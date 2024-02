Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 febbraio segno per segno

Vuoi sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati nel corso di questa giornata? Scoprilo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Dai il via alla tua giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi, 20 febbraio.

ARIETE Marte, Mercurio, Plutone, Venere vi sostengono; Nettuno, Sole, Saturno rendono piacevole il quotidiano in Pesci. Urano e Giove beneficiano Toro. Con nove pianeti, siete pieni di energia vitale. Venere vi assicura slancio e primeggiare nel segno; Plutone manifesta personalità carismatica. In amore, cercate di piacere agli amici del partner. Nel lavoro, con Urano e Giove, concludete velocemente; state attenti alle finanze per l'influenza disarmonica della Luna.

TORO La primavera imminente incoraggia le attività all'aria aperta che vi rigenerano. Urano nel vostro segno vi offre tonicità muscolare per la corsa e il jogging. La Luna nel Cancro vi avvicina al bricolage e alle riparazioni domestiche. In amore, piccole turbolenze ravvivano la vita di coppia. Sul lavoro, una sfida con un collega vi permette di avanzare nella vostra azienda. La vostra abilità economica vi rende cauti nei progetti rischiosi. Prestate attenzione nelle manovre finanziarie.

GEMELLI Configurazione astrologica positiva per voi in febbraio. Piccole contrarietà familiari, gestione domestica e lieve nervosismo possono incrinare il benessere. In amore, problemi di tempi e ritmi con il partner. Sintonia reciproca in serata con l'aiuto di una splendida Venere in Acquario, specie per la prima decade. Nel lavoro, Mercurio vi aiuta se siete nati dal 5 al 10 giugno. Giove in aspetto positivo porta risorse economiche, ma evitate spese frivole se nati tra il 26 e il 30 maggio.

CANCRO Oggi umore abbastanza positivo. La Luna, governatrice principale, dona armonia interiore e buone relazioni familiari e sociali. L'affabilità vi porta verso ambienti culturalmente importanti. In serata, potrebbe piacervi socializzare in locali alla moda. Astrologicamente, il vostro compleanno tra il 22 e il 29 giugno vi regala un "accompagnatore mondano" eccezionale, il Sole. In amore, abbattete le barriere timide e seguite le vostre inclinazioni per conquistare chi vi interessa. Lavorativamente, Saturno favorisce il consolidamento e la promozione del vostro lavoro artistico. Un aspetto tecnico positivo da parte di Giove, se siete nati dal 26 giugno al 3 luglio, porta spese impreviste. Limitatevi agli acquisti essenziali.

LEONE In una giornata propizia, la Luna contribuisce al successo delle iniziative personali. Nella sfera familiare, un invito festoso animato da voi, promotori di allegria. La forma psicofisica è buona, ma attenzione ai mali di stagione. Nel lavoro, imprevisti sono normali, recupererete presto. Nelle spese, un lucido raziocinio vi rende avveduti nonostante l'influenza negativa di Giove nel Toro.

VERGINE La Luna apre le porte all'intuizione e alla ricerca di emozioni. Giove amplifica l'energia e l'ambizione, soprattutto per chi compie gli anni ad agosto. Ottenete un ruolo centrale in famiglia come figura di consiglio e influenza. Urano porta sicurezza domestica, specialmente per i nati tra il 10 e il 15 settembre. Una serata tra amici con un film intellettuale diverte e stimola la riflessione. In amore, godetevi una serata felice con il partner, ma fate attenzione alle posizioni che possono allontanarvi. Per i liberi professionisti, Urano porta grandi progressi, soprattutto per la seconda e la terza decade. Siate saggi con le vostre finanze e studiate bene ogni opportunità economica. Oggi, lasciatevi convincere a investire per un futuro promettente.

BILANCIA Il vostro segno, vi dona calma interiore e lucidità di giudizio. L'ordine della casa è un'occasione per mostrare il vostro talento estetico. Attenzione ai piccoli incidenti se festeggiate il compleanno tra il 5 e il 13 ottobre. Siete favoriti in attività sportive spericolate e passioni artistiche. In amore, successo in arrivo per i single. Al lavoro, grazie a Mercurio sarete al top se svolgete attività di comunicazione o insegnamento. Avete una certa tranquillità economica, ma dovrete decidere dove investire i risparmi con urgenza, potendo contare sulla consulenza di un amico competente.

SCORPIONE La Luna nel vostro segno offre strumenti per risolvere contrasti familiari e questioni legate al patrimonio. Attenzione per i nati in ottobre, Marte può complicare l'attività sportiva. Sole e Nettuno vi rendono attenti e percettivi. Venere, Plutone e Marte creano contrasti nell'amore, ma con pazienza e sicurezza dei sentimenti potrete vivere amori totalizzanti. Urano, Plutone, Marte, Giove, Mercurio e Venere creano difficoltà nel lavoro, ma con impegno troverete la soluzione. La Luna nel Cancro vi guiderà nel gestire i risparmi con la tattica del rischio calcolato.

SAGITTARIO Oggi, i pianeti Venere e Plutone porteranno felicità e soddisfazione ai Sagittari. Nonostante le piccole difficoltà quotidiane, potrete godervi il tempo con le persone care e mostrare il vostro carattere generoso. Evitate di discutere di politica, religione o ideologia per non sprecare tempo. In amore, Venere vi porterà incontri e passioni, mentre Plutone vi darà successo in ambito professionale, soprattutto per chi è nato a novembre. Giove, il pianeta del denaro, vi guiderà in investimenti immobiliari attraverso un familiare di fiducia.

CAPRICORNO La razionalità logica è il faro che illumina la vostra vita, grazie a Saturno in transito benefico nel segno dei Pesci. Oggi, utilizzando le vostre conoscenze, risolverete una questione pratica familiare con velocità e saggezza, grazie all'influenza positiva di Giove. Marte vi dona una resistenza incredibile. In amore, momenti di intimità con la persona amata. Lavoro attivo e denaro favorevole con prudenza economica.

ACQUARIO Un nuovo giorno soddisfacente vi attende grazie a un felice intreccio celeste tra Nettuno, Saturno e il Sole vicino al Capricorno. Approfittate del bel tempo per godervi la natura e la compagnia dei vostri cari. La vostra socievolezza vi dona un carisma che vi permette di creare reti e incontri con nuove persone. In amore, sintonia e coinvolgimento grazie al team formato da Plutone, Marte, Mercurio e Venere. Un'opportunità di lavoro fortunata grazie alla vostra abilità di creare contatti. Avete il sostegno di Plutone per le risorse economiche e l'occasione di investire saggiamente.

PESCI Oggi il Cancro si avvale del buon influsso della Luna. Imprevisti nell'ambito quotidiano e incombenze domestiche potrebbero innervosirvi, ma con pazienza e generosità supererete tutto. La forma fisica è buona grazie a Marte. In amore, un incontro coinvolgente anche se non perfetto, soprattutto per i nati nella prima decade. Successo lavorativo per gli artisti e creativi, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Attenzione a rischiare con i soldi, specialmente per i nati nella terza decade.