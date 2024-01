Oroscopo dell'8 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 gennaio.

Influenza positiva di Luna, Venere e Mercurio nel Sagittario, grazie a Nettuno nei Pesci. Espressione artistica e emotiva attiva. Famiglia felice. Trasformazione positiva degli astri. Amore: slancio e passione portano successo. Competizioni stimolanti. Lavoro: eccellenza in ruoli di guida, gestione e dirigenza. Denaro: opportunità di vincita al gioco con fortuna nel Sagittario.

La giornata si presenta molto positiva, con il supporto di diversi corpi celesti. Solo qualche piccola difficoltà familiare entra in contrasto, ma voi riuscite sempre a superare ogni ostacolo. In amore, fate attenzione a non essere troppo rigidi e nel lavoro esplorate le professioni connesse al vostro segno. Alcuni successi finanziari potrebbero permettervi di realizzare il vostro desiderio di un investimento immobiliare.

Oggi siete la scintilla che illumina l'ambiente, divertendo e intrattenendo gli altri. Le nuove amicizie apportano importanti cambiamenti. In amore, il romanticismo è in secondo piano ma presto tornerà in grande stile. Il lavoro ideale per voi è giornalista, fotoreporter, cronista o inviato speciale. Anche il settore delle vendite o della pubblicità si adatta bene al vostro segno. Tuttavia, finanziariamente, è consigliabile aspettare un momento migliore, dato che tre pianeti sono in contrasto con il vostro segno governato da Giove, pianeta della fortuna.

Giornata favorevole per la seconda decade del Cancro, mentre la prima e la terza sono sotto pressione a causa di Marte e Plutone. Amore: Giove favorisce la comunicazione di coppia, risolvendo eventuali equivoci. Lavoro: Luna rappresenta la casa e la femminilità, mentre Venere si occupa di bellezza e arte. Soldi: Buon momento per un investimento immobiliare. Segui il tuo istinto.

Oggi, Luna, Venere e Mercurio vi favoriscono, Leoni del segno amico Sagittario. Euforia e felicità per voi, soprattutto se nati a luglio. Nell’amore, comprensione e sostegno reciproci per affrontare difficoltà lavorative del partner. Nel lavoro, talento nell'insegnamento elementare e nell'aviazione. Posizioni di comando e gestione per voi. Gestione del patrimonio di famiglia in equilibrio.

I transiti positivi di Plutone, Marte, Sole e Giove regalano una giornata serena. In amore, gli nati ad agosto vivono un momento di fascino e conquista, mentre quelli di settembre possono trasmettere ottimismo al partner. La Vergine trova affinità nel lavoro manuale, cucina, moda e tecnologia. Evitate giochi d'azzardo oggi, ma potete riprovarci tra tre giorni.

Giornata soddisfacente con Luna e Venere nel Sagittario. Nuovi incontri emozionanti per i nati a settembre. Intesa perfetta con il partner. Professioni favoriti: poliziotto, vigile, ispettore legale o dello stato civile. Critici e curatori d'arte sono a loro agio nella Bilancia. Fortuna nel settore della bellezza e della mediazione familiare. Tentate la sorte al gioco.

Inizio di mese e d'anno favorevoli grazie a Saturno dai Pesci. Ottobre, il vostro mese, promette successi in tutti i settori. Amore: nuove passioni in situazioni insolite per voi Scorpioni. Generosità da parte vostra e affetto reciproco. Lavoro: Scoprite i lavori dello Scorpione legati alla politica, rischio e azione. Denaro: Attenzione alle operazioni finanziarie ad alto rischio, pianificate e organizzate per il momento.

Giornata favorevole grazie a Luna, Venere e Mercurio. L'amore richiede cura e intimità assoluta. Nel lavoro, l'insegnamento delle materie umanistiche si adatta al tuo segno. Buone prospettive per il turismo e la comunicazione. Sfida la fortuna al gioco oggi, potrebbe sorprenderti.

Il Capricorno è il segno più favorevole secondo lo Zodiaco. Marte, Giove e Plutone favoriscono l'amore e l'appetito sessuale. Nel lavoro, il Capricorno è adatto a posizioni di potere e gestione. Saturno può trasformare gli appartenenti al Capricorno in politici. Alcune professioni privilegiate sono quelle nel settore della sanità, dell'editoria e della scultura. Inoltre, il Capricorno è fortunato nel gioco, specialmente nel Superenalotto e nelle corse dei cavalli.

Le forze planetarie sorridono a voi, Sagittario. Mercurio nel vostro segno amico favorisce la comunicazione. In amore, sintonia con il partner e possibilità di incontri sorprendenti per i single. Nel lavoro, ideali le professioni che coinvolgono il pubblico, grazie alla vostra verve e capacità di rapporto. Nel denaro, con la fortuna dalla vostra parte, potreste provare la sorte al gioco.

Oggi, nonostante la presenza ostile dei pianeti in Sagittario, il vostro segno si imbatte in un cielo discretamente fortunato. In amore, i single nati a febbraio sono favoriti, ma evitate di puntare troppo in alto. In coppia, vi piace organizzare una festa a sorpresa con amici cari, supportati dalla persona accanto. Nel lavoro, le professioni artistiche, come musica, pittura e letteratura, sono benvenute per i Pesci, così come l'alta moda e i settori medico-scientifici. Tuttavia, evitate di tentare la fortuna al gioco a causa degli ostili pianeti in Sagittario.