, e genitori o tutori ispiratori, ovvero che ha superato sé stesso nell'assistenza fornita ai propri figli, contribuendo a migliorare il supporto alle famiglie nelle sfide affrontate.