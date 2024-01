Oroscopo del 18 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 gennaio.

Gennaio brilla per voi. Marte sfavorevole dal Capricorno, ma Giove promuove attività fisica che vi fa tornare in forma. Amore favorito per i nati dal 22 al 25 marzo e Arieti della terza decade. Calore umano e generosità mantengono il rapporto di coppia. Attenzione alle contrapposizioni lavorative. Razionalità finanziaria necessaria per evitare spese eccessive.

Le relazioni amicali saranno stimolanti grazie a Mercurio positivo nel Capricorno. I compleanni tra il 24 e il 30 aprile saranno particolarmente festosi. Buoni influssi planetari aprono a una giornata produttiva e serena in famiglia. Saturno in Pesci favorisce un focolare accogliente. In amore, razionalità e cura del rapporto di coppia. Sul lavoro, giornata ottima con collaborazione e capacità di lavorare in squadra. Possibilità di provare fortuna al gioco grazie a Giove nel segno per chi è nato tra il 24 e il 30 aprile.

Una giornata luminosa vi attende con la stimolazione benefica della Luna nel Toro. Tuttavia, fate attenzione a non esagerare nello sport e a non esporvi troppo. Il transito di Saturno in Pesci potrebbe causare sorprese nella salute. In amore, trovate un punto di incontro con il partner e i single fanno incontri inaspettati tra amici stretti. Nel lavoro, ci sono cambiamenti positivi e opportunità promettenti. Provate la fortuna al gioco, specialmente se nati tra il 21 e il 29 maggio.

Oggi sarà una giornata altalenante per voi, con questioni da risolvere riguardo a casa e famiglia. Marte nel Capricorno vi spingerà a dedicarvi a questi problemi. In amore, Plutone potrebbe distogliervi dalle esigenze del partner, quindi fermatevi e dialogate. Evitate polemiche ideologiche sul lavoro e siate attenti a non sperperare denaro.

Splendida Venere nel Sagittario risalta lati migliori. Esprimi opinione, accogliente e consiglio disinteressato. Comportamento sincero e leale nei rapporti. In amore la Luna valorizza la vostra relazione. Aiutate a collega in difficoltà. Caos in ufficio. Acquisti edonistici, attenzione ai lussi.

Organizzate con cura un ricevimento per una persona cara, ottenendo approvazioni e gioia. In gennaio, esprimete le vostre qualità, talenti e ambizioni. Fate attenzione alla salute se siete nati dal 15 al 19 settembre. Nel lavoro, scoprite sorprese positive tra colleghi. I movimenti finanziari forniscono tranquillità.

Il cielo mostra un miglioramento grazie a Venere, vostro pianeta protettore, nel Sagittario. Tutti avranno una fase di ottimismo e fortuna, soprattutto nella terza decade della Bilancia. In amore, fate attenzione a non essere fraintesi, mentre nel lavoro mantenete il controllo prima di intervenire in conflitti. Venere vi aiuta a giudicare con saggezza. Nel denaro, cercate investimenti artistici che siano anche belli.

Mercurio in Capricorno porta gioia familiare. Plutone favorisce il rapporto positivo con parenti se appartieni alla terza decade del Capricorno. Epoca di scelte professionali importanti. AMORE: Ritrova esclusività con il partner. LAVORO: Urano e Giove creano tensioni con colleghi, cercate metodi migliori per l'armonia. DENARO: Pianifica la destinazione dei soldi, preferenza per beni mobili.

Il vostro segno brilla grazie a Venere, che vi dona energia e determinazione per mostrarvi al mondo. Mostrate il vostro spirito sportivo in modo gioioso e senza sopraffazione. Successi nel campo dello sport e delle attività fisiche. In amore, sicurezza e passione intensa che porta alla vittoria. Nel lavoro, desiderio di migliorare i risultati con l'energia di Marte. Fate attenzione alle spese e non spendete più di quello che potete.

La vostra calma, saggezza ed amabilità favoriscono l'armonia globale per i Capricorni nati dal 15 al 18 gennaio. Oggi è una giornata serena e positiva grazie a Mercurio nel vostro segno. Preparatevi ad un clima di buonumore nei rapporti. In amore, uomini evitate prepotenze, donne esibite la vostra femminilità. Valori virili influenzano la vostra personalità, adatti per avventure fugaci se single, ma se in una relazione seria privilegiate il lato romantico. Al lavoro, utilizzate i mezzi morbidi e poco diretti. Spendete il giusto grazie a Giove.

Saturno, Marte e Mercurio in segni vicini risplendono il calore umano, socievolezza e aiuto al prossimo, Aquario in arrivo. In amore siate sinceri con un nuovo interesse, la vostra autenticità sarà apprezzata oltre le cautele. In ambito lavorativo Nettuno vi dà forza per tante richieste. Compleanni dal 15 al 18 febbraio riceveranno apprezzamenti. Misuratevi nello shopping selvaggio, l'equilibrio finanziario è importante con Luna, Giove e Urano nel segno del denaro.

Nettuno, vostro governatore, in angolo favorevole in Pesci, vi consente di puntare in alto e di scommettere con fiducia in voi stessi. Giove nel Toro rende i vostri movimenti e le vostre idee fortunate. Amore: potrete ravvivare il vostro legame grazie a Nettuno e Urano. Lavoro: i risultati dei mesi scorsi saranno gratificanti. Denaro: siate cauti e valutate attentamente ogni opportunità.