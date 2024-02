Oroscopo del 9 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 febbraio.

Il vostro pianeta nume tutelare, il Sole, vi dà una scelta: passare il weekend con amici o rivedere parenti in città. La salute vi permette di praticare sport come sci e tennis. In amore, vi sentite aperti a nuove esperienze. Sul lavoro, ottenete buoni risultati. Gestite le finanze familiari con successo.

Questo giorno di fine febbraio si presenta come previsto, con un influsso benefico di Venere in Capricorno che porta serenità in famiglia e negli ambienti di movimento. In amore, si prospetta una trasformazione significativa di un'amicizia intensa, mentre nel lavoro potete investire energie in progetti promettenti. Nel denaro, il gioco potrebbe tentarvi, soprattutto se nati ad aprile.

La Luna nel vostro segno dell'Aquario vi alleggerisce l'esistenza in famiglia e nella dimensione sociale, consigliando però di non esagerare con l'attività fisica. In amore, sintonia perfetta con il partner, soprattutto per chi è nato dal 23 al 29 maggio. Nuovi incontri promettenti per i single della seconda decade. Sul lavoro, chiudete i conti in ufficio e dormite su quattro guanciali. Terza decade: opportunità di guadagno con un investimento proposto.

Inizia un weekend positivo e fortunato. La dolcezza sarà temperata dall'ironia e sarete abili nell'affrontare le questioni familiari. In amore, Nettuno vi darà la determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Sul lavoro, grazie a Urano, avrete successo nella comunicazione e nelle transazioni economiche. Potrete permettervi una spesa desiderata, ma cercate di mantenere i limiti.

Affrontate questioni familiari in sospeso, soprattutto se nati in luglio. Mercurio in Aquario crea disagi familiari e finanziari. Invitate amici e parenti a casa vostra per una festa. Settimana vantaggiosa per conquiste amorose. Dichiaratevi alla persona che vi interessa. Rinnovate la vostra attività se festeggiate il compleanno dal 7 al 13 agosto. Evitate il gioco d'azzardo oggi, ma riprovate tra tre giorni.

Il vostro temperamento pacato può trovare discordanza con il clima dinamico del momento. In ambito familiare e amicale, si possono verificare disguidi. Nel rapporto di coppia, cercate soluzioni rapide e che accontentino entrambi. Nel lavoro, sfruttate la vostra abilità manuale. La prudenza finanziaria è sempre importante.

La Luna dal segno amico Aquario vi regala una giornata rinfrescante per la mente e il cuore. La seconda decade gode di un ottimo umore e una socievolezza spigliata. Buoni rapporti famigliari e una comunicazione fluida. Tempo per interessi personali e hobby. In amore, una nuova passione può nascere da un incontro inaspettato. Lavoro favorevole per chi è nato a settembre, soprattutto nel campo artistico. Attenzione alle finanze: resistere alla tentazione del gioco d'azzardo potrebbe essere sfidante.

La giornata dello Scorpione promette grandi opportunità grazie all'armonia tra Venere, Marte, Nettuno e Saturno. La sensibilità e l'intuizione saranno potenziate, consentendo di percepire le emozioni degli altri. Nonostante le incertezze sui due ultimi segni zodiacali, siate pronti a osare. In amore, i disturbi planetari diventeranno stimoli per conquistare cuori difficili. Nel lavoro, chi fa politica avrà ottime possibilità di successo, specialmente se il compleanno cade tra il 17 e il 22 novembre. Tuttavia, gestire le finanze familiari sarà una sfida da affrontare con determinazione.

Oroscopo Sagittario: Una questione familiare può mettervi in mezzo e chiamarvi in causa, ma cercate una conciliazione equilibrata. Saturno potrebbe portare alti e bassi nell'umore, specialmente in famiglia. AMORE: Siate sensibili ed evitate serate troppo impegnative, ascoltate il partner per organizzare i prossimi giorni. LAVORO: Mercurio è vostro alleato per una svolta promettente, soprattutto per professioni legate ai viaggi, cultura e insegnamento. DENARO: Un ottimo affare suggerito da un amico potrebbe presentarsi, ma assicuratevi di avere tutte le informazioni necessarie.

Ogni campo brilla oggi grazie a Giove, Nettuno, Sole, Marte e Urano. Una giornata sotto ottimi auspici celesti. L'aplomb classico svanisce, lasciando spazio a una verve dinamica coinvolgente. Non sfuggite nulla di ciò che vi circonda. L'amore offre passionalità, il lavoro richiede cura senza autorità e le finanze consentono anche qualche shopping selvaggio.

Mercurio risolve questioni familiari e patrimoniali. L'intuito e l'umore sono al massimo. I cuori solitari devono aprire la porta all'amore. Mercurio e Plutone contribuiscono all'energia romantica. Nella professione, l'Aquario eccelle nel lavorare in equipe e creare reti. Venere favorisce talenti durante il compleanno. Giove invita a non decidere rapidamente sulle questioni finanziarie.

L'oroscopo giornaliero per i Pesci annuncia un periodo favorevole grazie all'influenza positiva di Saturno e Nettuno nel vostro segno. Sarete motivati, desiderosi di fare nuove esperienze e di passare del tempo con i vostri amici più cari. Tuttavia, dovete fare attenzione alle aspettative troppo alte che potreste avere. L'organizzazione degli eventi potrebbe non essere perfetta, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. La giornata inizia con sensazioni di stanchezza e irrequietezza.