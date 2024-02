Oroscopo del 6 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 febbraio.

In famiglia e con gli amici avete solidi punti di riferimento. Saturno favorisce una vita più semplice e il desiderio di esplorare il mondo. Una giornata di gioia di vivere e successo. In amore, inviate un segnale a un incontro speciale. In ambito lavorativo, Giove e Saturno vi facilitano il cammino. Fate attenzione agli acquisti impulsivi.

A partire dalle 12, la favorevole Luna nel Capricorno, insieme a Venere e Marte, vi infondono energia sia sessuale che mentale. Approfittate delle buone occasioni, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 10 e il 15 maggio. Nel lavoro, il team celeste di Saturno e Nettuno vi regala genialità e tattica. Aiutate chi vi vuole bene e create alleanze sagge. In denaro, con Luna e Giove positivi, potreste vincere al Lotto, soprattutto se nati ad aprile.

In una giornata di metà inverno, il vostro profilo astrale si presenta sereno ma variabile. Mercurio, nel segno amico dell'Acquario, si contrappone al duo di Saturno e Nettuno, nel segno nemico dei Pesci. Fate attenzione agli scatti di nervi, soprattutto se siete nati a maggio. In amore, adattatevi al clima celeste, mentre nel lavoro, il successo è garantito per chi si dedica alla comunicazione, specialmente se nati dal 21 al 25 maggio. Non lasciate sfuggire un'occasione di investimento economico, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 12 al 19 giugno.

Febbraio presenta una costellazione planetaria tecnica con la negatività di Marte dal Capricorno, soprattutto per i cancerini della seconda decade. Nonostante ciò, riuscite a gestire bene questo transito e continuerete a farlo. In amore, Giove vi sorride, rendendo intense le passioni per la prossima festa di San Valentino, soprattutto per i cancerini della seconda decade. Nel lavoro, se siete coinvolti nell'arte, nella diffusione del pensiero e della cultura, avrete visibilità grazie a Nettuno in Pesci, specialmente per i nati nella terza decade. Infine, gestite il denaro con abilità, soprattutto se festeggiate il compleanno nella terza decade, e approfittate di affari fruttuosi.

Una giornata con la Luna nel Sagittario che vi spinge verso nuovi orizzonti, sia moralmente che materialmente. La vostra visione diventa più chiara, il sapere si affina e le posizioni ideologiche si evolvono. In amore, intense emozioni ricambiate. Sul lavoro, nuove iniziative, garantendo soddisfazione. Mantenete la cautela finanziaria.

Guidati da Giove, oggi dal segno del Toro, siete amabili e sereni. Il vostro cielo si sgombra di nuvole, donandovi sensibilità e intuito. In amore, Nettuno spinge alla conquista, mentre Marte suggerisce prudenza. Marte prevarrà, offrendo strategia e riflessione. Per il lavoro, ignorate chiacchiere inutili e risolvete questioni finanziarie grazie ad amici fidati.

Plutone, in Acquario, accompagna una giornata positiva grazie all'influenza di Mercurio. In amore, l'intuizione guida le vostre scelte controcorrente, soprattutto se appartenenti alla seconda decade. Nel lavoro, il vostro impegno vi ripaga con ottimi risultati, in particolare per chi è nato dal 23 al 30 settembre. Le finanze floride vi permettono di cogliere opportunità di investimento, soprattutto se nati in ottobre.

Oggi alcuni pianeti movimentano la vostra routine e voi amate le sorprese. Nel vostro segno nemico, il Toro, Giove e Urano creano qualche contrarietà. In amore, Nettuno e Saturno esaltano l'aspetto lirico dell'amore, ma il realismo di Venere e Marte aiuta nelle scelte sentimentali. Marte porta fortuna nel lavoro, soprattutto per la seconda decade dello Scorpione. Se volete provare la vostra fortuna, potete provare con un biglietto del gratta e vinci.

Grande energia grintosa e volitiva accompagna le vostre azioni. Splendida presenza della Luna arriva, rischiarando il vostro cielo. Valori Pesci agiscono positivamente sull'amore. Nuove speranze riaffacciano, facendo riaccendere desideri. Single vivono avventure che gratificano. Importante impegno professionale vi farà vincitori. Luna infonde energia risolutiva per questioni patrimoniali in sospeso.

Oggi, con Saturno e Nettuno nei Pesci, l'organizzazione di un invito di famiglia è prossima. Riunirete gli affetti più cari in felice compagnia, con l'aiuto di Venere nel vostro segno. I transiti della giornata iniziano con lievi contrattempi, ma si sviluppano con fiducia e chiarezza. In amore, la vostra fama di duri sarà messa alla prova. Plutone e Mercurio nel vicino segno dell'Acquario offrono concentrazione e intelligenza nel lavoro, soprattutto per coloro nati nella prima decade capricornina. Risolverete questioni familiari ed economiche grazie alla razionalità sostenuta da Saturno nei Pesci, soprattutto se siete nati a dicembre.

Buon senso e lucidità si uniranno al calore umano e alla capacità di adattarsi al fluire degli eventi. La famiglia offre gratificazioni affettive, soprattutto se si festeggia il compleanno in febbraio. Profilo celeste gratificato da ottimi aspetti planetari, in particolare dai buoni influssi della Luna che transita nel Sagittario. In amore, un avvenire radioso con la persona al proprio fianco. Pazienza, equilibrio e pianificazione nel lavoro per raggiungere ruoli di comando. Gestire con successo le questioni economiche grazie alla fortuna.

Ottimi rapporti familiari grazie a Giove nel Toro. Benefici influenze di Mercurio in Aquario. Venere e Marte nel Capricorno portano salute, fortuna e slancio affettivo. In amore, qualche capriccio della persona amata, ma possibilità di un incontro speciale. Nel lavoro, forza di concentrazione grazie a Urano, Mercurio, Nettuno, Saturno e Plutone. Prudenza nelle spese per un transito dissonante della Luna.